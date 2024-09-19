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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
0:2
Первый тайм: 45+'
Цинциннати
0'
15' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
16' Желтая карточка
Йедлин Деандре
0:1
34' Гол
Кубо Юя
0:2
45' Гол
Орельяно Лука

Ход матча

15'
Joaquin Pereyra1
 
16'
 
Йедлин Деандре
34'
0:1
Кубо Юя
(Авазьем Чидозье)
45'
0:2
Орельяно Лука
Прогноз на матч от Liveresult
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Миннесота Юнайтед
Ничья
Цинциннати
4.60
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Все Коэффициенты
97
Сент-Клэр
Дейн
28
Jefferson
Diaz
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
8
Росалес
Джозеф
31
Дотсон
Хассани
67
Харви
Карлос
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
17
Лод
Робин
26
Joaquin
Pereyra1
9
Йебоа
Келвин
18
Челентано
Роман
6
Авазьем
Чидозье
12
Робинсон
Майлз
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
19
Келси
Кевин
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-2-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Цинциннати

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
0:1
М
2:0
М
7:1
ОК
0:0

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 10 0.34
Олувасейи Тани 8 0.28
Лод Робин 6 0.21
Чжон Сан Бин 4 0.14
Пукки Теэму 4 0.14
Дотсон Хассани 3 0.1
Ариага Кервин 3 0.1
Йебоа Келвин 3 (2) 0.1
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 11 (2) 0.38
Кубо Юя 10 0.34
Орельяно Лука 7 0.24
Келси Кевин 6 0.21
Буха Павел 4 0.14
Сантос Сержио II 3 0.1
Асад Ямиль 2 0.07
Бэрд Кори 2 0.07
Бупендза Аарон 2 0.07
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 6 1
Боксолл Михаэл 7 0
Тапиас Мигель 4 1
Трапп Уилл 5 0
Чжон Сан Бин 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Jefferson Diaz 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 7 1
Йедлин Деандре 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Мерфи Ян 6 0
Пауэлл Альвас 3 1
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Авазьем Чидозье 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Цинциннати
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

12
3
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Цинциннати
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

18
22
Миннесота Юнайтед
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Цинциннати
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

30
25

Голы по времени матча

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
2
8%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
1
5%
7
28%
46-60
4
18%
7
28%
61-75
7
32%
7
28%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
20%
3
17%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
4
20%
2
11%
76-90

Забито

24
25
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
6
25%
6
24%
31-45
5
21%
8
32%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
3
13%
2
8%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
7
44%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
9
33%
2
13%
76-90

Забито

46
50
22 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
5
11%
5
10%
1-15
8
17%
2
4%
16-30
9
20%
8
16%
31-45
6
13%
15
30%
46-60
8
17%
11
22%
61-75
10
22%
9
18%
76-90

Пропущено

47
34
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
6
13%
3
9%
1-15
9
19%
9
26%
16-30
7
15%
4
12%
31-45
4
9%
7
21%
46-60
8
17%
7
21%
61-75
13
28%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4
Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Цинциннати

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
1
10 раз 36%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
5
10
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
9
5
1.5
7
6
5
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
22
6
17
11
1.5
12
16
6
22
2.5
7
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 29 14 5 10 55 - 47 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 35 46
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 13 7 9 43 - 32 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 32 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 29 11 6 12 47 - 48 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 2:0 Заявка 29 17 4 8 50 - 36 55
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 29 11 8 10 45 - 41 41
6.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 29 11 7 11 42 - 41 40
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 29 10 9 10 32 - 31 39
8.
Торонто
 0:2 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 29 8 9 12 52 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 30 - 26 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 17 - 12 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 0:2 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
8.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 15 5 5 5 23 - 15 20
10.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 5 2 8 25 - 29 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:0 Заявка 14 10 1 3 26 - 19 31
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 15 5 5 5 31 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 19 16
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Торонто
 0:2 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Миннесота Юнайтед
Ничья
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