Тур: 22. Стадион: Наддеруд.
Ход матча
27'
0:1
28'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Матич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 Marius Ulla
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджич АднанЗащитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
-
18 Kodjo SomesiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
21 Yaw Agyeman
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Стабек
Рёуфосс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|11 (1)
|0.5
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.41
|Sebastian Olderheim
|6
|0.27
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.14
|Педерсен Каспер
|3
|0.14
|Rasmus Eggen Vinge
|3
|0.14
|Андресен Александр
|2
|0.09
|William Wendt
|2
|0.09
|Вальстад Николас
|1
|0.05
|Несс Николай
|1
|0.05
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.05
|Andreas Victorio
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|7
|0.32
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|3
|0.14
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|3
|0.14
|Ротихеуг Оливер
|2
|0.09
|Sander Nordboe
|2
|0.09
|Ryan Nelson
|1
|0.05
|Kristoffer Hey
|1
|0.05
|Kodjo Somesi
|1
|0.05
|Баджие Кебба
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Andreas Osterud
|1
|0.05
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.05
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Матич Алекса
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|6
|0
|Хустад Эрленд
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Kristoffer Hey
|4
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|3
|0
|Хансен Адриан Александер
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
|Sander Nordboe
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Рёуфосс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
4
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Рёуфосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
15
12
Стабек
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Рёуфосс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
23
16
Голы по времени матча
Забито
25
12
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
8
32%
0
0%
1-15
4
16%
3
25%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
3
12%
4
33%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
6
32%
2
15%
76-90
Пропущено
27
13
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
19%
4
31%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
6
22%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Забито
44
25
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
11
25%
2
8%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
5
11%
6
24%
31-45
7
16%
2
8%
46-60
7
16%
5
20%
61-75
9
20%
6
24%
76-90
Пропущено
41
24
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
6
15%
5
21%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
3
7%
3
13%
46-60
10
24%
5
21%
61-75
9
22%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0
Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Согндаль 4:1 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Волеренга - Рёуфосс 3:0
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2
Результаты матчей
Стабек
Рёуфосс
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Стабек
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
38
55
29
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
65
37
56
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
129
129
615
1011
318
318
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|22
|16
|3
|3
|58 - 23
|51
|2.
|0:0
|22
|13
|3
|6
|34 - 20
|42
|3.
|0:0
|22
|12
|3
|7
|36 - 30
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|0:1
|22
|9
|6
|7
|44 - 42
|33
|6.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|7.
|0:0
|22
|8
|9
|5
|35 - 36
|33
|8.
|1:0
|22
|9
|5
|8
|25 - 25
|32
|9.
|22
|8
|6
|8
|31 - 28
|30
|10.
|22
|7
|6
|9
|35 - 35
|27
|11.
|0:0
|22
|5
|10
|7
|33 - 31
|25
|12.
|0:2
|22
|6
|6
|10
|29 - 37
|24
|13.
|0:0
|22
|5
|7
|10
|28 - 35
|22
|14.
|0:0
|22
|5
|6
|11
|28 - 43
|21
|15.
|0:0
|22
|5
|5
|12
|24 - 38
|20
|16.
|0:0
|22
|3
|5
|14
|20 - 53
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|2:0
|11
|8
|1
|2
|31 - 11
|25
|3.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|25 - 15
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|20 - 17
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|7.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|0:2
|11
|4
|4
|3
|15 - 20
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|17 - 12
|13
|15.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 11
|16
|4.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|18 - 21
|14
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|11.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|16 - 19
|12
|12.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|13.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|14.
|0:2
|11
|2
|2
|7
|14 - 17
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|16.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|5 - 28
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|13 (8)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6