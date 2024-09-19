Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаВите Педро
37' Желтая карточкаТакаока Ёхеи
38' Желтая карточкаСвятченко Эрик
1:0
45' ПенальтиПонсе Эсекель
57' Желтая карточкаМикаэль
1:1
73' ГолУайт Брайан
90' Желтая карточкаБасси Амине
90'+6
Ход матча
26'
37'
38'
45'
1:0
57'
73'
1:1
90'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
18
Алию
Ибрахим
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
45
Вите
Педро
25
Голд
Райан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Окампо ЭдьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1.08
Среднее время на гол
48
83
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
1.96
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.21
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.17
|Блессинг Латиф
|5
|0.17
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.14
|Басси Амине
|3
|0.1
|Дорси Гриффин
|3
|0.1
|Понсе Эсекель
|3 (1)
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Смит Брэд
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Сегал Габриэль
|2
|0.07
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Стирс Дэниэл
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|13
|0.46
|Голд Райан
|9 (2)
|0.32
|Пико Фабрис
|9
|0.32
|Рапосо Райан
|3
|0.11
|Лаборда Матиас
|2
|0.07
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.07
|Крейлах Дамир
|2
|0.07
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Вите Педро
|1
|0.04
|Армстронг Стюарт
|1
|0.04
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|8
|0
|Дорси Гриффин
|6
|1
|Микаэль
|6
|0
|Ковальчик Себастьян
|6
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Басси Амине
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|7
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Вите Педро
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
6
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ванкувер Уайткэпс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
19
17
Хьюстон Динамо
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Ванкувер Уайткэпс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
26
23
Голы по времени матча
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
6
32%
3
13%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
5
26%
5
22%
76-90
Пропущено
12
17
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
8%
6
35%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
12%
76-90
Забито
22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
9
41%
8
35%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
7
35%
76-90
Забито
41
46
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
5
12%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
5
12%
8
17%
61-75
14
34%
13
28%
76-90
Пропущено
34
37
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
2
6%
4
11%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
6
18%
10
27%
31-45
10
29%
29%
6
16%
46-60
9
26%
2
5%
61-75
5
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1
Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2
Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
112
411
76
213
49
114
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
86
78
212
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
235
1217
1414
425
721
326
325
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|30
|16
|7
|7
|57 - 42
|55
|2.
|3:2 Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|2:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|45 - 33
|49
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|6
|8
|50 - 37
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|2:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|58 - 48
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 40
|37
|11.
|2:3 Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|1:2 Заявка
|29
|5
|2
|22
|35 - 67
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|3:2 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 22
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|5.
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|6.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|7.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|1:2 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|2:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|6.
|3:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|10.
|2:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|2:3 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|21 - 40
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10