Тур: 22. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 3761 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:0
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаAnders Baertelsen
74' Желтая карточкаБизоза Парфе
80' Желтая карточкаJoergen Isnes
80' Вторая желтая карточкаJoergen Isnes
84' Желтая карточкаMarko Lawk Farji
87' Желтая карточкаTroy Nyhammer
90'+5
Ход матча
74'
80'
80'
84'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
11 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
11 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
258 Количество передач 200
-
64 Владение мячом, % 36
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
77
Бизоза
Парфе
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
-
55 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хёугесунн
Стрёмсгодсет
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
31 матч
32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.87
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
64
37
Голов в среднем за матч
2.06
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.18
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.14
|Тунекти Себастьян
|3
|0.14
|Лейте Бруно
|3
|0.14
|Конрадсен Мортен
|1
|0.05
|Mikkel Hope
|1
|0.05
|Лисет Сёндре
|1
|0.05
|Troy Nyhammer
|1
|0.05
|Бизоза Парфе
|1
|0.05
|Mathias Sauer
|1
|0.05
|Sander Innvaer
|1
|0.05
|Claus Niyukuri
|1
|0.05
|Ismael Seone
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.27
|Томассон Логи
|4
|0.18
|Стенгель Херман
|3
|0.14
|Jonas Torrissen Therkelsen
|3
|0.14
|Валсвик Густав
|2
|0.09
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.09
|Jesper Taaje
|1
|0.05
|Мёллер Николай
|1
|0.05
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.05
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|5
|0
|Бизоза Парфе
|5
|0
|Sorry Diarra
|5
|0
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Mathias Sauer
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|4
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0
|Joergen Isnes
|2
|1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
7
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
9
Хёугесунн
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Стрёмсгодсет
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
7
14
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
7
32%
61-75
3
27%
2
9%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
4
19%
4
33%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
1
4%
5
19%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
6
26%
1
4%
46-60
5
22%
6
23%
61-75
5
22%
5
19%
76-90
Пропущено
32
34
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
6
19%
5
15%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
6
19%
8
24%
61-75
6
19%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Результаты матчей
Хёугесунн
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
110
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
65
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
148
715
814
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|3.
|21
|11
|4
|6
|44 - 24
|37
|4.
|21
|10
|7
|4
|35 - 27
|37
|5.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|6.
|0:1
|22
|10
|3
|9
|34 - 34
|33
|7.
|21
|7
|8
|6
|26 - 25
|29
|8.
|22
|7
|5
|10
|32 - 45
|26
|9.
|20
|6
|7
|7
|27 - 28
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|11.
|22
|6
|7
|9
|24 - 28
|25
|12.
|22
|6
|6
|10
|25 - 35
|24
|13.
|1:0
|22
|7
|2
|13
|25 - 40
|23
|14.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|15.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|16.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|19 - 23
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|15 - 23
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6