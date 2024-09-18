Тур: 23.
1:1
Второй тайм: 64'
0'
20' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
1:0
23' ГолSimon Marklund
46' Желтая карточкаАджумани Янник
1:1
48' ГолYaqub Finey
56' Желтая карточкаКрай Антон
60' Желтая карточкаБрэндон Эрик
Ход матча
20'
23'
1:0
46'
48'
1:1
56'
60'
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
22
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ahmed BonnahПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Fredrik Eliassen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Край АнтонПолузащитник
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Эстерсунд
Сундсвалль
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
1.69
0.82
Среднее время на гол
53
110
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.22
|Сульич Али
|3
|0.13
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.13
|Аджумани Янник
|2
|0.09
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.09
|Мусолитин Николай
|2
|0.09
|Спорронг Альбин
|2
|0.09
|Simon Marklund
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.26
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Энгблум Понтус
|2
|0.09
|Норд Густав
|2
|0.09
|Паломино Марсело
|1
|0.04
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|4
|1
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Monir Jelassi
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
4
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
3
11
Эстерсунд
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Сундсвалль
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
7
47%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
27%
2
50%
76-90
Пропущено
11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
6
55%
6
33%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
3
21%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
5
28%
4
33%
76-90
Забито
24
18
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
7
29%
29%
4
22%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Пропущено
29
30
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
11
38%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Сундсвалль
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1111
616
418
220
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|36 - 23
|42
|2.
|22
|11
|8
|3
|41 - 22
|41
|3.
|3:1
|23
|10
|8
|5
|35 - 21
|38
|4.
|0:0
|23
|10
|7
|6
|38 - 27
|37
|5.
|22
|10
|6
|6
|30 - 23
|36
|6.
|0:0
|23
|9
|7
|7
|25 - 19
|34
|7.
|1:3
|23
|9
|5
|9
|27 - 32
|32
|8.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|25 - 28
|30
|9.
|22
|8
|5
|9
|35 - 32
|29
|10.
|1:0
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|11.
|1:1
|23
|7
|7
|9
|24 - 31
|28
|12.
|22
|6
|7
|9
|26 - 39
|25
|13.
|0:0
|23
|6
|7
|10
|28 - 30
|25
|14.
|22
|6
|6
|10
|32 - 43
|24
|15.
|1:1
|23
|5
|7
|11
|18 - 32
|22
|16.
|0:1
|23
|5
|5
|13
|15 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|3:1
|12
|7
|4
|1
|21 - 8
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|4.
|1:1
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 10
|20
|8.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|14 - 15
|18
|10.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|13 - 16
|16
|12.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|14.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|15.
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|16.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|5 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|4.
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|6.
|1:3
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|7.
|3:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|14.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|4
|8
|4 - 20
|4
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7