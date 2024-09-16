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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 3585
Олесунн
2:0
Конец матча
Санднес
0'
33' Желтая карточка
Alwande Roaldsoey
0:0
47' Не забитый пенальти
Sander Hestetun Kilen
48' Желтая карточка
Espen Hammer Berger
1:0
48' Гол
Sander Hestetun Kilen
49' Желтая карточка
Мбайе Серинье
55' Желтая карточка
Vuk Latinovich
2:0
56' Гол
Меджиморец Винко
90'+6
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
33
Stian
Aarones
Holte
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
7
Kristoffer
Nessoe
22
Marcus
Rafferty
6
Haakon
Butli
Hammer
66
Janus
Seehusen
5
Грогард
Томас
19
Paul
Ngongo
Iversen
10
Claudio
Braga
30
Мбайе
Серинье
4
Багер
Мэдс
24
Асанте
Эйрик
3
Espen
Hammer
Berger
32
Vuk
Latinovich
21
Бркич
Харис
18
Эбю
Олав
29
Alwande
Roaldsoey
19
Daniel
Braut
26
Artan
Memedov
9
Riki
Alba
Олесунн
3-5-2
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Санднес

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
1:2
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.83
1.43

Среднее время на гол

31
63

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1.17

Среднее время на гол

157
77

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.27
Claudio Braga 4 0.18
Атанга Исаак 3 0.14
Sander Hestetun Kilen 3 0.14
Карлсбакк Маркус 2 0.09
Kristoffer Nessoe 1 0.05
David Snaer Johannsson 1 0.05
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.05
Marcus Rafferty 1 0.05
Кителано Йон 1 0.05
Меджиморец Винко 1 0.05
Stian Aarones Holte 1 0.05
Диоп Моктар 1 0.05
Грогард Томас 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 8 0.36
Daniel Braut 3 0.14
Сакор Важебах 1 0.05
Нюхаген Андреас 1 0.05
Herman Kleppa 1 0.05
Markus Aanesland 1 0.05
Бркич Харис 1 0.05
Matias Belli Moldskred 1 0.05
Эбю Олав 1 0.05
Artan Memedov 1 0.05
Noah Bertelsen 1 0.05
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюхаген Андреас 5 0
Бркич Харис 5 0
Хейланн Томми 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Espen Hammer Berger 3 0
Endre Osenbroch 3 0
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 2 0
Daniel Braut 2 0
Herman Kleppa 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Vuk Latinovich 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Alwande Roaldsoey 1 0

Результаты матчей

Олесунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Санднес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
4
Олесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Санднес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

8
9
Олесунн
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Санднес
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
36% (8)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

17
5
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
2
40%
76-90

Пропущено

24
30
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
0
0%
4
13%
1-15
1
4%
8
27%
16-30
8
33%
5
17%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
8
33%
5
17%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
6
40%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
0
0%
10
40%
61-75
5
36%
4
16%
76-90

Забито

26
20
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
12%
1
5%
1-15
8
31%
3
15%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
7
35%
61-75
4
15%
3
15%
76-90

Пропущено

38
55
17 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
2
5%
7
13%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
12
32%
8
15%
31-45
4
11%
8
15%
46-60
4
11%
14
25%
61-75
13
34%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2
Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1
Санднес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2
Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4

Результаты матчей

Олесунн
Санднес

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%

Точный счет

0:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
6
5
2
10
2.5
2
9
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
3
7
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
12
10
7
15
1.5
6
16
3
19
2.5
2
20
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 22 16 3 3 61 - 23 51
2.
Брюне
 22 13 3 6 35 - 21 42
3.
Мосс
 22 12 3 7 36 - 30 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Стабек
 22 9 6 7 45 - 43 33
6.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
7.
Конгсвингер
 22 8 9 5 35 - 36 33
8.
Рёуфосс
 22 9 5 8 26 - 26 32
9.
Согндаль
 22 8 6 8 31 - 28 30
10.
Ранхейм
 22 7 6 9 35 - 35 27
11.
Левангер
 22 5 10 7 34 - 32 25
12.
Осане
 22 6 6 10 29 - 40 24
13.
Олесунн
 22 6 4 12 26 - 38 22
14.
Мьёндален
 22 5 7 10 29 - 36 22
15.
ИК Старт
 22 5 6 11 29 - 44 21
16.
Санднес
 22 3 4 15 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Волеренга
 11 8 1 2 34 - 11 25
3.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 11 6 2 3 26 - 16 20
5.
Конгсвингер
 11 5 5 1 20 - 17 20
6.
Согндаль
 11 5 3 3 21 - 12 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Рёуфосс
 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Осане
 11 4 4 3 15 - 20 16
10.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
11.
ИК Старт
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Ранхейм
 10 4 2 4 18 - 15 14
13.
Мьёндален
 12 3 5 4 18 - 19 14
14.
Левангер
 10 3 4 3 17 - 12 13
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Брюне
 11 5 1 5 14 - 12 16
4.
Рёуфосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Мосс
 11 4 2 5 18 - 21 14
7.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
8.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
9.
Ранхейм
 12 3 4 5 17 - 20 13
10.
Согндаль
 11 3 3 5 10 - 16 12
11.
Левангер
 12 2 6 4 17 - 20 12
12.
Олесунн
 10 3 2 5 9 - 14 11
13.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
14.
Осане
 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
ИК Старт
 11 1 3 7 12 - 24 6
16.
Санднес
 11 1 2 8 5 - 30 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 13 (8)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Стабек Bassekou Diabate 12 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
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