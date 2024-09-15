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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 4078 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Одд
1:0
Конец матча
Тромсё
0'
4' Желтая карточка
Корник Лео
19' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
64' Желтая карточка
Mamadou Barry
1:0
72' Гол
Борвен Торгейр
90'+6

Ход матча

4'
 
Корник Лео
19'
Хуссейн Эцаз
 
46'
Франссон Александер
Хуссейн Эцаз
 
64'
 
Mamadou Barry
70'
Ингебритсен Микаэль
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
 
70'
Йоргенсен Филип
Свендсен Тобиас
 
72'
Борвен Торгейр
(Йоргенсен Филип)
1:0
77'
 
Кристенсен Фредерик
Нордас Лассе
77'
 
Нильсен Лассе
Yaw Paintsil
77'
 
Эдвардссон Давид
Mamadou Barry
87'
Samuel Skree Skjeldal
Нжи Билал
 
87'
Рууд Эспен
Юхансен Сондре
 
88'
 
Heine Larsen
Jens Hjertoe-Dahl

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 465 Количество передач 509
  • 47 Владение мячом, % 53
40
Кьетил
Хауг
21
Хаген
Стеффен
15
Юхансен
Сондре
14
Синюан
Шерифф
3
Баккай
Йосеф
Бриан
20
Абдулразак
Исхак
8
Хуссейн
Эцаз
24
Нжи
Билал
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
19
Борвен
Торгейр
6
Свендсен
Тобиас
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
2
Корник
Лео
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
9
Нордас
Лассе
Одд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Одд
Тромсё

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
3:1
К
3:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

26
5

Голов в среднем за матч

2.36
0.63

Среднее время на гол

38
144

Всего голов

39
19

Голов в среднем за матч

2.05
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.23
Свендсен Тобиас 3 0.14
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.14
Борвен Торгейр 2 0.09
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.09
Samuel Skree Skjeldal 1 0.05
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Нжи Билал 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Аас Сайвер 1 0.05
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.27
Vegard Oestraat Erlien 4 0.18
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.14
Йенсен Рубен 2 0.09
Норхейм Рунар 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Корник Лео 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Tobias Guddal 1 0.05
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.05

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Mihajlo Ivancevic 3 1
Рууд Эспен 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Аас Сайвер 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Barry 5 0
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 4 0
Норхейм Рунар 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Корник Лео 2 0
Винтер Феликс 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0

Результаты матчей

Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
1
Одд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тромсё
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

4
12
Одд
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Тромсё
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
0
0%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
5
50%
61-75
8
38%
1
10%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
6
35%
61-75
1
17%
2
12%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
4
25%
4
24%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Пропущено

37
27
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
2
5%
2
7%
1-15
7
19%
6
22%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
7
19%
6
22%
61-75
10
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0
Тромсё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1
Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0

Результаты матчей

Одд
Тромсё

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Одд
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
5
6
1
11
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
12
10
5
17
1.5
6
16
1
21
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 20 10 6 4 33 - 25 36
5.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
6.
Русенборг
 21 10 3 8 34 - 33 33
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 21 7 5 9 32 - 43 26
9.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
10.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
11.
Стрёмсгодсет
 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
16.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
13.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
14.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
15.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 19'
      Хуссейн Эцаз получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Корник Лео получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 1:0 Тромсё онлайн

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