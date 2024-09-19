Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
4:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолПулидо Алан
16' Желтая карточкаХаррис Кельвин
38' Желтая карточкаНаварро Рафа
2:0
49' ГолПулидо Алан
3:0
69' ГолТомми Эрик
74' Желтая карточкаСаллой Даниэль
3:1
75' ГолЭдвардс Майкл
4:1
82' ГолТомми Эрик
90' Желтая карточкаВаргас Аленис
90'+7
Ход матча
8'
1:0
16'
38'
49'
2:0
69'
3:0
74'
75'
82'
4:1
90'
11
Шелтон
Кири
18
Нденбе
Логан
23
Агада
Уильям
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
-
31 Флорес ЛуисЗащитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Ethan Bandre
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
0.93
Среднее время на гол
48
96
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.21
1.15
Среднее время на гол
74
78
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|9
|0.3
|Томми Эрик
|7
|0.23
|Пулидо Алан
|7
|0.23
|Расселл Джонни
|4
|0.13
|Дэвис Якоб
|3
|0.1
|Африфа Стивен
|3
|0.1
|Вальтер Реми
|3
|0.1
|Саллой Даниэль
|2
|0.07
|Родригес Мемо
|2
|0.07
|Варгас Аленис
|2
|0.07
|Росеро Даниэль
|2
|0.07
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|Ляйбольд Тим
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|14 (4)
|0.48
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.34
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.31
|Кабрал Кевин
|5
|0.17
|Харрис Кельвин
|4
|0.14
|Льюис Джонатан
|3
|0.1
|Япи Даррен
|2
|0.07
|Бомбито Мойзе
|2
|0.07
|Фернандес Омир
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|9
|1
|Родригес Мемо
|6
|0
|Расселл Джонни
|5
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Бассонг Зохран
|3
|1
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Ляйбольд Тим
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|3
|0
|Агада Уильям
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
|Варгас Аленис
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Даррен
|5
|1
|Наварро Рафа
|6
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Харрис Кельвин
|4
|0
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Колорадо Рэпидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
16
14
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Колорадо Рэпидс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
8
26
Спортинг Канзас-Сити
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Колорадо Рэпидс
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
24
40
Голы по времени матча
Забито
33
27
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
4
12%
4
15%
1-15
9
27%
2
7%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
3
9%
6
22%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
7
21%
7
26%
76-90
Пропущено
27
31
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
11%
6
19%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
6
22%
5
16%
31-45
2
7%
5
16%
46-60
8
30%
30%
5
16%
61-75
7
26%
6
19%
76-90
Забито
18
28
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
2
11%
8
29%
31-45
5
28%
3
11%
46-60
6
33%
4
14%
61-75
4
22%
8
29%
76-90
Пропущено
27
20
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
4
20%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
6
22%
2
10%
61-75
8
30%
30%
4
20%
76-90
Забито
51
55
21 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
4
8%
6
11%
1-15
10
20%
5
9%
16-30
7
14%
13
24%
31-45
8
16%
9
16%
46-60
11
22%
7
13%
61-75
11
22%
15
27%
76-90
Пропущено
54
51
20 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
4
7%
10
20%
1-15
4
7%
6
12%
16-30
12
22%
10
20%
31-45
5
9%
8
16%
46-60
14
26%
7
14%
61-75
15
28%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0
Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
4:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
69
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
411
87
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
272
1515
1811
723
920
129
227
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|30
|16
|7
|7
|58 - 42
|55
|2.
|3:2 Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|2:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|45 - 33
|49
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|6
|8
|50 - 37
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|2:1 Заявка
|29
|12
|7
|10
|58 - 49
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 40
|37
|11.
|2:3 Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|1:2 Заявка
|29
|5
|2
|22
|35 - 67
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|3:2 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 23
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|5.
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|6.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|7.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|1:2 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|2:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|6.
|3:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|10.
|2:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|2:3 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|21 - 40
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10