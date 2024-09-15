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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Конец матча
Платенсе
0'
0:1
3' Гол
Mateo Pellegrino
20' Желтая карточка
Bautista Barros Schelotto
31' Желтая карточка
Арзамендия Сантьяго
1:1
40' Гол
Аскасибар Сантьяго
43' Желтая карточка
Leonel Picco
45' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
45' Желтая карточка
Gaston Suso
51' Желтая карточка
Паласиос Тьяго
66' Желтая карточка
Sasha Marcich
76' Желтая карточка
Каррильо Гидо
90' Желтая карточка
Шор Игнасио
90'+8
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
14
Боселли
Себастьян
26
Лолло
Лусиано
15
Арзамендия
Сантьяго
10
Пьятти
Пабло
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
32
Паласиос
Тьяго
9
Каррильо
Гидо
23
Luciano
Gimenez
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
2
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
7
Guido
Mainero
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
29
Franco
Minerva
16
Vicente
Taborda
9
Mateo
Pellegrino
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2
Платенсе
4-4-1-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Платенсе

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
2:1
ЛП
1:2
ЛП
0:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
ПБНПАЗА
1:1
ПНЗА
1:2
ПБМ
1:0
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:1
ПБМ
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.91

Среднее время на гол

135
99

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

0.95
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14

Среднее время на гол

94
94

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 4 0.29
Пьятти Пабло 2 0.14
Edwin Cetre 2 (1) 0.14
Аскасибар Сантьяго 2 0.14
Javier Correa 1 0.07
Eros Mancuso 1 0.07
Mauro Menzdez 1 0.07
Zaid Abner Romero 1 0.07
Соса Хосе 1 (1) 0.07
Luciano Gimenez 0 0
Паласиос Тьяго 0 0
Маньома Алексис 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 7 (2) 0.5
Ronaldo Martinez 2 0.14
Guido Mainero 1 0.07
Sasha Marcich 1 0.07
Franco Minerva 1 0.07
Bautista Barros Schelotto 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 4 1
Gaston Benedetti 5 0
Паласиос Тьяго 4 0
Перес Энцо 2 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Facundo Rodriguez2 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 4 1
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Fernando Juarez III 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Ivan Gomez 2 0
Ronaldo Martinez 2 0
Gaston Suso 2 0
Guido Mainero 2 0
Carlos Villalba 2 0
Agustin Ocampo 1 0
Шор Игнасио 1 0
Franco Zapiola 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
1
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Платенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
6
67%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
4
27%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0
Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Платенсе

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
13.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
14.
Годой Крус
 13 4 6 3 15 - 13 18
15.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
17.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
19.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
22.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
6.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
7.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
8.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
9.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
10.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
18.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
22.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • 66'
    Саша Маркич получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Franco Minerva уходит с поля. Шор Игнасио выходит вместо него
  • 51'
    Паласиос Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Гастон Сусо получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Аскасибар Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Леонель Пикко получил желтую карточку от судьи
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