  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 14.
Архентинос Хуниорс
3:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
18' Гол
Лескано Алан
29' Желтая карточка
Рамирес Игнасио
2:0
37' Гол
Хосе Херрейра
49' Желтая карточка
Альварес Франсиско
59' Желтая карточка
Лескано Алан
3:0
75' Гол
Хосе Херрейра
90'+3
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
20
Прието
Себастьян
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
11
Хосе
Херрейра
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
5
Фернандес
Родриго
10
Банега
Эвер
7
Кардосо
Фернандо
19
Милевич
Матко
77
Lucas
Besozzi
99
Рамирес
Игнасио
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
3:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
П
0:0
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:4
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

0.95
0.77

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

94
116

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 (1) 0.21
Хосе Херрейра 2 0.14
Ромеро Максимильяно 1 0.07
Родригес Алан 1 0.07
Гальван Джонатан 1 0.07
Ороз Николас 1 0.07
Альварес Франсиско 1 0.07
Гонду Лусиано 1 0.07
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.14
Мендес Армандо 1 0.07
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.07
Агирре Брайан I 1 0.07
Tomas Perez 1 0.07
Gabriel Carabajal 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 3 1
Годой Эрик 2 1
Хосе Херрейра 3 0
Вега Роман 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Лескано Алан 1 0
Kevin Coronel 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 6 1
Фернандес Родриго 5 1
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Мендез Начо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Веласкес Густаво 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Милевич Матко 1 0
Мендес Армандо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

0
3
Архентинос Хуниорс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
8%
1
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1
Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 100%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
1
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
5
9
4
10
1.5
1
13
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
3.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
4.
Институто Кордоба
 14 7 3 4 20 - 12 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Унион Санта-Фе
 14 6 6 2 15 - 11 24
7.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
8.
Депортиво Риестра
 14 7 1 6 15 - 15 22
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 16 - 14 21
10.
Ривер Плейт
 14 5 6 3 19 - 11 21
11.
Бока Хуниорс
 14 5 6 3 19 - 14 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Годой Крус
 13 4 6 3 15 - 13 18
15.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
16.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
18.
Тигре
 14 4 5 5 18 - 19 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
20.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
21.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
22.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 4 6 12 - 14 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 3 4 7 6 - 15 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
28.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
3.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
10.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
11.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
12.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
18.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
22.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
17.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Родригес Алан сделал результативную передачу.
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