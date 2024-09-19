Тур: 1. Стадион: Провиденс.
2:1
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаЖупарич Дарио
1:0
18' ГолРодригес Джонатан
2:0
39' ГолФеррейра Эвандер
45' Желтая карточкаКрепо Максим
45' Желтая карточкаБругман Гастон
Ход матча
13'
18'
39'
45'
45'
45'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
24
Нил
Джален
14
Нельсон
Джон
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
27
Берри
Мигель
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лепли ТакерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
50%
14 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
37 матчей
37.8%
24.3%
37.9%
14 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.95
1.78
Среднее время на гол
46
50
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
2.11
1.21
Среднее время на гол
42
74
Всего голов
75
55
Голов в среднем за матч
2.03
1.49
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
44
60
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|14 (1)
|0.48
|Феррейра Эвандер
|13 (3)
|0.45
|Мора Фелипе
|13 (1)
|0.45
|Морено Сантьяго
|6
|0.21
|Антони
|4
|0.14
|Уильямсон Эрик
|2
|0.07
|Москера Хуан
|1
|0.03
|Миллер Эрик
|1
|0.03
|Асприлья Дайрон
|1
|0.03
|Айяла Давид
|1
|0.03
|Фогаса Натан
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|14
|0.47
|Пек Габриэл
|11
|0.37
|Пуч Рикард
|10 (1)
|0.33
|Пэйнтсил Джозеф
|8 (1)
|0.27
|Фагундес Диего
|4
|0.13
|Берри Мигель
|2
|0.07
|Йосида Мая
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|8
|1
|Феррейра Эвандер
|7
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Уильямсон Эрик
|4
|0
|Крепо Максим
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Араухо Мигель
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|8
|0
|Пэйнтсил Джозеф
|6
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Йосида Мая
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
7
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
11
37
Портленд Тимберс
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Лос-Анджелес Гэлакси
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
23
44
Голы по времени матча
Забито
34
20
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
5
15%
1
5%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
4
12%
7
35%
61-75
9
26%
5
25%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
9%
3
17%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
6
26%
4
22%
31-45
6
26%
3
17%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
Забито
23
38
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
3
13%
11
29%
46-60
8
35%
4
11%
61-75
5
22%
9
24%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
17%
2
10%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
5
21%
6
29%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Забито
57
58
24 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
7
12%
6
10%
1-15
10
18%
5
9%
16-30
7
12%
8
14%
31-45
7
12%
14
24%
46-60
12
21%
11
19%
61-75
14
25%
14
24%
76-90
Пропущено
47
39
22 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
6
13%
5
13%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
11
23%
10
26%
31-45
12
26%
6
15%
46-60
7
15%
7
18%
61-75
6
13%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:2
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
Точный счет
3:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
3:2
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 46%
1
5 раз 18%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
3
8 раз 28%
2
7 раз 24%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
68
78
410
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
95
68
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
254
208
1811
721
1118
424
326
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|30
|16
|7
|7
|58 - 42
|55
|2.
|3:2 Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|2:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|45 - 33
|49
|4.
|0:1 Заявка
|28
|14
|6
|8
|50 - 37
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|2:1 Заявка
|29
|12
|7
|10
|58 - 49
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 40
|37
|11.
|2:3 Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|1:2 Заявка
|29
|5
|2
|22
|35 - 67
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|3:2 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 23
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|5.
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|6.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|7.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|1:2 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|2:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|6.
|3:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|10.
|2:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|2:3 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|21 - 40
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10