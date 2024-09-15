Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаBruno Sosa
0:1
27' ГолElias Sebastian Lopez
33' Желтая карточкаEmiliano Mendez
35' Желтая карточкаJoaquin Gho
1:1
36' ГолDaniel Barrea
49' Желтая карточкаFranco Paredes
73' Желтая карточкаFacundo Altamira
79' Желтая карточкаLucas Arce
90'+4
Ход матча
14'
27'
33'
35'
36'
1:1
49'
73'
79'
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Годой Крус
Сармьенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.33
Среднее время на гол
112
270
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
120
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Barrea
|3
|0.23
|Vicente Poggi
|3
|0.23
|Salomon Rodriguez
|3 (1)
|0.23
|Facundo Altamira
|2
|0.15
|Абрего Гонсало
|2
|0.15
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.15
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.14
|Joaquin Gho
|2
|0.14
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.07
|Emiliano Mendez
|1
|0.07
|Gabriel Gudino
|1
|0.07
|Naya Ezequeil
|1
|0.07
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.07
|Гайтан Николас
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|5
|0
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Перейра Элиас
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Facundo Altamira
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Emiliano Mendez
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
3
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сармьенто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
10
6
9 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
20%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
14
9
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
14%
1
11%
1-15
4
29%
3
33%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1
Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0
Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2
Результаты матчей
Годой Крус
Сармьенто
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
310
212
112
112
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7