Тур: 23.
0'
39' Желтая карточкаХольмберг Карл
44' Желтая карточкаCalvin Kabuye
66' Желтая карточкаЭнгквист Эмиль
1:0
70' ГолHamse Shagaxle
90' Желтая карточкаTobias Bjoernstad
90' Желтая карточкаБирингиро Лига
90' Желтая карточкаБакман Виктор
90' Желтая карточкаДжуниор Джон
90' Желтая карточкаМаккью Эрик
90'+8
Ход матча
39'
44'
66'
70'
1:0
90'
90'
90'
90'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонНападающий
-
18 James KirbyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Эребру
Сандвикен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.52
|Ясин Ахмед
|3
|0.13
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.09
|Саид Мохаммед
|2
|0.09
|Андерссон Эрик
|2
|0.09
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Hamse Shagaxle
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|7
|0.3
|James Kirby
|7
|0.3
|Calvin Kabuye
|6
|0.26
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.22
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.13
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.09
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|7
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|1
|Хольмберг Карл
|3
|0
|Бакман Виктор
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Ясин Ахмед
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|4
|0
|Сёдерберг Даниэль
|4
|0
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Джуниор Джон
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Kasper Harletun
|2
|0
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сандвикен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
10
Эребру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сандвикен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
4
22
Эребру
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Сандвикен
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
43% (10)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
7
32
Голы по времени матча
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
8
42%
4
29%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Пропущено
10
20
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
5
50%
3
15%
76-90
Забито
10
23
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
11
48%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
3
33%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
30%
1
11%
76-90
Забито
29
37
8 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
7%
4
11%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
10
34%
4
11%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
6
21%
15
41%
76-90
Пропущено
30
29
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
11
37%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2
Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Сандвикен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3
Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2
Результаты матчей
Эребру
Сандвикен
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
10 раз 43%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эребру
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
66
83
39
47
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
29
66
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
815
149
419
419
221
221
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7