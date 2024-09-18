  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Эребру
1:0
Конец матча
Сандвикен
0'
39' Желтая карточка
Хольмберг Карл
44' Желтая карточка
Calvin Kabuye
66' Желтая карточка
Энгквист Эмиль
1:0
70' Гол
Hamse Shagaxle
90' Желтая карточка
Tobias Bjoernstad
90' Желтая карточка
Бирингиро Лига
90' Желтая карточка
Бакман Виктор
90' Желтая карточка
Джуниор Джон
90' Желтая карточка
Маккью Эрик
90'+8
1
Пальссон
Мальте
15
Бергмарк
Никлас
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
11
Кроон
Самуэль
27
Вальгейрссон
Вальгейр
7
Elias
Barsoum
70
Андерссон
Эрик
8
Саид
Мохаммед
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
16
Mohammed
Sadat
4
Jonathan
Karlsson
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
7
Calvin
Kabuye
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
Эребру
4-4-2
Сандвикен
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Сандвикен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.52
Ясин Ахмед 3 0.13
Tobias Bjoernstad 2 0.09
Саид Мохаммед 2 0.09
Андерссон Эрик 2 0.09
Гваргис Питер 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Бакман Виктор 1 0.04
Крона Себастьян 1 0.04
Adam Bark 1 0.04
Elias Barsoum 1 0.04
Hamse Shagaxle 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 7 0.3
James Kirby 7 0.3
Calvin Kabuye 6 0.26
Amin Al-Hamawi 5 0.22
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.13
Юсеф Мохаммед I 2 0.09
Jonathan Karlsson 1 0.04
Бирингиро Лига 1 0.04
Martin Springfeldt 1 0.04
Якобссон Феликс 1 0.04
Сёдерберг Даниэль 1 0.04
Oscar Sjoestrand 1 0.04
Liam Vaboe 1 0.04
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Kasper Harletun 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 7 1
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Модиг Йеспер 3 1
Хольмберг Карл 3 0
Бакман Виктор 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Ясин Ахмед 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Calvin Kabuye 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 4 0
Сёдерберг Даниэль 4 0
Jonathan Karlsson 3 0
Джуниор Джон 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Kasper Harletun 2 0
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Mohammed Sadat 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сандвикен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
10
Эребру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сандвикен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

4
22
Эребру
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Сандвикен
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
43% (10)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

7
32

Голы по времени матча

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
8
42%
4
29%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Пропущено

10
20
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
5
50%
3
15%
76-90

Забито

10
23
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
11
48%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
3
33%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
30%
1
11%
76-90

Забито

29
37
8 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
7%
4
11%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
10
34%
4
11%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
6
21%
15
41%
76-90

Пропущено

30
29
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
11
37%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2
Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Сандвикен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3
Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2

Результаты матчей

Эребру
Сандвикен

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
10 раз 43%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эребру
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
6
1.5
8
3
3
9
2.5
4
7
2
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
9
1.5
6
6
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
8
15
1.5
14
9
4
19
2.5
4
19
2
21
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Эстер
 23 10 8 5 36 - 21 38
4.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
5.
Сандвикен
 23 10 6 7 38 - 28 36
6.
Браге
 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Треллеборг
 23 9 5 9 27 - 33 32
8.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
9.
Эргрюте
 22 8 5 9 35 - 32 29
10.
Варберг БоИС
 23 7 6 10 35 - 35 27
11.
Эребру
 23 7 6 10 29 - 30 27
12.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
13.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
14.
Гефле
 22 6 6 10 32 - 43 24
15.
Сундсвалль
 23 6 6 11 19 - 32 24
16.
Сковде АИК
 23 5 6 12 17 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
3.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
6.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
7.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
15.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Повышение
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Эрик Маккью получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Джуниор Джон получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Бакман Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Бирингиро Лига получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Tobias Bjoernstad получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Хольмберг Карл уходит с поля. Adam Bark выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Calvin Kabuye получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Хольмберг Карл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 1:0 Сандвикен онлайн

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