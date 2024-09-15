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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 4144 Главный судья: Моен Кристиан
Саннефьёрд
2:2
Конец матча
Бранн
0'
1:0
9' Гол
Сигурдарсон Стефан Инги
1:1
30' Гол
Хорн Майер
39' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
61' Желтая карточка
Loris Mettler
2:1
65' Гол
Loris Mettler
2:2
90' Гол
Кастро Никлас
90'+5

Ход матча

9'
Сигурдарсон Стефан Инги
(Jakob Masloe Dunsby)
1:0
30'
1:1
Хорн Майер
(Селанн-Хеггебе Эуне)
39'
Кристиансен Стиан
 
46'
 
Финне Бор
Селанн-Хеггебе Эуне
61'
Loris Mettler
 
65'
Loris Mettler
(Jakob Masloe Dunsby)
2:1
66'
 
Санде Мадс
Холтен Расмус
66'
 
Матисен Ульрик
Картум Сандер Эрик
74'
Тветер Александер Рууд
Сигурдарсон Стефан Инги
 
74'
Elias Jemal
Jakob Masloe Dunsby
 
80'
 
Опсал Сакариас
Корнвиг Эмиль
88'
Рисан Сандер
Мельхиор Маркус
 
90'
2:2
Кастро Никлас
(Хорн Майер)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 373 Количество передач 623
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
20
Мельхиор
Маркус
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
3
Кнудсен
Фредрик
43
Холтен
Расмус
21
Кристиансен
Рубен
16
Бломберг
Оле-Дидрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
18
Картум
Сандер
Эрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Саннефьёрд
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Бранн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
К
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.24
Loris Mettler 4 0.19
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.19
Кристиансен Стиан 3 0.14
Сигурдарсон Стефан Инги 3 0.14
Jakob Masloe Dunsby 2 0.1
Амин Симон 2 0.1
Оттоссон Филип 1 0.05
Рисан Сандер 1 0.05
Danilo Al-Saed 1 0.05
Fredrik Tobias Berglie 1 0.05
Нильссон Александер II 1 0.05
Sebastian Holm Mathisen 1 0.05
Elias Jemal 1 0.05
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.29
Финне Бор 5 0.24
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.24
Кастро Никлас 3 (1) 0.14
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.14
Хорн Майер 2 0.1
Нильсен Сиверт 2 0.1
Картум Сандер Эрик 2 0.1
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.1
Варминг Магнус 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Кнудсен Фредрик 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 1
Амин Симон 5 0
Loris Mettler 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Сери Яфет 4 0
Кроне Свенн 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бранн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
7
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

8
12
Саннефьёрд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Бранн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
6
32%
5
24%
61-75
4
21%
7
33%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
1
5%
4
24%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
7
41%
5
50%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

30
35
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
9
30%
8
23%
61-75
6
20%
11
31%
76-90

Пропущено

36
27
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 13
5
14%
3
11%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
11
31%
8
30%
30%
61-75
5
14%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2
Бранн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4
Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
Бранн

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
4
6
3
8
2.5
1
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
7
4
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
8
13
1.5
11
10
4
17
2.5
4
17
2
19
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 21 10 7 4 35 - 27 37
5.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
6.
Русенборг
 0:1 22 10 3 9 34 - 34 33
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 20 6 7 7 27 - 28 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Лиллестрём
 1:0 22 7 2 13 25 - 40 23
14.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
15.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 0:1 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Лиллестрём
 1:0 11 3 2 6 12 - 21 11
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 1:0 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
Русенборг
 0:1 11 2 2 7 15 - 23 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Кристиансен Стиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 30'
      Селанн-Хеггебе Эуне сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Хорн Майер из команды Бранн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 9'
      Jakob Masloe Dunsby сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Stefan Ingi Sigurdarson забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Саннефьёрд 2:2 Бранн онлайн

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