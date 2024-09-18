Тур: 23.
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
1:0
23' ГолSimon Marklund
47' Желтая карточкаАджумани Янник
1:1
48' ГолYaqub Finey
57' Желтая карточкаКрай Антон
60' Желтая карточкаБрэндон Эрик
1:2
88' ГолЭнгблум Понтус
90' Желтая карточкаMonir Jelassi
90' Желтая карточкаМусолитин Николай
90'+7
Ход матча
20'
23'
1:0
47'
48'
1:1
57'
60'
88'
1:2
90'
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
22
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ahmed BonnahПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Fredrik Eliassen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Край АнтонПолузащитник
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Эстерсунд
Сундсвалль
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
1.69
0.82
Среднее время на гол
53
110
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.22
|Сульич Али
|3
|0.13
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.13
|Аджумани Янник
|2
|0.09
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.09
|Мусолитин Николай
|2
|0.09
|Спорронг Альбин
|2
|0.09
|Simon Marklund
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.26
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.13
|Норд Густав
|2
|0.09
|Паломино Марсело
|1
|0.04
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|3
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|4
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
4
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сундсвалль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
3
11
Эстерсунд
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сундсвалль
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
39% (9)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
16
6
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
7
44%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
25%
3
50%
76-90
Пропущено
13
19
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
7
54%
6
32%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
3
21%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
5
28%
4
33%
76-90
Забито
25
20
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
7
28%
4
20%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
24%
7
35%
76-90
Пропущено
31
31
9 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
0
0%
5
16%
1-15
3
10%
8
26%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
6
19%
3
10%
61-75
12
39%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Сундсвалль
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
38
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
39
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
1211
617
518
221
221
122
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7