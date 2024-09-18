Тур: 23.
4:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолКричак Иван
1:1
22' ГолFilip Bohman
2:1
29' ГолМёрфельт Альбин
44' Желтая карточкаХёрберг Феликс
3:1
54' ГолАлиев Алибек
61' Желтая карточкаАсома Самуэль
4:1
80' ГолБергмарк-Виберг Адам
90'+6
Ход матча
14'
1:0
22'
1:1
29'
2:1
44'
54'
61'
80'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin Culum
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Эстер
Треллеборг
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.73
Среднее время на гол
80
52
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Среднее время на гол
61
72
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.32
1.53
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
58
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|8
|0.35
|Бергмарк-Виберг Адам
|7
|0.3
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.17
|Родич Владимир
|4
|0.17
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Люнг Даниэль
|3
|0.13
|Lukas Bergqvist
|2
|0.09
|Кричак Иван
|2
|0.09
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|6
|0.26
|Pierre Larsen
|5
|0.22
|Filip Bohman
|5
|0.22
|Armin Culum
|2
|0.09
|Zander Hyltoft
|2
|0.09
|Othmane Salama
|2
|0.09
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.09
|Eren Alievski
|1
|0.04
|Мортенсен Николас
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Kevin Jansson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|7
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Асома Самуэль
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
5
Эстер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Треллеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
10
11
Эстер
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Треллеборг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
14%
1
8%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
4
18%
5
38%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
7
32%
2
15%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
13%
3
17%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
22%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
5
38%
6
40%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Забито
35
28
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
4
11%
2
7%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
7
20%
6
21%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
12
34%
8
29%
76-90
Пропущено
22
32
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
14%
4
13%
1-15
5
23%
5
16%
16-30
4
18%
8
25%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
4
18%
2
6%
61-75
4
18%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3
Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0
Результаты матчей
Эстер
Треллеборг
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эстер
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
75
38
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
56
48
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
1211
716
419
221
320
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7