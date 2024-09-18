  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Эребру
0:0
Второй тайм: 61'
Сандвикен
0'
39' Желтая карточка
Хольмберг Карл
44' Желтая карточка
Calvin Kabuye

Ход матча

39'
Хольмберг Карл
 
44'
 
Calvin Kabuye
46'
Lucas Shlimon
Elias Barsoum
 
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Сандвикен
2.95
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3.60
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2.90
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Все Коэффициенты
1
Пальссон
Мальте
15
Бергмарк
Никлас
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
11
Кроон
Самуэль
27
Вальгейрссон
Вальгейр
7
Elias
Barsoum
70
Андерссон
Эрик
8
Саид
Мохаммед
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
16
Mohammed
Sadat
4
Jonathan
Karlsson
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
7
Calvin
Kabuye
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
Эребру
4-4-2
Сандвикен
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Сандвикен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.52
Ясин Ахмед 3 0.13
Tobias Bjoernstad 2 0.09
Саид Мохаммед 2 0.09
Андерссон Эрик 2 0.09
Гваргис Питер 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Бакман Виктор 1 0.04
Крона Себастьян 1 0.04
Adam Bark 1 0.04
Elias Barsoum 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 7 0.3
James Kirby 7 0.3
Calvin Kabuye 6 0.26
Amin Al-Hamawi 5 0.22
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.13
Юсеф Мохаммед I 2 0.09
Jonathan Karlsson 1 0.04
Бирингиро Лига 1 0.04
Martin Springfeldt 1 0.04
Якобссон Феликс 1 0.04
Сёдерберг Даниэль 1 0.04
Oscar Sjoestrand 1 0.04
Liam Vaboe 1 0.04
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Kasper Harletun 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Маккью Эрик 6 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Модиг Йеспер 3 1
Хольмберг Карл 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Ясин Ахмед 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Calvin Kabuye 5 0
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 4 0
Сёдерберг Даниэль 4 0
Энгквист Эмиль 2 1
Jonathan Karlsson 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Mohammed Sadat 1 0
Бирингиро Лига 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сандвикен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
10
Эребру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

4
22
Эребру
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Сандвикен
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

7
32

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
8
44%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
5
50%
3
16%
76-90

Забито

10
23
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
11
48%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
3
33%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
30%
1
11%
76-90

Забито

28
37
8 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
2
7%
4
11%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
10
36%
4
11%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
6
21%
15
41%
76-90

Пропущено

30
28
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
2
7%
4
14%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
11
37%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2
Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Сандвикен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3
Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2

Результаты матчей

Эребру
Сандвикен

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
5 раз 23%
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
10 раз 45%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эребру
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
8
3
3
8
2.5
4
7
2
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
18
4
8
14
1.5
14
8
4
18
2.5
4
18
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Эстер
 3:1 23 10 8 5 35 - 21 38
4.
Сандвикен
 0:0 23 10 7 6 38 - 27 37
5.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
6.
Браге
 0:0 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Треллеборг
 1:3 23 9 5 9 27 - 32 32
8.
Утсиктенс
 0:0 23 8 6 9 25 - 28 30
9.
Эргрюте
 22 8 5 9 35 - 32 29
10.
Варберг БоИС
 1:0 23 8 5 10 34 - 33 29
11.
Эстерсунд
 1:1 23 7 7 9 24 - 31 28
12.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
13.
Эребру
 0:0 23 6 7 10 28 - 30 25
14.
Гефле
 22 6 6 10 32 - 43 24
15.
Сундсвалль
 1:1 23 5 7 11 18 - 32 22
16.
Сковде АИК
 0:1 23 5 5 13 15 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 0:0 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Эстер
 3:1 12 7 4 1 21 - 8 25
3.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
4.
Эстерсунд
 1:1 12 6 5 1 16 - 12 23
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 0:0 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Эребру
 0:0 12 5 5 2 18 - 10 20
8.
Сундсвалль
 1:1 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 1:3 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 0:0 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Варберг БоИС
 1:0 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 0:1 12 3 2 7 5 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Варберг БоИС
 1:0 12 4 2 6 17 - 16 14
6.
Треллеборг
 1:3 12 4 2 6 13 - 17 14
7.
Эстер
 3:1 11 3 4 4 14 - 13 13
8.
Браге
 0:0 11 3 4 4 9 - 9 13
9.
Утсиктенс
 0:0 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Сандвикен
 0:0 12 2 6 4 14 - 19 12
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 0:1 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Эребру
 0:0 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 1:1 12 0 4 8 4 - 20 4
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Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 9
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Elias Barsoum уходит с поля. Lucas Shlimon выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Calvin Kabuye получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Хольмберг Карл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Сандвикен
2.95
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3.60
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2.90
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Эребру
Сандвикен
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