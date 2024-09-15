Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолMateo Pellegrino
20' Желтая карточкаBautista Barros Schelotto
31' Желтая карточкаАрзамендия Сантьяго
1:1
40' ГолАскасибар Сантьяго
43' Желтая карточкаLeonel Picco
45' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
45' Желтая карточкаGaston Suso
51' Желтая карточкаПаласиос Тьяго
66' Желтая карточкаSasha Marcich
76' Желтая карточкаКаррильо Гидо
90' Желтая карточкаШор Игнасио
90'+8
Ход матча
3'
40'
43'
45'
51'
66'
76'
90'
20
Eric
Meza
10
Пьятти
Пабло
22
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Платенсе
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.67
0.91
Среднее время на гол
135
99
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
0.95
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
Среднее время на гол
94
94
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|4
|0.29
|Пьятти Пабло
|2
|0.14
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.14
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.14
|Javier Correa
|1
|0.07
|Eros Mancuso
|1
|0.07
|Mauro Menzdez
|1
|0.07
|Zaid Abner Romero
|1
|0.07
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.07
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Паласиос Тьяго
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|7 (2)
|0.5
|Ronaldo Martinez
|2
|0.14
|Guido Mainero
|1
|0.07
|Sasha Marcich
|1
|0.07
|Franco Minerva
|1
|0.07
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|4
|1
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|4
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Facundo Rodriguez2
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|4
|1
|Leonel Picco
|4
|0
|Bautista Barros Schelotto
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Fernando Juarez III
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
1
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Платенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
6
67%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
4
27%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0
Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Платенсе
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
311
311
212
113
212
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7