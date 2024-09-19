Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
19'
1:0
21'
26'
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
34
Брэди
Крис
12
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
15 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Нэшвилл
Чикаго Файр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
225
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|9
|0.31
|Мухтар Хани
|6 (3)
|0.21
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.1
|Бойд Тайлер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|2
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.03
|Мур Шак
|1
|0.03
|Циммерман Уокер
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.33
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.2
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.17
|Герберс Фабиан
|2
|0.07
|Акоста Келлин
|2
|0.07
|Куциас Георгиос
|2
|0.07
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.07
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Аригони Аллан
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|6
|0
|Мухтар Хани
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Анунга Брайан
|2
|1
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Сарридж Сэм
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
|Аджаго Форстер
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кейперс Уго
|3
|0
|Наварро Федерико
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
12
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Чикаго Файр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
8
15
Нэшвилл
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Чикаго Файр
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
7
35%
2
12%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
1
10%
1
5%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
9
45%
76-90
Пропущено
25
26
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
6
24%
4
15%
1-15
6
24%
4
15%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
4
16%
3
12%
76-90
Забито
30
37
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
2
7%
1
3%
1-15
6
20%
4
11%
16-30
7
23%
6
16%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
8
27%
13
35%
76-90
Пропущено
42
50
22 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
6
14%
8
16%
1-15
9
21%
8
16%
16-30
7
17%
8
16%
31-45
6
14%
10
20%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
9
21%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2
Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Чикаго Файр
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
59
510
113
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
218
820
920
127
326
127
326
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 40
|55
|2.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 36
|48
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|0:1 Заявка
|29
|14
|5
|10
|55 - 47
|47
|5.
|0:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|46 - 35
|46
|6.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|43 - 32
|46
|7.
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 32
|45
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|56 - 48
|40
|9.
|0:2 Заявка
|29
|11
|6
|12
|47 - 48
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|1:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|28
|5
|2
|21
|34 - 65
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|2:0 Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 36
|55
|3.
|2:0 Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 41
|41
|6.
|1:4 Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 41
|40
|7.
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 31
|39
|8.
|0:2 Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|4:1 Заявка
|29
|8
|9
|12
|52 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|2:2 Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|2:2 Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|0:1 Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|2:2 Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|0:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|30 - 26
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|17 - 12
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|1:4 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|4.
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|2:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|0:2 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|8.
|2:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 15
|20
|10.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|0:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|2:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|4:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|0:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 29
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|20 - 38
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|2.
|2:2 Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|2:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|4:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|31 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 19
|16
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|0:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|1:4 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|2:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|2:2 Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|2:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10