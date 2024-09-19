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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
0:0
Перерыв
Шарлотт
0'
22' Желтая карточка
Охеда Мартин
36' Желтая карточка
Бронико Брандт
42' Желтая карточка
Тоурхалльссон Дагюр Дан

Ход матча

22'
Охеда Мартин
 
36'
 
Бронико Брандт
42'
Тоурхалльссон Дагюр Дан
 
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Шарлотт
2.12
4.80
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
3
Рим
Тим
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
13
Бронико
Брандт
10
Биэл
Пеп
33
Агьеманг
Патрик
Орландо Сити
4-2-3-1
Шарлотт
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:2
М
1:1
ОК
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 11 (2) 0.38
Макгуайр Данкан 8 0.28
Ангуло Иван 4 0.14
Энрике Рамиро 4 0.14
Охеда Мартин 3 0.1
Муриэль Луис 3 (1) 0.1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.07
Линн Джек 2 0.07
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 7 0.24
Варгас Кервин Кальдерон 5 0.17
Абада Лиэль 4 0.14
Тавареш Юри 3 0.1
Вествуд Эшли 2 0.07
Свидерски Кароль 2 (2) 0.07
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 9 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Шлегель Родриго 3 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Макгуайр Данкан 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Торрес Факундо 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0
Смит Кайл 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Бёрн Натан 5 0
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Шарлотт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
8
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Шарлотт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

18
14
Орландо Сити
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Шарлотт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (2)
61% (17)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

22
16
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
4
18%
1
6%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
19%
9
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
38%
6
30%
76-90

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
5%
3
20%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
40%
5
33%
76-90

Пропущено

28
12
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
8
29%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
2
7%
4
33%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
4
14%
4
33%
76-90

Забито

42
31
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
5
12%
4
13%
1-15
10
24%
2
6%
16-30
5
12%
7
23%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
6
14%
4
13%
61-75
11
26%
7
23%
76-90

Пропущено

44
32
23 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
10
23%
2
6%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
9
20%
11
34%
31-45
4
9%
4
13%
46-60
7
16%
2
6%
61-75
10
23%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0
Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Шарлотт

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
21
7
14
14
1.5
8
20
8
20
2.5
3
25
2
26
3.5
1
27
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 29 14 5 10 55 - 47 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 35 46
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 13 7 9 43 - 32 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 32 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 29 11 6 12 47 - 48 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 2:0 Заявка 29 17 4 8 50 - 36 55
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 29 11 8 10 45 - 41 41
6.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 29 11 7 11 42 - 41 40
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 29 10 9 10 32 - 31 39
8.
Торонто
 0:2 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 29 8 9 12 52 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 30 - 26 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 17 - 12 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 0:2 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
8.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 15 5 5 5 23 - 15 20
10.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 5 2 8 25 - 29 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:0 Заявка 14 10 1 3 26 - 19 31
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 15 5 5 5 31 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 19 16
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Торонто
 0:2 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
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