Тур: 23.
3:1
Второй тайм: 63'
0'
1:0
14' ГолКричак Иван
1:1
22' ГолFilip Bohman
2:1
29' ГолМёрфельт Альбин
44' Желтая карточкаХёрберг Феликс
3:1
54' ГолАлиев Алибек
60' Желтая карточкаАсома Самуэль
Ход матча
14'
1:0
22'
1:1
29'
2:1
44'
54'
60'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin Culum
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Эстер
Треллеборг
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.73
Среднее время на гол
80
52
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Среднее время на гол
61
72
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.32
1.53
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
58
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|8
|0.35
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|0.26
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.17
|Родич Владимир
|4
|0.17
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Люнг Даниэль
|3
|0.13
|Lukas Bergqvist
|2
|0.09
|Кричак Иван
|2
|0.09
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|6
|0.26
|Pierre Larsen
|5
|0.22
|Filip Bohman
|5
|0.22
|Armin Culum
|2
|0.09
|Zander Hyltoft
|2
|0.09
|Othmane Salama
|2
|0.09
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.09
|Eren Alievski
|1
|0.04
|Мортенсен Николас
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Kevin Jansson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|7
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Асома Самуэль
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Эстер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
10
11
Эстер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Треллеборг
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
5
42%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
6
33%
2
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
5
38%
6
40%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Забито
31
27
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
11
35%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
14%
3
11%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
4
19%
8
29%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
4
19%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3
Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0
Результаты матчей
Эстер
Треллеборг
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эстер
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
65
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
56
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
175
1111
715
319
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|36 - 23
|42
|2.
|22
|11
|8
|3
|41 - 22
|41
|3.
|3:1
|23
|10
|8
|5
|35 - 21
|38
|4.
|0:0
|23
|10
|7
|6
|38 - 27
|37
|5.
|22
|10
|6
|6
|30 - 23
|36
|6.
|0:0
|23
|9
|7
|7
|25 - 19
|34
|7.
|1:3
|23
|9
|5
|9
|27 - 32
|32
|8.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|25 - 28
|30
|9.
|22
|8
|5
|9
|35 - 32
|29
|10.
|1:0
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|11.
|1:1
|23
|7
|7
|9
|24 - 31
|28
|12.
|22
|6
|7
|9
|26 - 39
|25
|13.
|0:0
|23
|6
|7
|10
|28 - 30
|25
|14.
|22
|6
|6
|10
|32 - 43
|24
|15.
|1:1
|23
|5
|7
|11
|18 - 32
|22
|16.
|0:1
|23
|5
|5
|13
|15 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|3:1
|12
|7
|4
|1
|21 - 8
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|4.
|1:1
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 10
|20
|8.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|14 - 15
|18
|10.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|13 - 16
|16
|12.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|14.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|15.
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|16.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|5 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|4.
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|6.
|1:3
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|7.
|3:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|14.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|1:1
|12
|0
|4
|8
|4 - 20
|4
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7