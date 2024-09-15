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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Годой Крус
1:1
Конец матча
Сармьенто
0'
14' Желтая карточка
Bruno Sosa
0:1
27' Гол
Elias Sebastian Lopez
33' Желтая карточка
Emiliano Mendez
35' Желтая карточка
Joaquin Gho
1:1
36' Гол
Daniel Barrea
49' Желтая карточка
Franco Paredes
73' Желтая карточка
Facundo Altamira
79' Желтая карточка
Lucas Arce
90'+4
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
41
Facundo
Altamira
32
Абрего
Гонсало
25
Vicente
Poggi
36
Daniel
Barrea
19
Salomon
Rodriguez
42
Акоста
Лукас
II
32
Franco
Paredes
3
Гастон
Сауро
2
Инсаурральде
Хуан
29
Elias
Sebastian
Lopez
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
10
Гайтан
Николас
18
Моралес
Иван
Годой Крус
4-1-4-1
Сармьенто
5-4-1

История личных встреч

Годой Крус
Сармьенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
2:2
П
0:0
П
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.33

Среднее время на гол

112
270

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
120

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Barrea 3 0.23
Vicente Poggi 3 0.23
Salomon Rodriguez 3 (1) 0.23
Facundo Altamira 2 0.15
Абрего Гонсало 2 0.15
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.15
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.14
Joaquin Gho 2 0.14
Elias Sebastian Lopez 1 0.07
Emiliano Mendez 1 0.07
Gabriel Gudino 1 0.07
Naya Ezequeil 1 0.07
Agustin Fontana 1 (1) 0.07
Гайтан Николас 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 5 0
Federico Rasmussen 4 0
Pier Barrios 2 1
Nicolas Fernandez3 3 0
Bruno Sosa 3 0
Перейра Элиас 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Facundo Altamira 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Vicente Poggi 1 0
Daniel Barrea 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 0
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Emiliano Mendez 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Matias Rosales 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Гастон Сауро 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Моралес Иван 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Juan Guasone 1 0
Manuel Monaco 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
3
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сармьенто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
6
9 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
20%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

14
9
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
14%
1
11%
1-15
4
29%
3
33%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1
Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0
Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2

Результаты матчей

Годой Крус
Сармьенто

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
2
12
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
13.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
14.
Годой Крус
 13 4 6 3 15 - 13 18
15.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
17.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
19.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
22.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
6.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
7.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
10.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
18.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
22.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Даниэль Барреа бьет в цель!
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