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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 5383 Главный судья: Нильсен Ола
Сарпсборг-08
0:2
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
23' Желтая карточка
Wilfred George Igor
32' Желтая карточка
Haakon Sjaatil
42' Желтая карточка
Тебо Франклин
0:1
61' Гол
David Tufekcic
78' Желтая карточка
Лэнсинг Майкл
78' Желтая карточка
Kristian Lien
0:2
81' Гол
Ruben Kristensen Alte
89' Желтая карточка
Sondre Oerjasaeter
90'+6

Ход матча

20'
Хрупалла Павел
Anders Hiim
 
23'
 
Wilfred George Igor
32'
 
Haakon Sjaatil
42'
Тебо Франклин
 
56'
 
Исаксен Йеспер
Wilfred George Igor
56'
 
David Tufekcic
Сивертсен Оскар
61'
0:1
David Tufekcic
(Исаксен Йеспер)
61'
Victor Halvorsen
Танген Харальд
 
61'
Daniel Job
Сандберг Никлас
 
61'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 
76'
Alagie Sanyang
Диоп Амиду
 
78'
 
Лэнсинг Майкл
78'
 
Kristian Lien
81'
0:2
Ruben Kristensen Alte
83'
 
Hilmir Mikaelsson
Ruben Kristensen Alte
83'
 
Еличич Игор
Ндур Алиун
89'
Sondre Oerjasaeter
 
90'
 
Хопмарк Андреас
Kristian Lien

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 572 Количество передач 305
  • 66 Владение мячом, % 34
13
Эрикссон
Карлйохан
32
Вишне
Эйрик
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
31
Диоп
Амиду
I
10
Йохансен
Стефан
23
Сандберг
Никлас
8
Танген
Харальд
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Гудьонсен
Свейнн
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
20
Wilfred
George
Igor
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
37
Сивертсен
Оскар
17
Kristian
Lien
13
Ндур
Алиун
Сарпсборг-08
4-2-3-1
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
ФК Кристиансунн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
1:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
4:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
5:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.43
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.36
Sondre Oerjasaeter 5 0.23
Йохансен Стефан 4 (3) 0.18
Сандберг Никлас 3 (2) 0.14
Бергет Йо Инге 3 0.14
Хрупалла Павел 2 0.09
Тебо Франклин 2 0.09
Victor Halvorsen 1 0.05
Вишне Эйрик 1 0.05
Сандер Кристиансен 1 0.05
Peter Reinhardsen 1 0.05
Daniel Job 1 0.05
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.2
Ruben Kristensen Alte 4 0.2
Гейе Папе Хабиб 4 0.2
Исаксен Йеспер 3 0.15
Брусет Хейне 2 0.1
Kristian Lien 2 0.1
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.1
Mikkel Rakneberg 1 0.05
David Tufekcic 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Ярл Себастиан 1 0.05
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.05

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Шер Аймар 4 0
Sondre Oerjasaeter 4 0
Кристиан Михельсен 2 1
Йохансен Стефан 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Anders Hiim 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Тебо Франклин 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Кох Менно 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Kristian Lien 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Wilfred George Igor 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
ФК Кристиансунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

17
14
Сарпсборг-08
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
ФК Кристиансунн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
6
43%
3
30%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
2
10%
5
33%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
7
33%
5
33%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
15%
3
19%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
5
31%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

22
14
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
8
36%
1
7%
61-75
5
23%
5
36%
76-90

Забито

34
26
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
5
15%
4
15%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
4
12%
8
31%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
8
24%
5
19%
61-75
7
21%
3
12%
76-90

Пропущено

43
29
15 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
2
5%
2
7%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
5
12%
4
14%
31-45
6
14%
6
21%
46-60
10
23%
4
14%
61-75
12
28%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
6
3
1
10
2.5
2
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
15
5
9
13
1.5
9
11
4
18
2.5
3
17
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 21 10 7 4 35 - 27 37
5.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
6.
Русенборг
 0:1 22 10 3 9 34 - 34 33
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 20 6 7 7 27 - 28 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Лиллестрём
 1:0 22 7 2 13 25 - 40 23
14.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
15.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 0:1 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Лиллестрём
 1:0 11 3 2 6 12 - 21 11
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 1:0 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
Русенборг
 0:1 11 2 2 7 15 - 23 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Тактическая замена. Wilfred George Igor уходит с поля и его заменяет Исаксен Йеспер
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Тебо Франклин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 32'
      Haakon Sjaatil - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 23'
      Wilfred George Igor из команды ФК Кристиансунн получает желтую после опасной игры.
    • 20'
      Anders Hiim получил травму и заменен. Хрупалла Павел выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:2 ФК Кристиансунн онлайн

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