Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
0:0
Перерыв
0'
22' Желтая карточкаОхеда Мартин
36' Желтая карточкаБронико Брандт
42' Желтая карточкаТоурхалльссон Дагюр Дан
Ход матча
22'
36'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
21
Уронен
Йере
10
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Брусет ХейнеНападающий
- Нападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гурно ИданНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Орландо Сити
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|11 (2)
|0.38
|Макгуайр Данкан
|8
|0.28
|Ангуло Иван
|4
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.14
|Охеда Мартин
|3
|0.1
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.07
|Линн Джек
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|7
|0.24
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.17
|Абада Лиэль
|4
|0.14
|Тавареш Юри
|3
|0.1
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Свидерски Кароль
|2 (2)
|0.07
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|9
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Вильдер Картахена
|6
|0
|Шлегель Родриго
|3
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Макгуайр Данкан
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Охеда Мартин
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Бёрн Натан
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Шарлотт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
8
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Шарлотт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
18
14
Орландо Сити
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Шарлотт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (2)
61% (17)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
22
16
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
4
18%
1
6%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
16
20
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
19%
9
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
38%
6
30%
76-90
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
5%
3
20%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
40%
5
33%
76-90
Пропущено
28
12
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
8
29%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
2
7%
4
33%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
4
14%
4
33%
76-90
Забито
42
31
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
5
12%
4
13%
1-15
10
24%
2
6%
16-30
5
12%
7
23%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
6
14%
4
13%
61-75
11
26%
7
23%
76-90
Пропущено
44
32
23 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
10
23%
2
6%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
9
20%
11
34%
31-45
4
9%
4
13%
46-60
7
16%
2
6%
61-75
10
23%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0
Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Шарлотт
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
410
410
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
86
410
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
217
1414
820
820
325
226
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 40
|55
|2.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 36
|48
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|0:1 Заявка
|29
|14
|5
|10
|55 - 47
|47
|5.
|0:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|46 - 35
|46
|6.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|43 - 32
|46
|7.
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 32
|45
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|56 - 48
|40
|9.
|0:2 Заявка
|29
|11
|6
|12
|47 - 48
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|1:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|28
|5
|2
|21
|34 - 65
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|2:0 Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 36
|55
|3.
|2:0 Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 41
|41
|6.
|1:4 Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 41
|40
|7.
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 31
|39
|8.
|0:2 Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|4:1 Заявка
|29
|8
|9
|12
|52 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|2:2 Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|2:2 Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|0:1 Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|2:2 Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|0:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|30 - 26
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|17 - 12
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|1:4 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|4.
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|2:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|0:2 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 15
|20
|10.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|0:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|2:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|4:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|0:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 29
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|20 - 38
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|2.
|2:2 Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|2:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|4:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|31 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 19
|16
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|0:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|1:4 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|2:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|2:2 Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|2:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10