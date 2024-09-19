Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
27' Желтая карточкаВите Педро
38' Желтая карточкаТакаока Ёхеи
38' Желтая карточкаСвятченко Эрик
Ход матча
27'
38'
38'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
18
Алию
Ибрахим
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
45
Вите
Педро
25
Голд
Райан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Окампо ЭдьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1.08
Среднее время на гол
48
83
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
1.96
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.21
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.17
|Блессинг Латиф
|5
|0.17
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.14
|Басси Амине
|3
|0.1
|Дорси Гриффин
|3
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Смит Брэд
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Понсе Эсекель
|2
|0.07
|Сегал Габриэль
|2
|0.07
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Стирс Дэниэл
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.43
|Голд Райан
|9 (2)
|0.32
|Пико Фабрис
|9
|0.32
|Рапосо Райан
|3
|0.11
|Лаборда Матиас
|2
|0.07
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.07
|Крейлах Дамир
|2
|0.07
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Вите Педро
|1
|0.04
|Армстронг Стюарт
|1
|0.04
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|8
|0
|Дорси Гриффин
|6
|1
|Ковальчик Себастьян
|6
|0
|Микаэль
|5
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Басси Амине
|3
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|7
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Вите Педро
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
5
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ванкувер Уайткэпс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
19
17
Хьюстон Динамо
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Ванкувер Уайткэпс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
25
22
Голы по времени матча
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
5
28%
5
23%
76-90
Пропущено
11
16
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Забито
22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
9
41%
8
35%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
7
35%
76-90
Забито
40
45
17 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
5
13%
6
13%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
5
13%
7
16%
61-75
14
35%
13
29%
76-90
Пропущено
33
36
10 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
6
18%
9
25%
31-45
10
30%
6
17%
46-60
8
24%
2
6%
61-75
5
15%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1
Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2
Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
410
76
212
49
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
86
77
212
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
225
1216
1413
424
720
325
324
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 40
|55
|2.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 36
|48
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|0:1 Заявка
|29
|14
|5
|10
|55 - 47
|47
|5.
|0:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|46 - 35
|46
|6.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|43 - 32
|46
|7.
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 32
|45
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|56 - 48
|40
|9.
|0:2 Заявка
|29
|11
|6
|12
|47 - 48
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|1:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|28
|5
|2
|21
|34 - 65
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|2:0 Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 36
|55
|3.
|2:0 Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 41
|41
|6.
|1:4 Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 41
|40
|7.
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 31
|39
|8.
|0:2 Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|4:1 Заявка
|29
|8
|9
|12
|52 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|2:2 Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|2:2 Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|0:1 Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|2:2 Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|0:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|30 - 26
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|17 - 12
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|1:4 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|4.
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|2:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|0:2 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 15
|20
|10.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|0:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|2:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|4:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|0:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 29
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|20 - 38
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|2.
|2:2 Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|2:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|4:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|31 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 19
|16
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|0:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|1:4 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|2:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|2:2 Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|2:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10