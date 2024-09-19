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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:0
Первый тайм: 45+'
Чикаго Файр
0'
1:0
19' Гол
Сарридж Сэм
21' Желтая карточка
Годой Анибал
26' Желтая карточка
Ловитц Дэниел

Ход матча

19'
Сарридж Сэм
1:0
21'
Годой Анибал
 
26'
Ловитц Дэниел
 
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Чикаго Файр
2.00
6.20
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
9
Сарридж
Сэм
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
14
Сальквист
Тобиас
16
Омсберг
Уайетт
7
Хайле-Селассие
Марен
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
23
Акоста
Келлин
11
Ласситер
Ариэль
12
Барлоу
Том
19
Куциас
Георгиос
Нэшвилл
4-2-3-1
Чикаго Файр
3-5-2

История личных встреч

Нэшвилл
Чикаго Файр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:0
М
3:0
М
0:0
М
5:1
М
1:1

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 9 0.31
Мухтар Хани 6 (3) 0.21
Банбери Тил 3 (2) 0.1
Бойд Тайлер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.33
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.2
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.17
Герберс Фабиан 2 0.07
Акоста Келлин 2 0.07
Куциас Георгиос 2 0.07
Шакири Джердан 2 (2) 0.07
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 6 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Анунга Брайан 2 1
Ловитц Дэниел 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Сарридж Сэм 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Аджаго Форстер 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Кцихос Рафаэль 6 0
Аригони Аллан 6 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кейперс Уго 3 0
Наварро Федерико 3 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Хименес Гастон 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
12
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Чикаго Файр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

8
15
Нэшвилл
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Чикаго Файр
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
7
35%
2
12%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
1
10%
1
5%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
9
45%
76-90

Пропущено

25
26
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
6
24%
4
15%
1-15
6
24%
4
15%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
4
16%
3
12%
76-90

Забито

30
37
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
2
7%
1
3%
1-15
6
20%
4
11%
16-30
7
23%
6
16%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
8
27%
13
35%
76-90

Пропущено

42
50
22 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
6
14%
8
16%
1-15
9
21%
8
16%
16-30
7
17%
8
16%
31-45
6
14%
10
20%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
9
21%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2
Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Чикаго Файр

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
9
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
21
8
8
20
1.5
9
20
1
27
2.5
3
26
1
27
3.5
3
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 29 14 5 10 55 - 47 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 35 46
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 13 7 9 43 - 32 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 32 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 29 11 6 12 47 - 48 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 2:0 Заявка 29 17 4 8 50 - 36 55
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 29 11 8 10 45 - 41 41
6.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 29 11 7 11 42 - 41 40
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 29 10 9 10 32 - 31 39
8.
Торонто
 0:2 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 29 8 9 12 52 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 30 - 26 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 17 - 12 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 0:2 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
8.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 15 5 5 5 23 - 15 20
10.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 5 2 8 25 - 29 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:0 Заявка 14 10 1 3 26 - 19 31
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 15 5 5 5 31 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 19 16
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Торонто
 0:2 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Ловитц Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Сарридж Сэм бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Нэшвилл
Ничья
Чикаго Файр
2.00
6.20
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9.00
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