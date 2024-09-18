Тур: 23.
Ход матча
39'
44'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонНападающий
-
18 James KirbyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Эребру
Сандвикен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.52
|Ясин Ахмед
|3
|0.13
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.09
|Саид Мохаммед
|2
|0.09
|Андерссон Эрик
|2
|0.09
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|7
|0.3
|James Kirby
|7
|0.3
|Calvin Kabuye
|6
|0.26
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.22
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.13
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.09
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Маккью Эрик
|6
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|1
|Хольмберг Карл
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Ясин Ахмед
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|4
|0
|Сёдерберг Даниэль
|4
|0
|Энгквист Эмиль
|2
|1
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Бирингиро Лига
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сандвикен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
10
Эребру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
4
22
Эребру
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Сандвикен
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
7
32
Голы по времени матча
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
8
44%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
5
50%
3
16%
76-90
Забито
10
23
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
11
48%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
3
33%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
30%
1
11%
76-90
Забито
28
37
8 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
2
7%
4
11%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
10
36%
4
11%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
6
21%
15
41%
76-90
Пропущено
30
28
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
2
7%
4
14%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
11
37%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2
Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Сандвикен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3
Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2
Результаты матчей
Эребру
Сандвикен
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
5 раз 23%
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
10 раз 45%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эребру
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
65
83
38
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
65
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
184
814
148
418
418
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|36 - 23
|42
|2.
|22
|11
|8
|3
|41 - 22
|41
|3.
|3:1
|23
|10
|8
|5
|35 - 21
|38
|4.
|0:0
|23
|10
|7
|6
|38 - 27
|37
|5.
|22
|10
|6
|6
|30 - 23
|36
|6.
|0:0
|23
|9
|7
|7
|25 - 19
|34
|7.
|1:3
|23
|9
|5
|9
|27 - 32
|32
|8.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|25 - 28
|30
|9.
|22
|8
|5
|9
|35 - 32
|29
|10.
|1:0
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|11.
|1:1
|23
|7
|7
|9
|24 - 31
|28
|12.
|22
|6
|7
|9
|26 - 39
|25
|13.
|0:0
|23
|6
|7
|10
|28 - 30
|25
|14.
|22
|6
|6
|10
|32 - 43
|24
|15.
|1:1
|23
|5
|7
|11
|18 - 32
|22
|16.
|0:1
|23
|5
|5
|13
|15 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|3:1
|12
|7
|4
|1
|21 - 8
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|4.
|1:1
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 10
|20
|8.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|14 - 15
|18
|10.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|13 - 16
|16
|12.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|14.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|15.
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|16.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|5 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|4.
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|6.
|1:3
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|7.
|3:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|14.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|4
|8
|4 - 20
|4
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7