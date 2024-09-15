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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Росарио Сентраль
2:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
3' Желтая карточка
Facundo Mallo
0:1
4' Гол
Каталан Матиас
20' Желтая карточка
Ортегоса Диего
1:1
30' Пенальти
Victor Malcorra
57' Желтая карточка
Депьетри Валентин
58' Вторая желтая карточка
Ортегоса Диего
2:1
59' Пенальти
Victor Malcorra
63' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
79' Желтая карточка
Kevin Ortiz
2:2
88' Гол
Таррагона Кристиан
90' Желтая карточка
Эррера Гидо
90' Желтая карточка
Luca Martinez Dupuy
90' Желтая карточка
Каталан Матиас
90'+8
20
Вернер
Аксель
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
24
Хименес
Хуан
3
Сандез
Агустин
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
23
Солари
Аугусто
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
28
Портильо
Хуан
Карлос
3
Lucas
Suarez
II
30
Ортегоса
Диего
20
Мойяно
Франко
8
Галарса
Матиас
10
Ботта
Рубен
11
Депьетри
Валентин
9
Джиротти
Федерико
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-1-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
4:1
КПЛ
2:0
ЛП
3:1
ЛП
1:0
ЛП
4:1
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
0:1
П
3:3
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
110

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.21
Victor Malcorra 2 (2) 0.14
Facundo Mallo 2 0.14
Laurtaro Giaccone 1 0.07
Кампас Хаминтон 1 0.07
Копетти Энцо 1 0.07
Хименес Хуан 1 0.07
Рубен Марко 1 0.07
Tomas O'Connor 1 0.07
Alan Rodriguez2 1 0.07
Luca Martinez Dupuy 1 0.07
Fabricio Oviedo 1 0.07
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.43
Портильо Маркос 2 0.14
Соса Рамон 2 0.14
Мартинес Алекс 2 0.14
Ботта Рубен 1 0.07
Бенавидес Гастон Америко 1 0.07
Альбаррасин Густаво 1 0.07
Каталан Матиас 1 0.07
Таррагона Кристиан 1 0.07
Джиротти Федерико 1 0.07
Juan Rodriguez2 1 0.07
Галарса Матиас 1 0.07
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Наварро Мигель 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 4 0
Kevin Ortiz 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Ибарра Франко 3 0
Рубен Марко 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Miguel Barbieri 2 0
Facundo Mallo 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Хименес Хуан 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Сандез Агустин 1 0
Elias Ocampo 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 3 1
Ортегоса Диего 2 1
Портильо Хуан Карлос 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Наварро Мигель 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Депьетри Валентин 2 0
Паласиос Себастьян 0 1
Ботта Рубен 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Таррагона Кристиан 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
9
Росарио Сентраль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Тальерес Кордоба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
5
42%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
13%
5
24%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
8
50%
6
29%
76-90

Пропущено

16
15
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
25%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Годой Крус
 13 4 6 3 15 - 13 18
15.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
17.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
19.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
22.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
6.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
7.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
10.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
18.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
22.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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    • 3'
      Факундо Мальо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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