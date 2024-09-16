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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 1531
Конгсвингер
0:0
Конец матча
Мосс
0'
19' Желтая карточка
Benarfa
42' Желтая карточка
Emil Adrendrup Nielsen
59' Желтая карточка
Мбоу Мапенда
62' Желтая карточка
Thomas Klemetsen Jakobsen
78' Желтая карточка
Andreas Dybevik
90' Желтая карточка
Sebastian Pedersen II
90'+6
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
7
Eric
Taylor
11
Уильямс
Ноа
22
Ludvig
Langrekken
32
Капскармо
Оскар
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
18
Элми
Саадик
Файсал
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
13
Marius
Cassidy
31
Kristoffer
Harrison
6
Alexander
Haapnes
20
Aksel
Baran
Potur
49
Benarfa
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
Конгсвингер
4-4-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Мосс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ТМК
0:1
ВД
5:1
ВД
0:4
К
1:2
А
1:0
А
2:3
ТМС
0:0
А
0:3
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.17

Среднее время на гол

105
77

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
55

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.41
Уильямс Ноа 5 0.23
Моберг Вегар 4 (1) 0.18
Adem Gueven 4 0.18
Нильссон Джоэл 3 0.14
Harald Holter 3 0.14
Jesper Grundt 3 0.14
Ludvig Langrekken 1 0.05
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.05
Eric Taylor 1 0.05
Albert Leer Sandstad 1 0.05
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 8 0.36
Thomas Klemetsen Jakobsen 7 (3) 0.32
Bo Aasulv Hegland 4 0.18
Ian Hoffmann 4 0.18
Eythor Martin Bjoergolfsson 3 0.14
Marius Andresen2 2 0.09
Александерссон Ноа 2 0.09
Странде Кристиан 2 0.09
Kristoffer Harrison 1 0.05
Benarfa 1 0.05
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Элми Саадик Файсал 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Andreas Dybevik 3 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Emil Adrendrup Nielsen 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 5 0
Ian Hoffmann 5 0
Элми Саадик Файсал 4 0
Marius Andresen2 4 0
Aksel Baran Potur 4 0
Александерссон Ноа 3 0
Kristoffer Harrison 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Sebastian Pedersen II 2 0
Benarfa 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0
Thomas Myhre 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Мосс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
5
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мосс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

15
16
Конгсвингер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Мосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
5%
3
18%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
9%
1-15
4
24%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
4
24%
6
27%
61-75
4
24%
2
9%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
38%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
1
6%
7
41%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
6
33%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

36
34
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
4
11%
4
12%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
9
25%
3
9%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
8
22%
7
21%
61-75
5
14%
11
32%
76-90

Пропущено

35
32
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
9%
3
9%
1-15
10
29%
5
16%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
7
20%
9
28%
46-60
6
17%
7
22%
61-75
6
17%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3
Мосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0
Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Мосс

Точный счет

3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
1 раз 5%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
5
6
5
6
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
11
11
6
16
2.5
6
16
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 22 16 3 3 61 - 23 51
2.
Брюне
 22 13 3 6 35 - 21 42
3.
Мосс
 22 12 3 7 36 - 30 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Стабек
 22 9 6 7 45 - 43 33
6.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
7.
Конгсвингер
 22 8 9 5 35 - 36 33
8.
Рёуфосс
 22 9 5 8 26 - 26 32
9.
Согндаль
 22 8 6 8 31 - 28 30
10.
Ранхейм
 22 7 6 9 35 - 35 27
11.
Левангер
 22 5 10 7 34 - 32 25
12.
Осане
 22 6 6 10 29 - 40 24
13.
Олесунн
 22 6 4 12 26 - 38 22
14.
Мьёндален
 22 5 7 10 29 - 36 22
15.
ИК Старт
 22 5 6 11 29 - 44 21
16.
Санднес
 22 3 4 15 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Волеренга
 11 8 1 2 34 - 11 25
3.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 11 6 2 3 26 - 16 20
5.
Конгсвингер
 11 5 5 1 20 - 17 20
6.
Согндаль
 11 5 3 3 21 - 12 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Рёуфосс
 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Осане
 11 4 4 3 15 - 20 16
10.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
11.
ИК Старт
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Ранхейм
 10 4 2 4 18 - 15 14
13.
Мьёндален
 12 3 5 4 18 - 19 14
14.
Левангер
 10 3 4 3 17 - 12 13
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Брюне
 11 5 1 5 14 - 12 16
4.
Рёуфосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Мосс
 11 4 2 5 18 - 21 14
7.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
8.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
9.
Ранхейм
 12 3 4 5 17 - 20 13
10.
Согндаль
 11 3 3 5 10 - 16 12
11.
Левангер
 12 2 6 4 17 - 20 12
12.
Олесунн
 10 3 2 5 9 - 14 11
13.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
14.
Осане
 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
ИК Старт
 11 1 3 7 12 - 24 6
16.
Санднес
 11 1 2 8 5 - 30 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 13 (8)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Стабек Bassekou Diabate 12 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Emil Adrendrup Nielsen получил желтую карточку от судьи
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    • 19'
      Benarfa получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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