  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Эстерсунд
1:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
20' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
1:0
23' Гол
Simon Marklund
47' Желтая карточка
Аджумани Янник
1:1
48' Гол
Yaqub Finey
57' Желтая карточка
Край Антон
60' Желтая карточка
Брэндон Эрик
1:2
88' Гол
Энгблум Понтус
90' Желтая карточка
Monir Jelassi
90' Желтая карточка
Мусолитин Николай
90'+7
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
22
Ahmed
Bonnah
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
3
Monir
Jelassi
8
Marc
Manchon
6
Худу
Абдул
Халик
9
Кагаяма
Таики
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
14
Бенгтссон
Йохан
Эстерсунд
4-2-3-1
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Сундсвалль

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
ТМК
1:0
С
0:3
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
0:0
А
2:3
ТМК
1:0
А
1:1
ТМК
4:0
А
3:1
А
4:0
А
5:0
ТМК
1:2
ТМК
1:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

27
9

Голов в среднем за матч

1.69
0.82

Среднее время на гол

53
110

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.22
Сульич Али 3 0.13
Ордоньес Аркимидес 3 0.13
Аджумани Янник 2 0.09
Брэндон Эрик 2 (2) 0.09
Мусолитин Николай 2 0.09
Спорронг Альбин 2 0.09
Simon Marklund 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.26
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Энгблум Понтус 3 0.13
Норд Густав 2 0.09
Паломино Марсело 1 0.04
Monir Jelassi 1 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Олссон Деннис 0 0
Hugo Aviander 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 3 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Бенедиктссон Адам-Инги 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 4 1
Monir Jelassi 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Yaqub Finey 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Край Антон 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
4
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сундсвалль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

3
11
Эстерсунд
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сундсвалль
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
39% (9)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

16
6
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
7
44%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
25%
3
50%
76-90

Пропущено

13
19
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
7
54%
6
32%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
3
21%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
5
28%
4
33%
76-90

Забито

25
20
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
7
28%
4
20%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
24%
7
35%
76-90

Пропущено

31
31
9 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
0
0%
5
16%
1-15
3
10%
8
26%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
6
19%
3
10%
61-75
12
39%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Сундсвалль

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
3
9
2
9
1.5
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
12
11
6
17
1.5
5
18
2
21
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Эстер
 23 10 8 5 36 - 21 38
4.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
5.
Сандвикен
 23 10 6 7 38 - 28 36
6.
Браге
 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Треллеборг
 23 9 5 9 27 - 33 32
8.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
9.
Эргрюте
 22 8 5 9 35 - 32 29
10.
Варберг БоИС
 23 7 6 10 35 - 35 27
11.
Эребру
 23 7 6 10 29 - 30 27
12.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
13.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
14.
Гефле
 22 6 6 10 32 - 43 24
15.
Сундсвалль
 23 6 6 11 19 - 32 24
16.
Сковде АИК
 23 5 6 12 17 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
3.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
6.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
7.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
15.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Simon Marklund бьет в цель!
    • 20'
      Худу Абдул Халик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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