Тур: 22. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 4144 Главный судья: Моен Кристиан
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолСигурдарсон Стефан Инги
1:1
30' ГолХорн Майер
39' Желтая карточкаКристиансен Стиан
61' Желтая карточкаLoris Mettler
2:1
65' ГолLoris Mettler
2:2
90' ГолКастро Никлас
90'+5
Ход матча
30'
61'
65'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
373 Количество передач 623
-
38 Владение мячом, % 62
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Бранн
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
16 матчей
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.24
|Loris Mettler
|4
|0.19
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.19
|Кристиансен Стиан
|3
|0.14
|Сигурдарсон Стефан Инги
|3
|0.14
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.1
|Амин Симон
|2
|0.1
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рисан Сандер
|1
|0.05
|Danilo Al-Saed
|1
|0.05
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.05
|Нильссон Александер II
|1
|0.05
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.05
|Elias Jemal
|1
|0.05
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.29
|Финне Бор
|5
|0.24
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.24
|Кастро Никлас
|3 (1)
|0.14
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.14
|Хорн Майер
|2
|0.1
|Нильсен Сиверт
|2
|0.1
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.1
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.1
|Варминг Магнус
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|6
|1
|Амин Симон
|5
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бранн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
7
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
8
12
Саннефьёрд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Бранн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
6
32%
5
24%
61-75
4
21%
7
33%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
1
5%
4
24%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
7
41%
5
50%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Забито
30
35
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
9
30%
8
23%
61-75
6
20%
11
31%
76-90
Пропущено
36
27
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 13
5
14%
3
11%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
11
31%
8
30%
30%
61-75
5
14%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2
Бранн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4
Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2
Результаты матчей
Саннефьёрд
Бранн
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
46
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
28
74
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
183
813
1110
417
417
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|3.
|21
|11
|4
|6
|44 - 24
|37
|4.
|21
|10
|7
|4
|35 - 27
|37
|5.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|6.
|0:1
|22
|10
|3
|9
|34 - 34
|33
|7.
|21
|7
|8
|6
|26 - 25
|29
|8.
|22
|7
|5
|10
|32 - 45
|26
|9.
|20
|6
|7
|7
|27 - 28
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|11.
|22
|6
|7
|9
|24 - 28
|25
|12.
|22
|6
|6
|10
|25 - 35
|24
|13.
|1:0
|22
|7
|2
|13
|25 - 40
|23
|14.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|15.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|16.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|19 - 23
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|15 - 23
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
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- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6