Тур: 22. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 5383 Главный судья: Нильсен Ола
0:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаWilfred George Igor
32' Желтая карточкаHaakon Sjaatil
42' Желтая карточкаТебо Франклин
0:1
61' ГолDavid Tufekcic
78' Желтая карточкаЛэнсинг Майкл
78' Желтая карточкаKristian Lien
0:2
81' ГолRuben Kristensen Alte
89' Желтая карточкаSondre Oerjasaeter
90'+6
Ход матча
32'
42'
61'
0:1
78'
78'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
572 Количество передач 305
-
66 Владение мячом, % 34
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
31
Диоп
Амиду
I
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
-
31 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
26 Daniel Job
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
ФК Кристиансунн
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.57
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.43
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.36
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.23
|Йохансен Стефан
|4 (3)
|0.18
|Сандберг Никлас
|3 (2)
|0.14
|Бергет Йо Инге
|3
|0.14
|Хрупалла Павел
|2
|0.09
|Тебо Франклин
|2
|0.09
|Victor Halvorsen
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|1
|0.05
|Сандер Кристиансен
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Daniel Job
|1
|0.05
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.2
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.2
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.2
|Исаксен Йеспер
|3
|0.15
|Брусет Хейне
|2
|0.1
|Kristian Lien
|2
|0.1
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.1
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.05
|David Tufekcic
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|Ярл Себастиан
|1
|0.05
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.05
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Шер Аймар
|4
|0
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|1
|Йохансен Стефан
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Anders Hiim
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Тебо Франклин
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Mikkel Rakneberg
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Wilfred George Igor
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
ФК Кристиансунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
17
14
Сарпсборг-08
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
ФК Кристиансунн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
6
43%
3
30%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
2
10%
5
33%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
7
33%
5
33%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
15%
3
19%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
5
31%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
22
14
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
8
36%
1
7%
61-75
5
23%
5
36%
76-90
Забито
34
26
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
5
15%
4
15%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
4
12%
8
31%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
8
24%
5
19%
61-75
7
21%
3
12%
76-90
Пропущено
43
29
15 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
2
5%
2
7%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
5
12%
4
14%
31-45
6
14%
6
21%
46-60
10
23%
4
14%
61-75
12
28%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
63
110
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
65
38
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
155
913
911
418
317
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|3.
|21
|11
|4
|6
|44 - 24
|37
|4.
|21
|10
|7
|4
|35 - 27
|37
|5.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|6.
|0:1
|22
|10
|3
|9
|34 - 34
|33
|7.
|21
|7
|8
|6
|26 - 25
|29
|8.
|22
|7
|5
|10
|32 - 45
|26
|9.
|20
|6
|7
|7
|27 - 28
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|11.
|22
|6
|7
|9
|24 - 28
|25
|12.
|22
|6
|6
|10
|25 - 35
|24
|13.
|1:0
|22
|7
|2
|13
|25 - 40
|23
|14.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|15.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|16.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|19 - 23
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|15 - 23
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6