  1. Футбол
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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
26' Желтая карточка
Вите Педро
37' Желтая карточка
Такаока Ёхеи
38' Желтая карточка
Святченко Эрик
1:0
45' Пенальти
Понсе Эсекель
57' Желтая карточка
Микаэль
1:1
73' Гол
Уайт Брайан
90' Желтая карточка
Басси Амине
90'+6
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
7
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
45
Вите
Педро
3
Адекугбе
Сэм
25
Голд
Райан
11
Пико
Фабрис
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:4
М
4:1
М
6:2
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
ТМС
2:1
М
1:3
М
1:0
М
3:1

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1.08

Среднее время на гол

48
83

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

1.96
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.21
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.17
Блессинг Латиф 5 0.17
Ковальчик Себастьян 4 0.14
Басси Амине 3 0.1
Дорси Гриффин 3 0.1
Понсе Эсекель 3 (1) 0.1
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Смит Брэд 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Сегал Габриэль 2 0.07
Эррера Эктор 1 0.03
Стирс Дэниэл 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 13 0.46
Голд Райан 9 (2) 0.32
Пико Фабрис 9 0.32
Рапосо Райан 3 0.11
Лаборда Матиас 2 0.07
Берхальтер Себастьян 2 0.07
Крейлах Дамир 2 0.07
Веселинович Ранко 2 0.07
Шёпф Алессандро 1 0.04
Али Ахмед 1 0.04
Вите Педро 1 0.04
Армстронг Стюарт 1 0.04
Адекугбе Сэм 0 0
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 8 0
Дорси Гриффин 6 1
Микаэль 6 0
Ковальчик Себастьян 6 0
Эррера Эктор 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Артур Хосе 4 0
Басси Амине 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Святченко Эрик 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 7 0
Пико Фабрис 5 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Такаока Ёхеи 2 0
Вите Педро 2 0
Рапосо Райан 2 0
Браун Джавейн 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
6
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ванкувер Уайткэпс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

19
17
Хьюстон Динамо
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Ванкувер Уайткэпс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
6
32%
3
13%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
5
26%
5
22%
76-90

Пропущено

12
17
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
8%
6
35%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
9
41%
8
35%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
7
35%
76-90

Забито

41
46
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
5
12%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
5
12%
8
17%
61-75
14
34%
13
28%
76-90

Пропущено

34
37
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
2
6%
4
11%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
6
18%
10
27%
31-45
10
29%
29%
6
16%
46-60
9
26%
2
5%
61-75
5
15%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1
Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2
Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
11
1.5
7
6
2
13
2.5
4
9
1
14
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
7
8
2
12
2.5
3
12
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
5
12
17
1.5
14
14
4
25
2.5
7
21
3
26
3.5
3
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 30 16 7 7 57 - 42 55
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 30 14 7 9 45 - 33 49
4.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 28 14 6 8 50 - 37 48
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 29 12 7 10 58 - 48 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 1:0 Заявка 29 10 7 12 32 - 40 37
11.
Даллас
 2:3 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 29 5 2 22 35 - 67 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 15 9 4 2 37 - 22 31
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
6.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 12 29
7.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
6.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
10.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Даллас
 2:3 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 1 12 21 - 40 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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