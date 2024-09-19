Тур: 1. Стадион: America First Field.
3:2
Конец матча
0'
1:0
11' ПенальтиВера Брайан
2:0
24' ГолДжулио Андерсон
2:1
45' ГолФеррейра Хесус
3:1
62' ГолДжулио Андерсон
3:2
88' ПенальтиВеласко Алан
90' Желтая карточкаКрукс Мэтт
90' Желтая карточкаЕнели Эмека
90'+10
Ход матча
11'
1:0
24'
2:0
45'
2:1
62'
88'
3:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Обе забьют – да
-
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
17
Брук
Лаклан
30
Пас
Мартен
21
Кафумана
Шоу
29
Джункуа
Сэм
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
28 Мишель БенжиНападающий
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Даллас
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
70.6%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
40 матчей
30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
6 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
14 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.79
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
64
44
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
56
81
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.59
|Гомес Карлос III
|13
|0.45
|Джулио Андерсон
|9
|0.31
|Луна Диего
|5
|0.17
|Катранис Александрос
|3
|0.1
|Крукс Мэтт
|2
|0.07
|Охеда Брайан
|2
|0.07
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.07
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Енели Эмека
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Dominik Marczuk
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|14 (1)
|0.48
|Феррейра Хесус
|5 (1)
|0.17
|Арриола Пол
|4 (1)
|0.14
|Фаррингтон Логан
|3
|0.1
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.1
|Берджесс Нкоси
|3
|0.1
|Льетгет Себастьян
|2
|0.07
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Фрейзер Лиам
|1
|0.03
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Веласко Алан
|1 (1)
|0.03
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Катранис Александрос
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|6
|0
|Арриола Пол
|6
|0
|Ибеага Себастьен
|6
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|1
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Фаррингтон Логан
|3
|0
|Джункуа Сэм
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Нтсабеленг Тсики
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Веласко Алан
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Даллас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
1
15
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Даллас
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
21
23
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Даллас
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
22
38
Голы по времени матча
Забито
34
19
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
6%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
5
15%
5
26%
61-75
8
24%
4
21%
76-90
Пропущено
15
27
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
20%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
27%
3
11%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
20%
6
22%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
26%
4
15%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
3
14%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
8
30%
30%
6
29%
76-90
Забито
57
46
28 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
7%
5
11%
1-15
11
19%
6
13%
16-30
13
23%
8
17%
31-45
6
11%
9
20%
46-60
9
16%
10
22%
61-75
14
25%
8
17%
76-90
Пропущено
42
48
19 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
5
12%
8
17%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
10
24%
5
10%
31-45
7
17%
8
17%
46-60
5
12%
7
15%
61-75
11
26%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0
Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Даллас
Точный счет
3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
3:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
95
104
77
410
311
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
411
312
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
245
1613
1415
1019
524
524
227
326
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 37
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|60 - 50
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 41
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Обе забьют – да
-