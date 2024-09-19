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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:2
Второй тайм: 87'
ФК Монреаль
0'
1:0
24' Гол
Вуд Бобби
2:0
35' Гол
Байрактаревич Есмир
50' Желтая карточка
Пирс Том
2:1
54' Гол
Пирс Том
2:2
69' Гол
Салиба Натан
72' Желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
80' Желтая карточка
Peyton Miller
86' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
25
Peyton
Miller
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
41
Luca
Langoni
17
Вуд
Бобби
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
4
Фернандо
Алварез
27
Бугай
Давид
46
Пирс
Том
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
7
Опоку
Квадво
28
Вильсен
Жюль-Антони
9
Коккаро
Матиас
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
ФК Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
ФК Монреаль

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

51.5%
9.1%
39.4%
17 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
0:5
М
1:0
М
4:0
М
0:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:3
М
3:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
4:2
М
4:0
М
2:3
М
1:0
М
3:0
М
1:3
М
3:2
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Голы

Всего голов

24
29

Голов в среднем за матч

1.6
1.61

Среднее время на гол

56
55

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.61
0.93

Среднее время на гол

55
96

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.61
1.3

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.32
Хиль Карлес 6 0.21
Байрактаревич Есмир 3 0.11
Вуд Бобби 3 0.11
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Luca Langoni 2 0.07
Хиль Начо 1 0.04
Бак Ноуэл 1 0.04
Харкс Иэн 1 0.04
Лима Ник 1 0.04
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Бай Брэндон 0 0
Peyton Miller 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.21
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.17
Коккаро Матиас 4 (2) 0.14
Ласситер Ариэль 3 0.1
Дюк Брайс 3 0.1
Тейшейра Руан 2 0.07
Вильсен Жюль-Антони 2 0.07
Янков Доминик 2 0.07
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.07
Опоку Квадво 2 0.07
Пьетт Самюэль 1 0.03
Фернандо Алварез 1 0.03
Пирс Том 1 0.03
Тойе Мейсон 1 0.03
Кларк Кейден 1 0.03
Салиба Натан 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Паркер Тим 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 6 1
Кэмпбелл Джордж 7 0
Ласситер Ариэль 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Салиба Натан 4 1
Шуаньер Матьё 5 0
Уотерман Джоэл 5 0
Янков Доминик 4 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фернандо Алварез 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Пирс Том 1 0
Дюк Брайс 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
ФК Монреаль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
10
Нью-Инглэнд Революшн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
ФК Монреаль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

10
18
Нью-Инглэнд Революшн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)
ФК Монреаль
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

29
15

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

14
15
12 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
4
29%
4
27%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
6
40%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

27
37
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
4
11%
1-15
4
15%
6
16%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
10
27%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
9
33%
10
27%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
7%
2
10%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
2
13%
7
33%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Пропущено

28
23
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
7%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
7
25%
7
30%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
7
25%
5
22%
76-90

Забито

29
36
18 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
5
17%
6
17%
1-15
6
21%
5
14%
16-30
7
24%
7
19%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
4
14%
8
22%
61-75
5
17%
7
19%
76-90

Пропущено

55
60
20 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
3
5%
5
8%
1-15
6
11%
11
18%
16-30
11
20%
11
18%
31-45
10
18%
13
22%
46-60
9
16%
5
8%
61-75
16
29%
29%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0
Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
ФК Монреаль

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
4:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
19
9
7
20
1.5
12
16
2
25
2.5
4
24
1
26
3.5
2
26
1
26
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 29 14 5 10 55 - 47 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 35 46
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 13 7 9 43 - 32 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 32 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 29 11 6 12 47 - 48 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 2:0 Заявка 29 17 4 8 50 - 36 55
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 29 11 8 10 45 - 41 41
6.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 29 11 7 11 42 - 41 40
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 29 10 9 10 32 - 31 39
8.
Торонто
 0:2 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 29 8 9 12 52 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 30 - 26 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 17 - 12 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 0:2 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
8.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 15 5 5 5 23 - 15 20
10.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 5 2 8 25 - 29 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:0 Заявка 14 10 1 3 26 - 19 31
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 15 5 5 5 31 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 19 16
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Торонто
 0:2 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Г О О О О Л - Пирс Том бьет в цель!
    • 50'
      Пирс Том получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Хиль Карлес сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Байрактаревич Есмир бьет в цель!
    • 24'
      Peyton Miller сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Вуд Бобби бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Нью-Инглэнд Революшн
    Ничья
    ФК Монреаль
    3.60
    5.70
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    6.56
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