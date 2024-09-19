Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:2
Второй тайм: 89'
0'
0:1
51' ГолЭрнандес Хуан
0:2
70' ГолЭррера Марсело II
78' Желтая карточкаЛарьи Ричи
79' Желтая карточкаБернардески Федерико
85' Желтая карточкаДжонс Деррик
Ход матча
51'
70'
78'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Тотал больше 3 голов
-
22
Ларьи
Ричи
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
25
Завадски
Шон
12
Джонс
Дехуан
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
-
12 Джонс ДехуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Торонто
Коламбус Крю
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
42 матча
28.6%
31%
40.4%
12 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
35.7%
23.8%
40.5%
15 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.26
Среднее время на гол
63
71
Всего голов
45
17
Голов в среднем за матч
1.96
0.89
Среднее время на гол
46
100
Всего голов
72
46
Голов в среднем за матч
1.71
1.1
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.27
|Овусу Принс-Осеи
|7
|0.23
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.13
|Керр Деандре
|3
|0.1
|Этьенн Дерик
|3
|0.1
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.07
|Осорио Джонатан
|2
|0.07
|Спайсер Тайрис
|2
|0.07
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Флорес Дейби
|1
|0.03
|Франклин Кобе
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|14 (1)
|0.5
|Росси Диего
|10 (1)
|0.36
|Кристиан Рамирез
|7
|0.25
|Арфстен Макс
|4
|0.14
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.14
|Фарси Мохамед
|3
|0.11
|Моррис Эйдан
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|2
|0.07
|Хинестроза Марино
|2
|0.07
|Йебоа Яв
|1
|0.04
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Завадски Шон
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Эррера Марсело II
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|9
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|8
|0
|Осорио Джонатан
|6
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|О'Нил Шейн
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Джонсон Шон
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Томпсон Коси
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Мабика Айме
|1
|0
|Керр Деандре
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|1
|Джонс Деррик
|2
|1
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Коламбус Крю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
10
5
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Коламбус Крю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
7
24
Торонто
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Коламбус Крю
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
25
27
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
4
16%
7
26%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
7
28%
6
22%
76-90
Пропущено
26
15
5 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
7
27%
0
0%
61-75
9
35%
7
47%
76-90
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
33%
6
24%
76-90
Пропущено
26
13
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
3
12%
5
38%
61-75
10
38%
3
23%
76-90
Забито
37
52
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
6
16%
2
4%
1-15
4
11%
7
13%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
7
19%
11
21%
46-60
2
5%
10
19%
61-75
11
30%
30%
12
23%
76-90
Пропущено
52
28
14 В 1-м тайме 10
38 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
2
4%
4
14%
1-15
5
10%
1
4%
16-30
7
13%
5
18%
31-45
9
17%
3
11%
46-60
10
19%
5
18%
61-75
19
37%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3
Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0
Результаты матчей
Торонто
Коламбус Крю
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:5
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Торонто
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
76
311
49
113
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
113
312
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
225
1019
1413
326
918
128
522
128
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 40
|55
|2.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 36
|48
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|0:1 Заявка
|29
|14
|5
|10
|55 - 47
|47
|5.
|0:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|46 - 35
|46
|6.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|43 - 32
|46
|7.
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 32
|45
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|56 - 48
|40
|9.
|0:2 Заявка
|29
|11
|6
|12
|47 - 48
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|1:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|28
|5
|2
|21
|34 - 65
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|2:0 Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 36
|55
|3.
|2:0 Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 41
|41
|6.
|1:4 Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 41
|40
|7.
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 31
|39
|8.
|0:2 Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|4:1 Заявка
|29
|8
|9
|12
|52 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|2:2 Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|2:2 Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|0:1 Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|2:2 Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|0:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|30 - 26
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|17 - 12
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|1:4 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|4.
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|2:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|0:2 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 15
|20
|10.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|0:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|2:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|4:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|0:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 29
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|20 - 38
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|2.
|2:2 Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|2:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|4:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|31 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 19
|16
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|0:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|1:4 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|2:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|2:2 Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|2:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10