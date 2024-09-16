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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 40
Атланта Юнайтед 10% (4)
X 17.5% (7)
Интер Майами 72.5% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Интер Майами
3.60
3.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Интер Майами

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:3
М
5:2
СИЦА
4:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.14

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 6 0.21
Риос Даниэль 6 0.21
Альмада Тьяго 6 (2) 0.21
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.18
Тьяре Джамал 5 0.18
Силва Алешандре 2 0.07
Грегерсен Стиан 2 0.07
Форчун Аджани 1 0.04
Уайли Калеб 1 0.04
Слиш Бартош 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Эрнандес Рональд 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 17 0.61
Месси Лионель 14 (1) 0.5
Тейлор Роберт 5 0.18
Кампана Леонардо 5 0.18
Альба Жорди 4 0.14
Рохас Матиас 4 0.14
Гомес Диего 3 0.11
Кремаски Бенха 3 0.11
Редондо Федерико 2 0.07
Фрэй Ян 2 0.07
Афонсо Лео 2 0.07
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 1
Леннон Брукс 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 11 2
Бускетс Серхио 6 1
Альба Жорди 7 0
Гомес Диего 5 0
Суарес Луис 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Редондо Федерико 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Фрэй Ян 3 0
Кремаски Бенха 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Брайт Янник 2 0
Месси Лионель 1 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

12
2
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

8
37
Атланта Юнайтед
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Интер Майами
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

20
39

Голы по времени матча

Забито

25
26
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
24%
6
23%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
7
27%
76-90

Пропущено

22
23
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
9%
6
26%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
6
27%
6
26%
61-75
5
23%
1
4%
76-90

Забито

11
40
2 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 13
0
0%
9
23%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
2
18%
4
10%
31-45
3
27%
7
18%
46-60
3
27%
8
20%
61-75
3
27%
7
18%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Забито

36
66
12 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
2
6%
9
14%
1-15
2
6%
9
14%
16-30
8
22%
10
15%
31-45
9
25%
12
18%
46-60
7
19%
12
18%
61-75
8
22%
14
21%
76-90

Пропущено

40
40
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
13%
9
23%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
6
15%
10
25%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
9
23%
9
23%
61-75
9
23%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2
Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Интер Майами

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 31%
1:4
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
3
7 раз 25%
1
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
1.5
12
3
2
12
2.5
6
9
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
9
4
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
26
2
12
16
1.5
21
7
3
25
2.5
11
17
1
27
3.5
4
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 14 5 9 55 - 46 47
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 13 7 9 43 - 32 46
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 13 6 8 46 - 35 45
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 7 7 15 45 - 55 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атланта Юнайтед - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2024, осталось 2 дня 18 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Атланта Юнайтед 10% (4)
    X 17.5% (7)
    Интер Майами 72.5% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атланта Юнайтед
    Ничья
    Интер Майами
    3.60
    3.80
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    Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Интер Майами

    Исход игры
    Атланта Юнайтед
    9.8% (4)
    Ничья
    17.1% (7)
    Интер Майами
    73.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (31)
    Меньше
    20.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (36)
    Нет
    7.69% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    65.9% (27)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    2:1 Атланта Юнайтед
    4.9% (2)
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