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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 22. Стадион: .
Стабек
0:1
Первый тайм: 32'
Рёуфосс
0'
6' Желтая карточка
Нюланд-Эрсаль Якоб
0:1
27' Гол
Ryan Nelson
28' Желтая карточка
Ryan Nelson

Ход матча

6'
 
Нюланд-Эрсаль Якоб
27'
0:1
Ryan Nelson
28'
 
Ryan Nelson
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Стабек
Ничья
Рёуфосс
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
20
Андресен
Александр
14
Робертс
Томас
6
Кристенсен
Магнус
8
Magnus
Lankhof-Dahlby
17
Sebastian
Olderheim
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
15
Kristoffer
Hey
77
Marius
Svanberg
Alm
26
Хаджич
Аднан
22
Форс
Виктор
18
Kodjo
Somesi
17
Sander
Nordboe
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
8
Ryan
Nelson
9
Хустад
Эрленд
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
Стабек
4-2-3-1
Рёуфосс
3-4-3

История личных встреч

Стабек
Рёуфосс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ТМК
2:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ТМК
1:1
КН
1:2

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 11 (1) 0.5
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.41
Sebastian Olderheim 6 0.27
Робертс Томас 3 (1) 0.14
Педерсен Каспер 3 0.14
Rasmus Eggen Vinge 3 0.14
Андресен Александр 2 0.09
William Wendt 2 0.09
Вальстад Николас 1 0.05
Несс Николай 1 0.05
Геэльмуйден Херман 1 0.05
Andreas Victorio 1 0.05
Упсет Кристиан 1 (1) 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Joachim Nysveen 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 7 0.32
Jan Inge Solemsloekk Lynum 3 0.14
Нюланд-Эрсаль Якоб 3 0.14
Ротихеуг Оливер 2 0.09
Sander Nordboe 2 0.09
Ryan Nelson 1 0.05
Kristoffer Hey 1 0.05
Kodjo Somesi 1 0.05
Баджие Кебба 1 0.05
Хансен Адриан Александер 1 0.05
Andreas Osterud 1 0.05
Jamal Deen Haruna 1 0.05
Эмсис Эдуард 0 0
Форс Виктор 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Робертс Томас 3 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Матич Алекса 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 6 0
Хустад Эрленд 5 0
Форс Виктор 5 0
Torjus Engebakken 3 1
Kristoffer Hey 4 0
Marius Svanberg Alm 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 3 0
Хансен Адриан Александер 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Нюланд-Эрсаль Якоб 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Sander Nordboe 1 0

Результаты матчей

Стабек
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Рёуфосс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
4
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Рёуфосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

15
12
Стабек
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Рёуфосс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

23
16

Голы по времени матча

Забито

25
12
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
8
32%
0
0%
1-15
4
16%
3
25%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
3
12%
4
33%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Забито

19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
6
32%
2
15%
76-90

Пропущено

27
13
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
19%
4
31%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
6
22%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Забито

44
25
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
11
25%
2
8%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
5
11%
6
24%
31-45
7
16%
2
8%
46-60
7
16%
5
20%
61-75
9
20%
6
24%
76-90

Пропущено

41
24
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
6
15%
5
21%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
3
7%
3
13%
46-60
10
24%
5
21%
61-75
9
22%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0
Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Согндаль 4:1 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Волеренга - Рёуфосс 3:0
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2

Результаты матчей

Стабек
Рёуфосс

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Стабек
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
8
5
5
2.5
2
9
3
7
3.5
2
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
6
5
1.5
3
7
5
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
12
9
12
9
1.5
6
15
10
11
2.5
3
18
3
18
3.5
3
18
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:0 22 16 3 3 58 - 23 51
2.
Брюне
 0:0 22 13 3 6 34 - 20 42
3.
Мосс
 0:0 22 12 3 7 36 - 30 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Стабек
 0:1 22 9 6 7 44 - 42 33
6.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
7.
Конгсвингер
 0:0 22 8 9 5 35 - 36 33
8.
Рёуфосс
 1:0 22 9 5 8 25 - 25 32
9.
Согндаль
 22 8 6 8 31 - 28 30
10.
Ранхейм
 22 7 6 9 35 - 35 27
11.
Левангер
 0:0 22 5 10 7 33 - 31 25
12.
Осане
 0:2 22 6 6 10 29 - 37 24
13.
Мьёндален
 0:0 22 5 7 10 28 - 35 22
14.
ИК Старт
 0:0 22 5 6 11 28 - 43 21
15.
Олесунн
 0:0 22 5 5 12 24 - 38 20
16.
Санднес
 0:0 22 3 5 14 20 - 53 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Волеренга
 2:0 11 8 1 2 31 - 11 25
3.
Мосс
 0:0 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 0:1 11 6 2 3 25 - 15 20
5.
Конгсвингер
 0:0 11 5 5 1 20 - 17 20
6.
Согндаль
 11 5 3 3 21 - 12 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Рёуфосс
 1:0 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Осане
 0:2 11 4 4 3 15 - 20 16
10.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
11.
ИК Старт
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
12.
Ранхейм
 10 4 2 4 18 - 15 14
13.
Мьёндален
 0:0 12 3 5 4 17 - 18 14
14.
Левангер
 0:0 10 3 4 3 17 - 12 13
15.
Олесунн
 0:0 12 2 3 7 15 - 24 9
16.
Санднес
 0:0 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:0 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Брюне
 0:0 11 5 1 5 13 - 11 16
4.
Рёуфосс
 1:0 11 4 4 3 12 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Мосс
 0:0 11 4 2 5 18 - 21 14
7.
Конгсвингер
 0:0 11 3 4 4 15 - 19 13
8.
Стабек
 0:1 11 3 4 4 19 - 27 13
9.
Ранхейм
 12 3 4 5 17 - 20 13
10.
Согндаль
 11 3 3 5 10 - 16 12
11.
Левангер
 0:0 12 2 6 4 16 - 19 12
12.
Олесунн
 0:0 10 3 2 5 9 - 14 11
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 2 6 11 - 17 8
14.
Осане
 0:2 11 2 2 7 14 - 17 8
15.
ИК Старт
 0:0 11 1 3 7 12 - 24 6
16.
Санднес
 0:0 11 1 3 7 5 - 28 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 13 (8)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Ryan Nelson получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Ryan Nelson бьет в цель!
  • 6'
    Нюланд-Эрсаль Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Стабек
Ничья
Рёуфосс
3.30
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