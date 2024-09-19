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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Первый тайм: 45+'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
8' Гол
Пулидо Алан
16' Желтая карточка
Харрис Кельвин
38' Желтая карточка
Наварро Рафа

Ход матча

8'
Пулидо Алан
1:0
16'
 
Харрис Кельвин
38'
 
Наварро Рафа
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Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
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Все Коэффициенты
1
Пульскемп
Джон
11
Шелтон
Кири
19
Кастелланос
Роберт
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
8
Родригес
Мемо
22
Бассонг
Зохран
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
30
Африфа
Стивен
23
Агада
Уильям
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
5
Махсо
Андреас
34
Эдвардс
Майкл
99
Трэвис
Джексон
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
7
Льюис
Джонатан
9
Наварро
Рафа
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
3:1
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
2:1
ОК
0:2
М
2:2

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
0.93

Среднее время на гол

48
96

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.21
1.15

Среднее время на гол

74
78

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 9 0.3
Пулидо Алан 6 0.2
Томми Эрик 5 0.17
Расселл Джонни 4 0.13
Дэвис Якоб 3 0.1
Африфа Стивен 3 0.1
Вальтер Реми 3 0.1
Родригес Мемо 2 0.07
Саллой Даниэль 2 0.07
Варгас Аленис 2 0.07
Росеро Даниэль 2 0.07
Радоя Неманья 1 0.03
Ляйбольд Тим 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.48
Михайлович Джордже 10 (3) 0.34
Бассетт Коул 9 (1) 0.31
Кабрал Кевин 5 0.17
Харрис Кельвин 4 0.14
Льюис Джонатан 3 0.1
Япи Даррен 2 0.07
Бомбито Мойзе 2 0.07
Фернандес Омир 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 9 1
Родригес Мемо 6 0
Расселл Джонни 5 0
Радоя Неманья 5 0
Бассонг Зохран 3 1
Фонтас Андреу 4 0
Ляйбольд Тим 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 3 0
Саллой Даниэль 3 0
Агада Уильям 1 1
Кастелланос Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Володер Роберт 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 5 0
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Харрис Кельвин 4 0
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0
Ларраз Оливер 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Колорадо Рэпидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

16
13
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Колорадо Рэпидс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

8
26
Спортинг Канзас-Сити
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Колорадо Рэпидс
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

24
39

Голы по времени матча

Забито

29
26
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
10%
4
15%
1-15
9
31%
2
8%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
6
21%
7
27%
76-90

Пропущено

26
27
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
12%
5
19%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
7
27%
4
15%
61-75
7
27%
5
19%
76-90

Забито

18
28
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
2
11%
8
29%
31-45
5
28%
3
11%
46-60
6
33%
4
14%
61-75
4
22%
8
29%
76-90

Пропущено

27
20
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
4
20%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
6
22%
2
10%
61-75
8
30%
30%
4
20%
76-90

Забито

47
54
20 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
3
6%
6
11%
1-15
10
21%
5
9%
16-30
7
15%
13
24%
31-45
7
15%
9
17%
46-60
10
21%
6
11%
61-75
10
21%
15
28%
76-90

Пропущено

53
47
20 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
4
8%
9
19%
1-15
4
8%
6
13%
16-30
12
23%
10
21%
31-45
5
9%
7
15%
46-60
13
25%
6
13%
61-75
15
28%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0
Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
10
4
5
9
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
11
1.5
8
6
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
26
2
14
15
1.5
18
10
6
23
2.5
9
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 29 14 5 10 55 - 47 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 35 46
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 13 7 9 43 - 32 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 32 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 29 11 6 12 47 - 48 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 2:0 Заявка 29 17 4 8 50 - 36 55
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 29 11 8 10 45 - 41 41
6.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 29 11 7 11 42 - 41 40
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 29 10 9 10 32 - 31 39
8.
Торонто
 0:2 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 29 8 9 12 52 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 30 - 26 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 17 - 12 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 0:2 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
8.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 15 5 5 5 23 - 15 20
10.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 5 2 8 25 - 29 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:0 Заявка 14 10 1 3 26 - 19 31
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 15 5 5 5 31 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 19 16
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Торонто
 0:2 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 1:4 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
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