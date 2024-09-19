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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
3:2
Конец матча
Даллас
0'
1:0
11' Пенальти
Вера Брайан
2:0
24' Гол
Джулио Андерсон
2:1
45' Гол
Феррейра Хесус
3:1
62' Гол
Джулио Андерсон
3:2
88' Пенальти
Веласко Алан
90' Желтая карточка
Крукс Мэтт
90' Желтая карточка
Енели Эмека
90'+10
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Dominik
Marczuk
25
Крукс
Мэтт
17
Брук
Лаклан
29
Джулио
Андерсон
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
7
Арриола
Пол
21
Кафумана
Шоу
14
Ильяраменди
Асьер
29
Джункуа
Сэм
8
Льетгет
Себастьян
9
Муса
Петар
10
Феррейра
Хесус
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Даллас
3-4-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Даллас

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
70.6%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

40 матчей

30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
6 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
14 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

М
3:3
М
1:3
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.79
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

64
44

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.59
Гомес Карлос III 13 0.45
Джулио Андерсон 9 0.31
Луна Диего 5 0.17
Катранис Александрос 3 0.1
Крукс Мэтт 2 0.07
Охеда Брайан 2 0.07
Вера Брайан 2 (1) 0.07
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Dominik Marczuk 0 0
Биверс Гэвин 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 14 (1) 0.48
Феррейра Хесус 5 (1) 0.17
Арриола Пол 4 (1) 0.14
Фаррингтон Логан 3 0.1
Дельгадо Патриксон 3 0.1
Берджесс Нкоси 3 0.1
Льетгет Себастьян 2 0.07
Ильяраменди Асьер 2 0.07
Джункуа Сэм 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Фрейзер Лиам 1 0.03
Фарфан Марко 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Веласко Алан 1 (1) 0.03
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Крукс Мэтт 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Катранис Александрос 6 0
Енели Эмека 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Глэд Джастин 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Чанг Майкель 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 6 0
Арриола Пол 6 0
Ибеага Себастьен 6 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Фарфан Марко 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Джункуа Сэм 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Веласко Алан 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Даллас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

1
15
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Даллас
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

21
23
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Даллас
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

22
38

Голы по времени матча

Забито

34
19
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
6%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
5
15%
5
26%
61-75
8
24%
4
21%
76-90

Пропущено

15
27
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
20%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
27%
3
11%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
20%
6
22%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
26%
4
15%
76-90

Пропущено

27
21
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
3
14%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
8
30%
30%
6
29%
76-90

Забито

57
46
28 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
7%
5
11%
1-15
11
19%
6
13%
16-30
13
23%
8
17%
31-45
6
11%
9
20%
46-60
9
16%
10
22%
61-75
14
25%
8
17%
76-90

Пропущено

42
48
19 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
5
12%
8
17%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
10
24%
5
10%
31-45
7
17%
8
17%
46-60
5
12%
7
15%
61-75
11
26%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0
Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Даллас

Точный счет

3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
3:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
10
4
7
7
2.5
4
10
3
11
3.5
1
13
3
11
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
16
13
1.5
14
15
10
19
2.5
5
24
5
24
3.5
2
27
3
26
4.5
1
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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