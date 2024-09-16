  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 22. Стадион: .
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 32'
Мосс
0'
19' Желтая карточка
Benarfa

Ход матча

19'
 
Benarfa
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Мосс
2.20
3.75
Реклама, pari.ru
3.70
Все Коэффициенты
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
7
Eric
Taylor
11
Уильямс
Ноа
22
Ludvig
Langrekken
32
Капскармо
Оскар
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
18
Элми
Саадик
Файсал
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
13
Marius
Cassidy
31
Kristoffer
Harrison
6
Alexander
Haapnes
20
Aksel
Baran
Potur
49
Benarfa
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
Конгсвингер
4-4-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Мосс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ТМК
0:1
ВД
5:1
ВД
0:4
К
1:2
А
1:0
А
2:3
ТМС
0:0
А
0:3
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.17

Среднее время на гол

105
77

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
55

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.41
Уильямс Ноа 5 0.23
Моберг Вегар 4 (1) 0.18
Adem Gueven 4 0.18
Нильссон Джоэл 3 0.14
Harald Holter 3 0.14
Jesper Grundt 3 0.14
Ludvig Langrekken 1 0.05
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.05
Eric Taylor 1 0.05
Albert Leer Sandstad 1 0.05
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 8 0.36
Thomas Klemetsen Jakobsen 7 (3) 0.32
Bo Aasulv Hegland 4 0.18
Ian Hoffmann 4 0.18
Eythor Martin Bjoergolfsson 3 0.14
Marius Andresen2 2 0.09
Александерссон Ноа 2 0.09
Странде Кристиан 2 0.09
Kristoffer Harrison 1 0.05
Benarfa 1 0.05
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Элми Саадик Файсал 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Andreas Dybevik 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Emil Adrendrup Nielsen 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 5 0
Ian Hoffmann 5 0
Элми Саадик Файсал 4 0
Marius Andresen2 4 0
Aksel Baran Potur 4 0
Александерссон Ноа 3 0
Kristoffer Harrison 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Thomas Myhre 1 0
Sebastian Pedersen II 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Benarfa 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мосс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
5
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мосс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

15
16
Конгсвингер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Мосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
5%
3
18%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
9%
1-15
4
24%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
4
24%
6
27%
61-75
4
24%
2
9%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
38%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
1
6%
7
41%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
6
33%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

36
34
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
4
11%
4
12%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
9
25%
3
9%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
8
22%
7
21%
61-75
5
14%
11
32%
76-90

Пропущено

35
32
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
9%
3
9%
1-15
10
29%
5
16%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
7
20%
9
28%
46-60
6
17%
7
22%
61-75
6
17%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3
Мосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0
Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Мосс

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
5
6
5
5
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
6
4
1
10
2.5
3
7
1
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
11
10
6
15
2.5
6
15
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:0 22 16 3 3 58 - 23 51
2.
Брюне
 0:0 22 13 3 6 34 - 20 42
3.
Мосс
 0:0 22 12 3 7 36 - 30 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Стабек
 0:1 22 9 6 7 44 - 42 33
6.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
7.
Конгсвингер
 0:0 22 8 9 5 35 - 36 33
8.
Рёуфосс
 1:0 22 9 5 8 25 - 25 32
9.
Согндаль
 22 8 6 8 31 - 28 30
10.
Ранхейм
 22 7 6 9 35 - 35 27
11.
Левангер
 0:0 22 5 10 7 33 - 31 25
12.
Осане
 0:2 22 6 6 10 29 - 37 24
13.
Мьёндален
 0:0 22 5 7 10 28 - 35 22
14.
ИК Старт
 0:0 22 5 6 11 28 - 43 21
15.
Олесунн
 0:0 22 5 5 12 24 - 38 20
16.
Санднес
 0:0 22 3 5 14 20 - 53 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Волеренга
 2:0 11 8 1 2 31 - 11 25
3.
Мосс
 0:0 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 0:1 11 6 2 3 25 - 15 20
5.
Конгсвингер
 0:0 11 5 5 1 20 - 17 20
6.
Согндаль
 11 5 3 3 21 - 12 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Рёуфосс
 1:0 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Осане
 0:2 11 4 4 3 15 - 20 16
10.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
11.
ИК Старт
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
12.
Ранхейм
 10 4 2 4 18 - 15 14
13.
Мьёндален
 0:0 12 3 5 4 17 - 18 14
14.
Левангер
 0:0 10 3 4 3 17 - 12 13
15.
Олесунн
 0:0 12 2 3 7 15 - 24 9
16.
Санднес
 0:0 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:0 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Брюне
 0:0 11 5 1 5 13 - 11 16
4.
Рёуфосс
 1:0 11 4 4 3 12 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Мосс
 0:0 11 4 2 5 18 - 21 14
7.
Конгсвингер
 0:0 11 3 4 4 15 - 19 13
8.
Стабек
 0:1 11 3 4 4 19 - 27 13
9.
Ранхейм
 12 3 4 5 17 - 20 13
10.
Согндаль
 11 3 3 5 10 - 16 12
11.
Левангер
 0:0 12 2 6 4 16 - 19 12
12.
Олесунн
 0:0 10 3 2 5 9 - 14 11
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 2 6 11 - 17 8
14.
Осане
 0:2 11 2 2 7 14 - 17 8
15.
ИК Старт
 0:0 11 1 3 7 12 - 24 6
16.
Санднес
 0:0 11 1 3 7 5 - 28 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 13 (8)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Benarfa получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Мосс
2.20
3.75
Реклама, pari.ru
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Конгсвингер 0:0 Мосс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Конгсвингер
Мосс
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный