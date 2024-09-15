Тур: 22. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 4078 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
0'
4' Желтая карточкаКорник Лео
19' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
64' Желтая карточкаMamadou Barry
1:0
72' ГолБорвен Торгейр
90'+6
Ход матча
4'
19'
64'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
465 Количество передач 509
-
47 Владение мячом, % 53
40
Кьетил
Хауг
24
Нжи
Билал
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Heine Larsen
-
30 Isak Vadebu
-
40 Daniel Baer
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Тромсё
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
26
5
Голов в среднем за матч
2.36
0.63
Среднее время на гол
38
144
Всего голов
39
19
Голов в среднем за матч
2.05
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.23
|Свендсен Тобиас
|3
|0.14
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.14
|Борвен Торгейр
|2
|0.09
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.09
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.05
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Нжи Билал
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Аас Сайвер
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|6 (1)
|0.27
|Vegard Oestraat Erlien
|4
|0.18
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.14
|Йенсен Рубен
|2
|0.09
|Норхейм Рунар
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Корник Лео
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Tobias Guddal
|1
|0.05
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.05
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|7
|0
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Barry
|5
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|4
|0
|Норхейм Рунар
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
Результаты матчей
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
1
Одд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тромсё
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
4
12
Одд
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Тромсё
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
0
0%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
5
50%
61-75
8
38%
1
10%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
6
35%
61-75
1
17%
2
12%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
4
25%
4
24%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Пропущено
37
27
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
2
5%
2
7%
1-15
7
19%
6
22%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
7
19%
6
22%
61-75
10
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0
Тромсё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1
Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0
Результаты матчей
Одд
Тромсё
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Одд
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
48
56
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
1210
517
616
121
319
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6