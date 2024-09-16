Тур: 22. Стадион: Гьемселунд.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
19'
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 BenarfaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Конгсвингер
Мосс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1.17
Среднее время на гол
105
77
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
55
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.41
|Уильямс Ноа
|5
|0.23
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.18
|Adem Gueven
|4
|0.18
|Нильссон Джоэл
|3
|0.14
|Harald Holter
|3
|0.14
|Jesper Grundt
|3
|0.14
|Ludvig Langrekken
|1
|0.05
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.05
|Eric Taylor
|1
|0.05
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.05
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|8
|0.36
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|7 (3)
|0.32
|Bo Aasulv Hegland
|4
|0.18
|Ian Hoffmann
|4
|0.18
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|3
|0.14
|Marius Andresen2
|2
|0.09
|Александерссон Ноа
|2
|0.09
|Странде Кристиан
|2
|0.09
|Kristoffer Harrison
|1
|0.05
|Benarfa
|1
|0.05
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Элми Саадик Файсал
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|5
|0
|Ian Hoffmann
|5
|0
|Элми Саадик Файсал
|4
|0
|Marius Andresen2
|4
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Kristoffer Harrison
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Thomas Myhre
|1
|0
|Sebastian Pedersen II
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Benarfa
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мосс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
5
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мосс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
15
16
Конгсвингер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Мосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
5%
3
18%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
9%
1-15
4
24%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
4
24%
6
27%
61-75
4
24%
2
9%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
38%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
1
6%
7
41%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
6
33%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Забито
36
34
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
4
11%
4
12%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
9
25%
3
9%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
8
22%
7
21%
61-75
5
14%
11
32%
76-90
Пропущено
35
32
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
9%
3
9%
1-15
10
29%
5
16%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
7
20%
9
28%
46-60
6
17%
7
22%
61-75
6
17%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3
Мосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0
Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Мосс
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
64
56
55
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
56
64
110
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
1110
1110
615
615
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|22
|16
|3
|3
|58 - 23
|51
|2.
|0:0
|22
|13
|3
|6
|34 - 20
|42
|3.
|0:0
|22
|12
|3
|7
|36 - 30
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|0:1
|22
|9
|6
|7
|44 - 42
|33
|6.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|7.
|0:0
|22
|8
|9
|5
|35 - 36
|33
|8.
|1:0
|22
|9
|5
|8
|25 - 25
|32
|9.
|22
|8
|6
|8
|31 - 28
|30
|10.
|22
|7
|6
|9
|35 - 35
|27
|11.
|0:0
|22
|5
|10
|7
|33 - 31
|25
|12.
|0:2
|22
|6
|6
|10
|29 - 37
|24
|13.
|0:0
|22
|5
|7
|10
|28 - 35
|22
|14.
|0:0
|22
|5
|6
|11
|28 - 43
|21
|15.
|0:0
|22
|5
|5
|12
|24 - 38
|20
|16.
|0:0
|22
|3
|5
|14
|20 - 53
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|2:0
|11
|8
|1
|2
|31 - 11
|25
|3.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|25 - 15
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|20 - 17
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|7.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|0:2
|11
|4
|4
|3
|15 - 20
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|17 - 12
|13
|15.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 11
|16
|4.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|18 - 21
|14
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|11.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|16 - 19
|12
|12.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|13.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|14.
|0:2
|11
|2
|2
|7
|14 - 17
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|16.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|5 - 28
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|13 (8)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6