Тур: 1. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
Позже
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Интер Майами
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.14
Среднее время на гол
49
78
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|6
|0.21
|Риос Даниэль
|6
|0.21
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.21
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.18
|Тьяре Джамал
|5
|0.18
|Силва Алешандре
|2
|0.07
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|Форчун Аджани
|1
|0.04
|Уайли Калеб
|1
|0.04
|Слиш Бартош
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|17
|0.61
|Месси Лионель
|14 (1)
|0.5
|Тейлор Роберт
|5
|0.18
|Кампана Леонардо
|5
|0.18
|Альба Жорди
|4
|0.14
|Рохас Матиас
|4
|0.14
|Гомес Диего
|3
|0.11
|Кремаски Бенха
|3
|0.11
|Редондо Федерико
|2
|0.07
|Фрэй Ян
|2
|0.07
|Афонсо Лео
|2
|0.07
|Грессель Юлиан
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|1
|Леннон Брукс
|5
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|11
|2
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Альба Жорди
|7
|0
|Гомес Диего
|5
|0
|Суарес Луис
|5
|0
|Вейгандт Марсело
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Редондо Федерико
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Фрэй Ян
|3
|0
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
12
2
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
8
37
Атланта Юнайтед
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Интер Майами
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
20
39
Голы по времени матча
Забито
25
26
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
24%
6
23%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
7
27%
76-90
Пропущено
22
23
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
9%
6
26%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
6
27%
6
26%
61-75
5
23%
1
4%
76-90
Забито
11
40
2 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 13
0
0%
9
23%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
2
18%
4
10%
31-45
3
27%
7
18%
46-60
3
27%
8
20%
61-75
3
27%
7
18%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Забито
36
66
12 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
2
6%
9
14%
1-15
2
6%
9
14%
16-30
8
22%
10
15%
31-45
9
25%
12
18%
46-60
7
19%
12
18%
61-75
8
22%
14
21%
76-90
Пропущено
40
40
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
13%
9
23%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
6
15%
10
25%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
9
23%
9
23%
61-75
9
23%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2
Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Интер Майами
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 31%
1:4
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
3
7 раз 25%
1
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
123
212
69
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
212
94
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
262
1216
217
325
1117
127
424
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 40
|55
|2.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 36
|48
|3.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|55 - 46
|47
|4.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|5.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|43 - 32
|46
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 35
|45
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|56 - 48
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|45 - 55
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|28
|5
|2
|21
|34 - 65
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|20 - 38
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Интер Майами
Исход игры
Атланта Юнайтед
9.8% (4)
Ничья
17.1% (7)
Интер Майами
73.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
92.31% (36)
Нет
7.69% (3)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
65.9% (27)
1:1 Ничья
12.2% (5)
2:1 Атланта Юнайтед
4.9% (2)
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