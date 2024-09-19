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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:2
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
51' Гол
Эрнандес Хуан
0:2
70' Гол
Эррера Марсело II
78' Желтая карточка
Ларьи Ричи
79' Желтая карточка
Бернардески Федерико
85' Желтая карточка
Джонс Деррик
90' Желтая карточка
Мэцан Александру
90'+7
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
8
Лонгстафф
Мэттью
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
21
Осорио
Джонатан
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
28
Шульте
Патрик
21
Чеберко
Евгений
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
2
Эррера
Марсело
II
5
Джонс
Деррик
25
Завадски
Шон
12
Джонс
Дехуан
7
Шамбос
Дилан
10
Росси
Диего
19
Рассел-Роу
Джейсен
Торонто
3-4-2-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Коламбус Крю

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

42 матча

28.6%
31%
40.4%
12 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

35.7%
23.8%
40.5%
15 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

М
4:0
М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
2:2
М
3:3
М
0:2
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
0:0
М
0:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
0:2
ТМС
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.26

Среднее время на гол

63
71

Всего голов

45
17

Голов в среднем за матч

1.96
0.89

Среднее время на гол

46
100

Всего голов

72
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.1

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.27
Овусу Принс-Осеи 7 0.23
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.13
Керр Деандре 3 0.1
Этьенн Дерик 3 0.1
Лонгстафф Мэттью 2 0.07
Осорио Джонатан 2 0.07
Спайсер Тайрис 2 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Флорес Дейби 1 0.03
Франклин Кобе 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 14 (1) 0.5
Росси Диего 10 (1) 0.36
Кристиан Рамирез 7 0.25
Арфстен Макс 4 0.14
Рассел-Роу Джейсен 4 0.14
Фарси Мохамед 3 0.11
Моррис Эйдан 2 0.07
Морейра Стивен 2 0.07
Хинестроза Марино 2 0.07
Йебоа Яв 1 0.04
Мэцан Александру 1 0.04
Завадски Шон 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Джонс Дехуан 1 0.04
Эррера Марсело II 1 0.04
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 9 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 8 0
Осорио Джонатан 6 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
О'Нил Шейн 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Рустед Сигурд 3 0
Томпсон Коси 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Мабика Айме 1 0
Керр Деандре 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Эрнандес Хуан 2 1
Джонс Деррик 2 1
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Мэцан Александру 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Торонто
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Коламбус Крю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

10
5
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

7
24
Торонто
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Коламбус Крю
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

25
29
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
4
16%
8
28%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
28%
6
21%
76-90

Пропущено

28
15
5 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
9
32%
7
47%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
33%
6
24%
76-90

Пропущено

26
13
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
3
12%
5
38%
61-75
10
38%
3
23%
76-90

Забито

37
54
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
6
16%
2
4%
1-15
4
11%
7
13%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
7
19%
12
22%
46-60
2
5%
11
20%
61-75
11
30%
30%
12
22%
76-90

Пропущено

54
28
14 В 1-м тайме 10
40 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
2
4%
4
14%
1-15
5
9%
1
4%
16-30
7
13%
5
18%
31-45
10
19%
3
11%
46-60
11
20%
5
18%
61-75
19
35%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3
Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0

Результаты матчей

Торонто
Коламбус Крю

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Торонто
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
8
1.5
7
6
3
12
2.5
4
9
1
14
3.5
3
10
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
23
5
10
20
1.5
15
13
3
27
2.5
9
19
1
29
3.5
5
23
1
29
4.5
2
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 30 16 7 7 57 - 42 55
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 30 14 7 9 45 - 33 49
4.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 28 14 6 8 50 - 37 48
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 29 12 7 10 58 - 48 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 1:0 Заявка 29 10 7 12 32 - 40 37
11.
Даллас
 2:3 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 29 5 2 22 35 - 67 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 15 9 4 2 37 - 22 31
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
6.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 12 29
7.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
6.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
10.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Даллас
 2:3 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 1 12 21 - 40 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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