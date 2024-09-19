Тур: 1. Стадион: Янки.
1:5
Конец матча
0'
0:1
15' ГолБарибо Тай
0:2
25' ГолУре Микаэль
0:3
32' ГолГаздаг Даниэль
42' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
1:3
45' ГолМартинес Алонсо
51' Желтая карточкаТанасиевич Страхиня
1:4
74' ГолГлеснес Якоб
1:5
85' ГолБуэно Хесус
90' Желтая карточкаО'Тул Кевин
90'+4
Ход матча
15'
0:1
25'
0:2
32'
0:3
42'
45'
1:3
74'
1:4
85'
1:5
90'
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
76
Рик
Эндрю
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.23
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.64
Среднее время на гол
65
55
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.54
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|12
|0.41
|Родригес Сантьяго
|9 (3)
|0.31
|Вольф Ханнес
|5
|0.17
|Бакрар Монсеф
|4
|0.14
|Охеда Агустин
|3
|0.1
|Фернандес Джулиан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|15 (4)
|0.52
|Уре Микаэль
|9
|0.31
|Барибо Тай
|8
|0.28
|Карранса Хулиан
|6
|0.21
|Салливан Куинн
|3
|0.1
|Макглинн Джек
|3
|0.1
|Буэно Хесус
|3
|0.1
|Бедойя Алехандро
|2
|0.07
|Глеснес Якоб
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|9
|1
|Паркс Китон
|5
|1
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Мартинс Тьяго II
|4
|0
|Танасиевич Страхиня
|4
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Моралес Максимильяно
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Грей Тэйвон
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Вольф Ханнес
|2
|0
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Салливан Куинн
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
0% (0)
50% (7)
Филадельфия Юнион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
18
Нью-Йорк Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Филадельфия Юнион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
11
14
Нью-Йорк Сити
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
17% (5)
31% (9)
Филадельфия Юнион
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
28
33
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
5
18%
5
15%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
6
21%
8
24%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
9
32%
7
21%
76-90
Пропущено
21
26
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
7
33%
9
35%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
21%
3
14%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
1
7%
8
38%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
29%
4
19%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
14%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
2
10%
3
15%
76-90
1
0%
0%
Забито
42
54
22 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
8
19%
8
15%
1-15
4
10%
5
9%
16-30
10
24%
11
20%
31-45
4
10%
12
22%
46-60
3
7%
7
13%
61-75
13
31%
11
20%
76-90
Пропущено
42
46
16 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
6
14%
4
9%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
6
14%
9
20%
31-45
9
21%
10
22%
46-60
7
17%
4
9%
61-75
9
21%
12
26%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1
Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
104
77
212
212
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
141
411
114
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
245
1415
1811
326
722
227
227
128
227
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|30
|16
|7
|7
|57 - 42
|55
|2.
|3:2 Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|2:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|45 - 33
|49
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|6
|8
|50 - 37
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|2:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|58 - 48
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 40
|37
|11.
|2:3 Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|1:2 Заявка
|29
|5
|2
|22
|35 - 67
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|3:2 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 22
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|5.
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|6.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|7.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|1:2 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|2:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|6.
|3:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|10.
|2:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|2:3 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|21 - 40
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10