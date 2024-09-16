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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 800
Эгерсунд
0:2
Конец матча
Ранхейм
0'
0:1
3' Гол
Сетер Йон-Хоу
16' Желтая карточка
Erik Toenne
49' Желтая карточка
Йонсен Микаэль-Терсет
0:2
62' Гол
Йонсен Микаэль-Терсет
86' Желтая карточка
Слёрдаль Филип
90' Желтая карточка
Лане Джек
90' Вторая желтая карточка
Erik Toenne
90'+7
27
Sander
Loenning
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
14
Jo
Staalesen
12
Robert
Williams2
17
Ingvald
Halgunset
8
Chris
Sleveland
26
Салмон
Джастин
23
Magnus
Sandvik
Hoeiseth
99
Joacim
Holtan
7
Лане
Джек
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
2
Слёрдаль
Филип
3
Ростен
Хокон
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
27
Gustav
Mogensen
9
Бюэ
Бендик
Эгерсунд
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Эгерсунд
Ранхейм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.59
Magnus Lankhof-Dahlby 7 (1) 0.32
Stian Rokaas Michalsen 5 0.23
Heine Larsen 4 0.18
Ingvald Halgunset 3 0.14
Салмон Джастин 3 0.14
Joacim Holtan 3 0.14
Henrik Elvevold 2 0.09
Chris Sleveland 1 0.05
Фальхенер Хенрик 1 0.05
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Таддесе Хоренус 0 0
Jo Staalesen 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 13 (3) 0.59
Бюэ Бендик 10 0.45
Dennis Gaustad 3 0.14
Gustav Mogensen 3 0.14
Sander Amble Haugen 2 0.09
Йонсен Микаэль-Терсет 1 0.05
Vetle Wenaas 1 0.05
Erik Toenne 1 0.05
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Chris Sleveland 3 0
Ingvald Halgunset 3 0
Таддесе Хоренус 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Jo Staalesen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Лане Джек 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Kjell André Thu 1 0
Keivan Ghaedamini 1 0
Robert Williams2 1 0
Joacim Holtan 1 0
Madiodio Dia 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 6 1
Йонсен Микаэль-Терсет 5 0
Сетер Йон-Хоу 4 0
Слёрдаль Филип 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jacob Tromsdal 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Lucas Kolstad 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0
Vetle Wenaas 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
11
Эгерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Ранхейм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

25
13
Эгерсунд
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Ранхейм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

30
24

Голы по времени матча

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
6
38%
3
18%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
31%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
19%
7
35%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Забито

30
17
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
2
7%
3
18%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
2
7%
5
29%
29%
46-60
11
37%
1
6%
61-75
7
23%
3
18%
76-90

Пропущено

26
16
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
6
23%
1
6%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
23%
8
50%
61-75
4
15%
3
19%
76-90

Забито

46
34
14 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
4%
4
12%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
7
15%
7
21%
31-45
3
7%
7
21%
46-60
17
37%
4
12%
61-75
12
26%
8
24%
76-90

Пропущено

42
36
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
11
26%
4
11%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
6
14%
10
28%
31-45
5
12%
3
8%
46-60
8
19%
9
25%
61-75
7
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2
Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1
Ранхейм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2

Результаты матчей

Эгерсунд
Ранхейм

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 36%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
6
4
3
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
6
6
7
4
2.5
1
11
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
19
3
13
9
1.5
12
10
10
12
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:0 22 16 3 3 58 - 23 51
2.
Брюне
 0:0 22 13 3 6 34 - 20 42
3.
Мосс
 0:0 22 12 3 7 36 - 30 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Стабек
 0:1 22 9 6 7 44 - 42 33
6.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
7.
Конгсвингер
 0:0 22 8 9 5 35 - 36 33
8.
Рёуфосс
 1:0 22 9 5 8 25 - 25 32
9.
Согндаль
 22 8 6 8 31 - 28 30
10.
Ранхейм
 22 7 6 9 35 - 35 27
11.
Левангер
 0:0 22 5 10 7 33 - 31 25
12.
Осане
 0:2 22 6 6 10 29 - 37 24
13.
Мьёндален
 0:0 22 5 7 10 28 - 35 22
14.
ИК Старт
 0:0 22 5 6 11 28 - 43 21
15.
Олесунн
 0:0 22 5 5 12 24 - 38 20
16.
Санднес
 0:0 22 3 5 14 20 - 53 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Волеренга
 2:0 11 8 1 2 31 - 11 25
3.
Мосс
 0:0 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 0:1 11 6 2 3 25 - 15 20
5.
Конгсвингер
 0:0 11 5 5 1 20 - 17 20
6.
Согндаль
 11 5 3 3 21 - 12 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Рёуфосс
 1:0 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Осане
 0:2 11 4 4 3 15 - 20 16
10.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
11.
ИК Старт
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
12.
Ранхейм
 10 4 2 4 18 - 15 14
13.
Мьёндален
 0:0 12 3 5 4 17 - 18 14
14.
Левангер
 0:0 10 3 4 3 17 - 12 13
15.
Олесунн
 0:0 12 2 3 7 15 - 24 9
16.
Санднес
 0:0 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:0 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Брюне
 0:0 11 5 1 5 13 - 11 16
4.
Рёуфосс
 1:0 11 4 4 3 12 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Мосс
 0:0 11 4 2 5 18 - 21 14
7.
Конгсвингер
 0:0 11 3 4 4 15 - 19 13
8.
Стабек
 0:1 11 3 4 4 19 - 27 13
9.
Ранхейм
 12 3 4 5 17 - 20 13
10.
Согндаль
 11 3 3 5 10 - 16 12
11.
Левангер
 0:0 12 2 6 4 16 - 19 12
12.
Олесунн
 0:0 10 3 2 5 9 - 14 11
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 2 6 11 - 17 8
14.
Осане
 0:2 11 2 2 7 14 - 17 8
15.
ИК Старт
 0:0 11 1 3 7 12 - 24 6
16.
Санднес
 0:0 11 1 3 7 5 - 28 6
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Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 13 (8)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
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Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Эрик Тонне получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Sander Amble Haugen сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Сетер Йон-Хоу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эгерсунд 0:2 Ранхейм онлайн

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