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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 3761 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Хёугесунн
0:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
53' Желтая карточка
Anders Baertelsen
74' Желтая карточка
Бизоза Парфе
80' Желтая карточка
Joergen Isnes
80' Вторая желтая карточка
Joergen Isnes
84' Желтая карточка
Marko Lawk Farji
87' Желтая карточка
Troy Nyhammer
90'+5

Ход матча

53'
Anders Baertelsen
 
60'
Sander Innvaer
Mathias Sauer
 
64'
 
Marko Lawk Farji
Мелькерсен Элиас Хофф
73'
 
Красники Крешник
Андерсен Эйрик Улланд
74'
Бизоза Парфе
 
76'
Troy Nyhammer
Бизоза Парфе
 
76'
Sorry Diarra
Лисет Сёндре
 
80'
 
Joergen Isnes
80'
 
Joergen Isnes
83'
Самуэльсен Мартин
Тунекти Себастьян
 
83'
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
 
84'
 
Marko Lawk Farji
87'
Troy Nyhammer
 
88'
 
Сормо Бент
Томассон Логи
88'
 
Samuel Silalahi
Вильсвик Ларс-Кристофер
88'
 
Sivert Westerlund
Менерт Маркус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 258 Количество передач 200
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
77
Бизоза
Парфе
7
Mathias
Sauer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
77
Менерт
Маркус
10
Стенгель
Херман
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
17
Томассон
Логи
7
Мёллер
Николай
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Хёугесунн
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

31 матч

32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
4:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:3
Э
5:1
Э
3:1
Э
2:1
КН
3:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.87
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

64
37

Голов в среднем за матч

2.06
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.18
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.14
Тунекти Себастьян 3 0.14
Лейте Бруно 3 0.14
Конрадсен Мортен 1 0.05
Mikkel Hope 1 0.05
Лисет Сёндре 1 0.05
Troy Nyhammer 1 0.05
Бизоза Парфе 1 0.05
Mathias Sauer 1 0.05
Sander Innvaer 1 0.05
Claus Niyukuri 1 0.05
Ismael Seone 1 0.05
Oscar Krusnell 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.27
Томассон Логи 4 0.18
Стенгель Херман 3 0.14
Jonas Torrissen Therkelsen 3 0.14
Валсвик Густав 2 0.09
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.09
Jesper Taaje 1 0.05
Мёллер Николай 1 0.05
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.05
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 5 0
Бизоза Парфе 5 0
Sorry Diarra 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Тунекти Себастьян 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Jesper Taaje 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Стенгель Херман 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
7
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
9
Хёугесунн
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Стрёмсгодсет
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

7
14
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
7
32%
61-75
3
27%
2
9%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
4
19%
4
33%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
1
4%
5
19%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
6
26%
1
4%
46-60
5
22%
6
23%
61-75
5
22%
5
19%
76-90

Пропущено

32
34
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
6
19%
5
15%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
6
19%
8
24%
61-75
6
19%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2

Результаты матчей

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
10
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
8
7
15
1.5
8
14
1
21
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 21 10 7 4 35 - 27 37
5.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
6.
Русенборг
 0:1 22 10 3 9 34 - 34 33
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 20 6 7 7 27 - 28 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Лиллестрём
 1:0 22 7 2 13 25 - 40 23
14.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
15.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 0:1 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Лиллестрём
 1:0 11 3 2 6 12 - 21 11
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 1:0 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
Русенборг
 0:1 11 2 2 7 15 - 23 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
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    • 60'
      Тактическая замена. Mathias Sauer уходит с поля и его заменяет Sander Haavik Innvaer
    • 53'
      Андерс Бертельсен получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
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