Тур: 23.
0'
18' Желтая карточкаПекальски Иво
23' Желтая карточкаБерггрен Густав
71' Желтая карточкаРодеблад Лове Кевин
77' Желтая карточкаSuleman Zurmati
90'+4
Ход матча
18'
23'
77'
22
Вейлид
Сесар
33
Amar
Muhsin
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
14
Wiggo
Hjort
11
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Wiggo HjortПолузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Браге
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|10 (2)
|0.43
|Amar Muhsin
|3
|0.13
|Johan Arvidsson
|2
|0.09
|Henry Sletsjoee
|2
|0.09
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Тити Адиль
|2
|0.09
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.04
|Ferhan Abic
|1
|0.04
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|5
|0.22
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.22
|Бук Робин
|4 (1)
|0.17
|Моенза Малкольм
|2
|0.09
|Фальцетас Александр
|2
|0.09
|Бом Карл
|2
|0.09
|Albin Skoglund
|2
|0.09
|Мохидин Аллан
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.04
|Брандт Йеспер
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Ieltsin Camoes
|3
|1
|Oskar Aagren
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|6
|0
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Predrag Randjelovic II
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Родеблад Лове Кевин
|5
|0
|Suleman Zurmati
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Daniel Hermansson
|1
|1
|Бом Карл
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Утсиктенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
7
Браге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Утсиктенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
8
12
Браге
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Утсиктенс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
40%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
6
43%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
25
26
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
0
0%
3
12%
1-15
6
24%
4
15%
16-30
5
20%
6
23%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
6
24%
4
15%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
5
26%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2
Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2
Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Результаты матчей
Браге
Утсиктенс
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Браге
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
57
47
111
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
158
716
716
122
221
122
122
122
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7