Тур: 22. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 3585
0'
33' Желтая карточкаAlwande Roaldsoey
0:0
47' Не забитый пенальтиSander Hestetun Kilen
48' Желтая карточкаEspen Hammer Berger
1:0
48' ГолSander Hestetun Kilen
49' Желтая карточкаМбайе Серинье
55' Желтая карточкаVuk Latinovich
2:0
56' ГолМеджиморец Винко
90'+6
Ход матча
47'
48'
49'
55'
56'
24
Асанте
Эйрик
21
Бркич
Харис
18
Эбю
Олав
19
Daniel
Braut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
История личных встреч
Олесунн
Санднес
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.83
1.43
Среднее время на гол
31
63
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1.17
Среднее время на гол
157
77
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.62
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.27
|Claudio Braga
|4
|0.18
|Атанга Исаак
|3
|0.14
|Sander Hestetun Kilen
|3
|0.14
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.09
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.05
|David Snaer Johannsson
|1
|0.05
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.05
|Marcus Rafferty
|1
|0.05
|Кителано Йон
|1
|0.05
|Меджиморец Винко
|1
|0.05
|Stian Aarones Holte
|1
|0.05
|Диоп Моктар
|1
|0.05
|Грогард Томас
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|8
|0.36
|Daniel Braut
|3
|0.14
|Сакор Важебах
|1
|0.05
|Нюхаген Андреас
|1
|0.05
|Herman Kleppa
|1
|0.05
|Markus Aanesland
|1
|0.05
|Бркич Харис
|1
|0.05
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.05
|Эбю Олав
|1
|0.05
|Artan Memedov
|1
|0.05
|Noah Bertelsen
|1
|0.05
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюхаген Андреас
|5
|0
|Бркич Харис
|5
|0
|Хейланн Томми
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Espen Hammer Berger
|3
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|2
|0
|Daniel Braut
|2
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
|Alwande Roaldsoey
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Санднес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
4
Олесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Санднес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
8
9
Олесунн
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Санднес
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
36% (8)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
19
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
17
5
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
2
40%
76-90
Пропущено
24
30
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
0
0%
4
13%
1-15
1
4%
8
27%
16-30
8
33%
5
17%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
8
33%
5
17%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
6
40%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
0
0%
10
40%
61-75
5
36%
4
16%
76-90
Забито
26
20
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
12%
1
5%
1-15
8
31%
3
15%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
7
35%
61-75
4
15%
3
15%
76-90
Пропущено
38
55
17 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
2
5%
7
13%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
12
32%
8
15%
31-45
4
11%
8
15%
46-60
4
11%
14
25%
61-75
13
34%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2
Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1
Санднес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2
Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4
Результаты матчей
Олесунн
Санднес
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
Точный счет
0:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
48
65
210
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1210
715
616
319
220
220
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|13 (8)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|12 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|10 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6