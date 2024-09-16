Тур: 22. Стадион: B&G Parken. Зрители: 800
0'
0:1
3' ГолСетер Йон-Хоу
16' Желтая карточкаErik Toenne
49' Желтая карточкаЙонсен Микаэль-Терсет
0:2
62' ГолЙонсен Микаэль-Терсет
86' Желтая карточкаСлёрдаль Филип
90' Желтая карточкаЛане Джек
90' Вторая желтая карточкаErik Toenne
90'+7
Ход матча
3'
16'
62'
86'
90'
90'
14
Jo
Staalesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Sammi Davis
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tor Solvoll
-
-
17 Vetle Wenaas
-
16 Seydina Diop
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Эгерсунд
Ранхейм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.59
|Magnus Lankhof-Dahlby
|7 (1)
|0.32
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.23
|Heine Larsen
|4
|0.18
|Ingvald Halgunset
|3
|0.14
|Салмон Джастин
|3
|0.14
|Joacim Holtan
|3
|0.14
|Henrik Elvevold
|2
|0.09
|Chris Sleveland
|1
|0.05
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.05
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.05
|Лане Джек
|1
|0.05
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|13 (3)
|0.59
|Бюэ Бендик
|10
|0.45
|Dennis Gaustad
|3
|0.14
|Gustav Mogensen
|3
|0.14
|Sander Amble Haugen
|2
|0.09
|Йонсен Микаэль-Терсет
|1
|0.05
|Vetle Wenaas
|1
|0.05
|Erik Toenne
|1
|0.05
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Chris Sleveland
|3
|0
|Ingvald Halgunset
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Jo Staalesen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Лане Джек
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Kjell André Thu
|1
|0
|Keivan Ghaedamini
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Joacim Holtan
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|6
|1
|Йонсен Микаэль-Терсет
|5
|0
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0
|Слёрдаль Филип
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Lucas Kolstad
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
11
Эгерсунд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Ранхейм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
25
13
Эгерсунд
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Ранхейм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
30
24
Голы по времени матча
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
6
38%
3
18%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
31%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
19%
7
35%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Забито
30
17
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
2
7%
3
18%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
2
7%
5
29%
29%
46-60
11
37%
1
6%
61-75
7
23%
3
18%
76-90
Пропущено
26
16
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
6
23%
1
6%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
23%
8
50%
61-75
4
15%
3
19%
76-90
Забито
46
34
14 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
4%
4
12%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
7
15%
7
21%
31-45
3
7%
7
21%
46-60
17
37%
4
12%
61-75
12
26%
8
24%
76-90
Пропущено
42
36
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
11
26%
4
11%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
6
14%
10
28%
31-45
5
12%
3
8%
46-60
8
19%
9
25%
61-75
7
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2
Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1
Ранхейм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2
Результаты матчей
Эгерсунд
Ранхейм
Точный счет
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
3
8 раз 36%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
47
64
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
66
74
111
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
193
139
1210
1012
418
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|22
|16
|3
|3
|58 - 23
|51
|2.
|0:0
|22
|13
|3
|6
|34 - 20
|42
|3.
|0:0
|22
|12
|3
|7
|36 - 30
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|0:1
|22
|9
|6
|7
|44 - 42
|33
|6.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|7.
|0:0
|22
|8
|9
|5
|35 - 36
|33
|8.
|1:0
|22
|9
|5
|8
|25 - 25
|32
|9.
|22
|8
|6
|8
|31 - 28
|30
|10.
|22
|7
|6
|9
|35 - 35
|27
|11.
|0:0
|22
|5
|10
|7
|33 - 31
|25
|12.
|0:2
|22
|6
|6
|10
|29 - 37
|24
|13.
|0:0
|22
|5
|7
|10
|28 - 35
|22
|14.
|0:0
|22
|5
|6
|11
|28 - 43
|21
|15.
|0:0
|22
|5
|5
|12
|24 - 38
|20
|16.
|0:0
|22
|3
|5
|14
|20 - 53
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|2:0
|11
|8
|1
|2
|31 - 11
|25
|3.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|25 - 15
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|20 - 17
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|7.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|0:2
|11
|4
|4
|3
|15 - 20
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|17 - 12
|13
|15.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 11
|16
|4.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|18 - 21
|14
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|11.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|16 - 19
|12
|12.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|13.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|14.
|0:2
|11
|2
|2
|7
|14 - 17
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|16.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|5 - 28
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|13 (8)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6