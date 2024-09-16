Тур: 14.
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолЛескано Алан
29' Желтая карточкаРамирес Игнасио
2:0
37' ГолХосе Херрейра
49' Желтая карточкаАльварес Франсиско
59' Желтая карточкаЛескано Алан
3:0
75' ГолХосе Херрейра
90'+3
Ход матча
18'
1:0
29'
37'
2:0
59'
75'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
-
29 E. Viveros
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
41 Tomas Perez
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
0.95
0.77
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
94
116
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3 (1)
|0.21
|Хосе Херрейра
|2
|0.14
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.07
|Родригес Алан
|1
|0.07
|Гальван Джонатан
|1
|0.07
|Ороз Николас
|1
|0.07
|Альварес Франсиско
|1
|0.07
|Гонду Лусиано
|1
|0.07
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.14
|Мендес Армандо
|1
|0.07
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.07
|Агирре Брайан I
|1
|0.07
|Tomas Perez
|1
|0.07
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Годой Эрик
|2
|1
|Хосе Херрейра
|3
|0
|Вега Роман
|3
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Лескано Алан
|1
|0
|Kevin Coronel
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|6
|1
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Веласкес Густаво
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Милевич Матко
|1
|0
|Мендес Армандо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
0
3
Архентинос Хуниорс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
8%
1
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1
Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 100%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
59
410
113
212
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7