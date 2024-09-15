  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 9731 Главный судья: Крингстад Сигурд
Лиллестрём
1:1
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
9' Гол
Ольсен Томас
21' Желтая карточка
Немчик Томаш
23' Желтая карточка
Uba Charles
1:1
40' Гол
Хольм Ноа
68' Желтая карточка
Ларссон Эрик
89' Желтая карточка
Alfred Johansson
90'+7

Ход матча

9'
Ольсен Томас
1:0
21'
 
Немчик Томаш
23'
Uba Charles
 
39'
 
Конрадсен-Сейде Миккель
Рейтан Йеспер
40'
1:1
Хольм Ноа
(Перейра Адриан)
46'
Ларссон Эрик
Uba Charles
 
46'
 
Сельнес Оле
Вяянянен Сантери
57'
Лундему Мариус
Диоп Моктар
 
68'
Ларссон Эрик
 
72'
 
Зейдан Мустафа
Нипан Сверре Халсет
79'
Осен Йермунд
Карлсбакк Маркус
 
79'
Кнутсон Эрлинг
Ибрахимай Илльдрен
 
79'
Крюгор Кевин Мартин
Хофф Вебьёрн
 
86'
 
Сэтер Оле Кристиан
Перейра Адриан
89'
 
Alfred Johansson

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 291 Количество передач 474
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Stefan
Hagerup
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
30
Фосс
Сандер
Моэн
16
Uba
Charles
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
21
Карлсбакк
Маркус
11
Frederik
Elkaer
33
Диоп
Моктар
10
Ольсен
Томас
1
Тангвик
Сандер
19
Перейра
Адриан
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
6
Вяянянен
Сантери
20
Тагсет
Эдвард
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
Лиллестрём
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Русенборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

33 матча

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

Э
4:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0
С
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:4
Э
2:1
Э
0:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:5
Э
4:4
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
4:0
Э
4:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.88
1.52

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.36
Китолано Эрик 3 0.14
Гарнас Эспен 3 0.14
Лундему Мариус 2 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.09
Осен Йермунд 1 0.05
Frederik Elkaer 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Ибрахимай Илльдрен 1 0.05
Фосс Сандер Моэн 1 0.05
Антонио Владимиро 1 0.05
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.36
Брохолм Мариус 6 (1) 0.27
Нипан Сверре Халсет 5 (1) 0.23
Хольм Ноа 3 0.14
Рейтан Йеспер 2 0.09
Тагсет Эдвард 2 0.09
Перейра Адриан 2 0.09
Хенриксен Маркус 1 0.05
Сельнес Оле 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Нельсон Джейден 1 0.05
Йенссен Ульрик 1 0.05
Вяянянен Сантери 1 0.05
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Рейтан Эрленд 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Габриэльсен Рубен 4 0
Гарнас Эспен 4 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Ибрахимай Илльдрен 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Frederik Elkaer 1 0
August Karlin 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Немчик Томаш 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Корник Лео 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Alfred Johansson 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Русенборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
10
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

8
17
Лиллестрём
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Русенборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
6
27%
6
26%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
5
23%
3
13%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
37%
1
8%
61-75
5
26%
3
25%
76-90

Забито

25
34
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
7
28%
3
9%
1-15
4
16%
5
15%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
5
20%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
5
20%
9
26%
76-90

Пропущено

41
35
15 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
4
10%
7
20%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
7
17%
6
17%
31-45
7
17%
8
23%
46-60
9
22%
6
17%
61-75
10
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2
Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3

Результаты матчей

Лиллестрём
Русенборг

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:3
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
19
3
8
14
1.5
12
10
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 21 10 7 4 35 - 27 37
5.
Русенборг
 22 10 4 8 35 - 34 34
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 20 6 7 7 27 - 28 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
14.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
15.
Лиллестрём
 22 6 3 13 25 - 41 21
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
14.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
15.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Перейра Адриан сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Хольм Ноа забивает с правой ноги!
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