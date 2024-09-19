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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
19' Гол
Сарридж Сэм
21' Желтая карточка
Годой Анибал
26' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
64' Желтая карточка
Омсберг Уайетт
85' Желтая карточка
Язбек Патрик
85' Желтая карточка
Аджаго Форстер
90' Желтая карточка
Уиллис Джо
90'+5
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
9
Сарридж
Сэм
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
14
Сальквист
Тобиас
16
Омсберг
Уайетт
7
Хайле-Селассие
Марен
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
23
Акоста
Келлин
11
Ласситер
Ариэль
12
Барлоу
Том
19
Куциас
Георгиос
Нэшвилл
4-2-3-1
Чикаго Файр
3-5-2

История личных встреч

Нэшвилл
Чикаго Файр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:0
М
3:0
М
0:0
М
5:1
М
1:1

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 9 0.31
Мухтар Хани 6 (3) 0.21
Банбери Тил 3 (2) 0.1
Бойд Тайлер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.33
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.2
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.17
Герберс Фабиан 2 0.07
Акоста Келлин 2 0.07
Куциас Георгиос 2 0.07
Шакири Джердан 2 (2) 0.07
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 6 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Анунга Брайан 2 1
Ловитц Дэниел 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Сарридж Сэм 3 0
Уиллис Джо 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Аджаго Форстер 2 0
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Язбек Патрик 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Кцихос Рафаэль 6 0
Аригони Аллан 6 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кейперс Уго 3 0
Омсберг Уайетт 3 0
Наварро Федерико 3 0
Барлоу Том 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Хименес Гастон 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
12
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Чикаго Файр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

8
15
Нэшвилл
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Чикаго Файр
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

21
17
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
7
33%
2
12%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
3
18%
5
20%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
5
29%
29%
4
16%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 20
1
10%
1
5%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
9
45%
76-90

Пропущено

25
26
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
6
24%
4
15%
1-15
6
24%
4
15%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
4
16%
3
12%
76-90

Забито

31
37
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
2
6%
1
3%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
7
23%
6
16%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
8
26%
13
35%
76-90

Пропущено

42
51
22 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 26
6
14%
8
16%
1-15
9
21%
9
18%
16-30
7
17%
8
16%
31-45
6
14%
10
20%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
9
21%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2
Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Чикаго Файр

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
9
8
21
1.5
9
21
1
28
2.5
3
27
1
28
3.5
3
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 30 16 7 7 57 - 42 55
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 30 14 7 9 45 - 33 49
4.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 28 14 6 8 50 - 37 48
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 29 12 7 10 58 - 48 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 1:0 Заявка 29 10 7 12 32 - 40 37
11.
Даллас
 2:3 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 29 5 2 22 35 - 67 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 15 9 4 2 37 - 22 31
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
6.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 12 29
7.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
6.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
10.
Портленд Тимберс
 2:0 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Даллас
 2:3 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 1 12 21 - 40 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Ловитц Дэниел получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Мухтар Хани сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Сарридж Сэм бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нэшвилл 1:0 Чикаго Файр онлайн

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