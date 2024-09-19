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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
4:2
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
13' Желтая карточка
Жупарич Дарио
1:0
18' Гол
Родригес Джонатан
2:0
39' Гол
Феррейра Эвандер
45' Желтая карточка
Крепо Максим
45' Желтая карточка
Бругман Гастон
2:1
45' Гол
Пек Габриэл
3:1
51' Гол
Феррейра Эвандер
52' Желтая карточка
Айяла Давид
3:2
59' Гол
Пэйнтсил Джозеф
4:2
80' Гол
Мора Фелипе
82' Желтая карточка
Йосида Мая
90'+9
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
4
Йосида
Мая
24
Нил
Джален
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
28
Пэйнтсил
Джозеф
27
Берри
Мигель
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
50%
14 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

37 матчей

37.8%
24.3%
37.9%
14 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:2
М
3:3
М
0:0
ТМК
1:4
М
1:1
М
1:3
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
5:2
М
3:6
М
2:3
М
1:2
М
4:0
ОК
4:0
М
2:1
ОК
1:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:2
ОК
0:1
М
1:1
М
2:5
М
5:0
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:5
М
0:1
М
3:0
М
3:0

Голы

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.95
1.78

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

2.11
1.21

Среднее время на гол

42
74

Всего голов

75
55

Голов в среднем за матч

2.03
1.49

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

44
60

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 14 (3) 0.48
Родригес Джонатан 14 (1) 0.48
Мора Фелипе 14 (1) 0.48
Морено Сантьяго 6 0.21
Антони 4 0.14
Уильямсон Эрик 2 0.07
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Араухо Мигель 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 14 0.47
Пек Габриэл 12 0.4
Пуч Рикард 10 (1) 0.33
Пэйнтсил Джозеф 9 (1) 0.3
Фагундес Диего 4 0.13
Берри Мигель 2 0.07
Йосида Мая 2 0.07
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 7 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Миллер Камаль 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Уильямсон Эрик 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 8 0
Пэйнтсил Джозеф 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Бругман Гастон 2 0
Фагундес Диего 2 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

12
9
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

11
37
Портленд Тимберс
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Лос-Анджелес Гэлакси
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

23
46

Голы по времени матча

Забито

38
22
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
5
13%
1
5%
1-15
8
21%
2
9%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
4
11%
7
32%
61-75
10
26%
5
23%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
4
16%
4
18%
16-30
7
28%
5
23%
31-45
7
28%
4
18%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
2
8%
3
14%
76-90

Забито

23
38
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
3
13%
11
29%
46-60
8
35%
4
11%
61-75
5
22%
9
24%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
17%
2
10%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
5
21%
6
29%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
4
17%
2
10%
76-90

Забито

61
60
26 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 40
16 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
7
11%
6
10%
1-15
11
18%
5
8%
16-30
8
13%
9
15%
31-45
8
13%
15
25%
46-60
12
20%
11
18%
61-75
15
25%
14
23%
76-90

Пропущено

49
43
23 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
6
12%
5
12%
1-15
5
10%
8
19%
16-30
12
24%
11
26%
31-45
13
27%
7
16%
46-60
7
14%
7
16%
61-75
6
12%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
4
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%

Точный счет

3:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

3:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
2
8 раз 27%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
12
3
7
8
2.5
7
8
5
10
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
7
8
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
26
4
21
8
1.5
19
11
8
21
2.5
11
19
5
24
3.5
3
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Родригес Джонатан сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Феррейра Эвандер бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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