  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Эстер
3:1
Второй тайм: 63'
Треллеборг
0'
1:0
14' Гол
Кричак Иван
1:1
22' Гол
Filip Bohman
2:1
29' Гол
Мёрфельт Альбин
44' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
3:1
54' Гол
Алиев Алибек
60' Желтая карточка
Асома Самуэль
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
7
Сегер
Давид
8
Kevin
Jansson
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Мёрфельт
Альбин
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
4
Андерссон
Маттиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
10
Hady
Saleh
Karim
14
Асома
Самуэль
7
Pierre
Larsen
22
Мартинссон
Фредрик
17
Filip
Bohman
29
Othmane
Salama
Эстер
4-2-3-1
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Треллеборг

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:4
С
1:3
ТМК
2:1
С
5:2
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
1:1
ТМК
3:3
С
0:1
С
4:1
ПД
0:0
ПД
1:3
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.73

Среднее время на гол

80
52

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Среднее время на гол

61
72

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.32
1.53

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
58

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 8 0.35
Бергмарк-Виберг Адам 6 0.26
Мёрфельт Альбин 4 0.17
Родич Владимир 4 0.17
Сегер Давид 3 0.13
Люнг Даниэль 3 0.13
Lukas Bergqvist 2 0.09
Кричак Иван 2 0.09
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 1 0.04
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 6 0.26
Pierre Larsen 5 0.22
Filip Bohman 5 0.22
Armin Culum 2 0.09
Zander Hyltoft 2 0.09
Othmane Salama 2 0.09
Бьеркен Фритьоф 2 0.09
Eren Alievski 1 0.04
Мортенсен Николас 1 0.04
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Веберг Чарли 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Johannes Kack 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 5 1
Адольфссон Маттис 5 1
Кусу Манассе 5 0
Кричак Иван 4 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Lukas Bergqvist 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Kevin Jansson 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 7 0
Хёрберг Феликс 5 0
Огвуче Абель 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Pierre Larsen 1 0
Асома Самуэль 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Эстер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Эстер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

10
11
Эстер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Треллеборг
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
5
42%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
6
33%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
5
38%
6
40%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

31
27
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
11
35%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

21
28
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
14%
3
11%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
4
19%
8
29%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
4
19%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3
Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0

Результаты матчей

Эстер
Треллеборг

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эстер
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
7
15
3
19
2.5
2
20
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Эстер
 3:1 23 10 8 5 35 - 21 38
4.
Сандвикен
 0:0 23 10 7 6 38 - 27 37
5.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
6.
Браге
 0:0 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Треллеборг
 1:3 23 9 5 9 27 - 32 32
8.
Утсиктенс
 0:0 23 8 6 9 25 - 28 30
9.
Эргрюте
 22 8 5 9 35 - 32 29
10.
Варберг БоИС
 1:0 23 8 5 10 34 - 33 29
11.
Эстерсунд
 1:1 23 7 7 9 24 - 31 28
12.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
13.
Эребру
 0:0 23 6 7 10 28 - 30 25
14.
Гефле
 22 6 6 10 32 - 43 24
15.
Сундсвалль
 1:1 23 5 7 11 18 - 32 22
16.
Сковде АИК
 0:1 23 5 5 13 15 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 0:0 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Эстер
 3:1 12 7 4 1 21 - 8 25
3.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
4.
Эстерсунд
 1:1 12 6 5 1 16 - 12 23
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 0:0 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Эребру
 0:0 12 5 5 2 18 - 10 20
8.
Сундсвалль
 1:1 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 1:3 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 0:0 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Варберг БоИС
 1:0 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 0:1 12 3 2 7 5 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Варберг БоИС
 1:0 12 4 2 6 17 - 16 14
6.
Треллеборг
 1:3 12 4 2 6 13 - 17 14
7.
Эстер
 3:1 11 3 4 4 14 - 13 13
8.
Браге
 0:0 11 3 4 4 9 - 9 13
9.
Утсиктенс
 0:0 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Сандвикен
 0:0 12 2 6 4 14 - 19 12
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 0:1 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Эребру
 0:0 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 1:1 12 0 4 8 4 - 20 4
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 9
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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