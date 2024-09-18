  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Эстерсунд
1:1
Второй тайм: 64'
Сундсвалль
0'
20' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
1:0
23' Гол
Simon Marklund
46' Желтая карточка
Аджумани Янник
1:1
48' Гол
Yaqub Finey
56' Желтая карточка
Край Антон
60' Желтая карточка
Брэндон Эрик

Ход матча

20'
 
Худу Абдул Халик
23'
Simon Marklund
1:0
46'
Аджумани Янник
 
48'
1:1
Yaqub Finey
56'
 
Край Антон
60'
Брэндон Эрик
 
61'
Хопкатт Джейми
Ahmed Bonnah
 
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Эстерсунд
Ничья
Сундсвалль
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Все Коэффициенты
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
22
Ahmed
Bonnah
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
3
Monir
Jelassi
8
Marc
Manchon
6
Худу
Абдул
Халик
9
Кагаяма
Таики
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
14
Бенгтссон
Йохан
Эстерсунд
4-2-3-1
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Сундсвалль

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
ТМК
1:0
С
0:3
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
0:0
А
2:3
ТМК
1:0
А
1:1
ТМК
4:0
А
3:1
А
4:0
А
5:0
ТМК
1:2
ТМК
1:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

27
9

Голов в среднем за матч

1.69
0.82

Среднее время на гол

53
110

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.22
Сульич Али 3 0.13
Ордоньес Аркимидес 3 0.13
Аджумани Янник 2 0.09
Брэндон Эрик 2 (2) 0.09
Мусолитин Николай 2 0.09
Спорронг Альбин 2 0.09
Simon Marklund 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.26
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Энгблум Понтус 2 0.09
Норд Густав 2 0.09
Паломино Марсело 1 0.04
Monir Jelassi 1 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Олссон Деннис 0 0
Hugo Aviander 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 3 0
Аджумани Янник 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Бенедиктссон Адам-Инги 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 4 1
Худу Абдул Халик 4 0
Monir Jelassi 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Yaqub Finey 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
4
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

3
11
Эстерсунд
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Сундсвалль
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
7
47%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
27%
2
50%
76-90

Пропущено

11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
6
55%
6
33%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
3
21%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
5
28%
4
33%
76-90

Забито

24
18
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
7
29%
29%
4
22%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
6
25%
6
33%
76-90

Пропущено

29
30
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
11
38%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Сундсвалль

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
2
9
2
9
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
11
11
6
16
1.5
4
18
2
20
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Эстер
 3:1 23 10 8 5 35 - 21 38
4.
Сандвикен
 0:0 23 10 7 6 38 - 27 37
5.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
6.
Браге
 0:0 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Треллеборг
 1:3 23 9 5 9 27 - 32 32
8.
Утсиктенс
 0:0 23 8 6 9 25 - 28 30
9.
Эргрюте
 22 8 5 9 35 - 32 29
10.
Варберг БоИС
 1:0 23 8 5 10 34 - 33 29
11.
Эстерсунд
 1:1 23 7 7 9 24 - 31 28
12.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
13.
Эребру
 0:0 23 6 7 10 28 - 30 25
14.
Гефле
 22 6 6 10 32 - 43 24
15.
Сундсвалль
 1:1 23 5 7 11 18 - 32 22
16.
Сковде АИК
 0:1 23 5 5 13 15 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 0:0 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Эстер
 3:1 12 7 4 1 21 - 8 25
3.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
4.
Эстерсунд
 1:1 12 6 5 1 16 - 12 23
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 0:0 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Эребру
 0:0 12 5 5 2 18 - 10 20
8.
Сундсвалль
 1:1 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 1:3 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 0:0 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Варберг БоИС
 1:0 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 0:1 12 3 2 7 5 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Варберг БоИС
 1:0 12 4 2 6 17 - 16 14
6.
Треллеборг
 1:3 12 4 2 6 13 - 17 14
7.
Эстер
 3:1 11 3 4 4 14 - 13 13
8.
Браге
 0:0 11 3 4 4 9 - 9 13
9.
Утсиктенс
 0:0 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Сандвикен
 0:0 12 2 6 4 14 - 19 12
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 0:1 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Эребру
 0:0 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 1:1 12 0 4 8 4 - 20 4
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 9
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Ahmed Bonnah уходит с поля. Хопкатт Джейми выходит вместо него
  • 60'
    Брэндон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Край Антон получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Г О О О О Л - Yaqub Finey бьет в цель!
  • 46'
    Аджумани Янник получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сундсвалль
2.75
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5.20
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4.80
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