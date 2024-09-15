Тур: 14.
2:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаFacundo Mallo
0:1
4' ГолКаталан Матиас
20' Желтая карточкаОртегоса Диего
1:1
30' ПенальтиVictor Malcorra
57' Желтая карточкаДепьетри Валентин
58' Вторая желтая карточкаОртегоса Диего
2:1
59' ПенальтиVictor Malcorra
63' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
79' Желтая карточкаKevin Ortiz
2:2
88' ГолТаррагона Кристиан
90' Желтая карточкаЭррера Гидо
90' Желтая карточкаLuca Martinez Dupuy
90' Желтая карточкаКаталан Матиас
90'+8
Ход матча
4'
0:1
20'
30'
1:1
58'
59'
2:1
79'
88'
90'
90'
24
Хименес
Хуан
25
Копетти
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
13 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.73
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
110
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.21
|Victor Malcorra
|2 (2)
|0.14
|Facundo Mallo
|2
|0.14
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.07
|Кампас Хаминтон
|1
|0.07
|Копетти Энцо
|1
|0.07
|Хименес Хуан
|1
|0.07
|Рубен Марко
|1
|0.07
|Tomas O'Connor
|1
|0.07
|Alan Rodriguez2
|1
|0.07
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.07
|Fabricio Oviedo
|1
|0.07
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.43
|Портильо Маркос
|2
|0.14
|Соса Рамон
|2
|0.14
|Мартинес Алекс
|2
|0.14
|Ботта Рубен
|1
|0.07
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.07
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.07
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Таррагона Кристиан
|1
|0.07
|Джиротти Федерико
|1
|0.07
|Juan Rodriguez2
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|4
|0
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Ибарра Франко
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Miguel Barbieri
|2
|0
|Facundo Mallo
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|3
|1
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Депьетри Валентин
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
9
Росарио Сентраль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Тальерес Кордоба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
5
42%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
13%
5
24%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
8
50%
6
29%
76-90
Пропущено
16
15
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
25%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
33
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
68
113
212
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7