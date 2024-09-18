  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Браге
0:0
Конец матча
Утсиктенс
0'
18' Желтая карточка
Пекальски Иво
23' Желтая карточка
Берггрен Густав
71' Желтая карточка
Родеблад Лове Кевин
77' Желтая карточка
Suleman Zurmati
90'+4
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
7
Викстрём
Эмиль
17
Pontus
Jonsson1
33
Amar
Muhsin
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
7
Бом
Карл
23
Пекальски
Иво
14
Wiggo
Hjort
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
20
Kalipha
Jawla
Браге
4-4-2
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Браге
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:0
К
1:3
С
3:0
С
4:1
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 10 (2) 0.43
Amar Muhsin 3 0.13
Johan Arvidsson 2 0.09
Henry Sletsjoee 2 0.09
Берггрен Густав 2 0.09
Тити Адиль 2 0.09
Викстрём Эмиль 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Kevin Appiah Nyarko 1 0.04
Ferhan Abic 1 0.04
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас 5 0.22
Трпчевски Филип 5 (1) 0.22
Бук Робин 4 (1) 0.17
Моенза Малкольм 2 0.09
Фальцетас Александр 2 0.09
Бом Карл 2 0.09
Albin Skoglund 2 0.09
Мохидин Аллан 1 0.04
Predrag Randjelovic II 1 0.04
Брандт Йеспер 1 0.04
Мартинссон Фредрик 0 0
Erik Westermark 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Ieltsin Camoes 3 1
Oskar Aagren 2 1
Берггрен Густав 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Вейлид Сесар 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 6 0
Фальцетас Александр 6 0
Predrag Randjelovic II 6 0
Брандт Йеспер 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Albin Skoglund 5 0
Родеблад Лове Кевин 5 0
Suleman Zurmati 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Daniel Hermansson 1 1
Бом Карл 2 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Bosko Orovic 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Утсиктенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
7
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Утсиктенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

8
12
Браге
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Утсиктенс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
40%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
6
43%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Забито

25
26
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
0
0%
3
12%
1-15
6
24%
4
15%
16-30
5
20%
6
23%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Пропущено

19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
5
26%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2
Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2
Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0

Результаты матчей

Браге
Утсиктенс

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Браге
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
7
16
1
22
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Эстер
 23 10 8 5 36 - 21 38
4.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
5.
Сандвикен
 23 10 6 7 38 - 28 36
6.
Браге
 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Треллеборг
 23 9 5 9 27 - 33 32
8.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
9.
Эргрюте
 22 8 5 9 35 - 32 29
10.
Варберг БоИС
 23 7 6 10 35 - 35 27
11.
Эребру
 23 7 6 10 29 - 30 27
12.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
13.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
14.
Гефле
 22 6 6 10 32 - 43 24
15.
Сундсвалль
 23 6 6 11 19 - 32 24
16.
Сковде АИК
 23 5 6 12 17 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
3.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
6.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
7.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
15.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Берггрен Густав получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • 18'
      Пекальски Иво получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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