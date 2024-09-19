Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаJoaquin Pereyra1
16' Желтая карточкаЙедлин Деандре
0:1
34' ГолКубо Юя
0:2
45' ГолОрельяно Лука
1:2
54' ПенальтиЙебоа Келвин
68' Желтая карточкаМерфи Ян
73' Желтая карточкаБуха Павел
90'+10
Ход матча
15'
16'
34'
0:1
45'
0:2
54'
1:2
68'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
67
Харви
Карлос
17
Лод
Робин
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
19
Келси
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Цинциннати
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
150
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|10
|0.34
|Олувасейи Тани
|8
|0.28
|Лод Робин
|6
|0.21
|Чжон Сан Бин
|4
|0.14
|Пукки Теэму
|4
|0.14
|Йебоа Келвин
|4 (3)
|0.14
|Дотсон Хассани
|3
|0.1
|Ариага Кервин
|3
|0.1
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|11 (2)
|0.38
|Кубо Юя
|10
|0.34
|Орельяно Лука
|8
|0.28
|Келси Кевин
|6
|0.21
|Буха Павел
|4
|0.14
|Сантос Сержио II
|3
|0.1
|Асад Ямиль
|2
|0.07
|Бэрд Кори
|2
|0.07
|Бупендза Аарон
|2
|0.07
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Тапиас Мигель
|4
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Jefferson Diaz
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|7
|1
|Йедлин Деандре
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Мерфи Ян
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Буха Павел
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Орельяно Лука
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Авазьем Чидозье
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Цинциннати
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
13
3
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
18
22
Миннесота Юнайтед
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Цинциннати
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
21
Упущенные победы
31
25
Голы по времени матча
Забито
23
27
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
2
9%
2
7%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
4
17%
7
26%
61-75
7
30%
7
26%
76-90
Пропущено
22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
18%
3
16%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
2
9%
6
32%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
4
18%
2
11%
76-90
Забито
24
25
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
6
25%
6
24%
31-45
5
21%
8
32%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
3
13%
2
8%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
7
44%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
9
33%
2
13%
76-90
Забито
47
52
22 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
5
11%
5
10%
1-15
8
17%
2
4%
16-30
9
19%
10
19%
31-45
7
15%
15
29%
46-60
8
17%
11
21%
61-75
10
21%
9
17%
76-90
Пропущено
49
35
24 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
6
12%
3
9%
1-15
9
18%
9
26%
16-30
9
18%
4
11%
31-45
4
8%
8
23%
46-60
8
16%
7
20%
61-75
13
27%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4
Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Цинциннати
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 24%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
87
510
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
95
86
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
236
1712
1316
623
722
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|30
|16
|7
|7
|58 - 42
|55
|2.
|3:2 Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|2:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|45 - 33
|49
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|6
|8
|50 - 37
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|2:1 Заявка
|29
|12
|7
|10
|58 - 49
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 40
|37
|11.
|2:3 Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|1:2 Заявка
|29
|5
|2
|22
|35 - 67
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|3:2 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 23
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|5.
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|6.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|7.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|1:2 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|2:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|6.
|3:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|10.
|2:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|2:3 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|21 - 40
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10