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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:1
Перерыв
Остин
0'
31' Желтая карточка
Рубио Диего
45' Желтая карточка
Сегура Эдди
0:1
45' Гол
Обриан Хадер

Ход матча

31'
 
Рубио Диего
45'
Сегура Эдди
 
45'
0:1
Обриан Хадер
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Остин
3.30
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9.20
8.00
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Все Коэффициенты
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
18
Дуэньяс
Эрик
4
Сегура
Эдди
20
Атуэста
Эдуард
19
Богуш
Матеуш
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
1
Стувер
Брэд
3
Деслер
Миккел
18
Касканте
Хулио
21
Сваток
Александр
29
Гильерме
дос
Сантос
7
Букари
Осман
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
17
Галлахер
Джон
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
Лос-Анджелес
4-3-3
Остин
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Остин

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
2:0
М
1:1
М
2:4
М
3:0
М
3:0
М
4:1
М
1:2
М
1:2
М
0:2
М
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
75

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 17 (7) 0.61
Богуш Матеуш 14 0.5
Оливера Кристиан 5 0.18
Тильман Тимоти 4 0.14
Камара Кей 3 0.11
Атуэста Эдуард 2 0.07
Ордаз Натан 1 0.04
Холлингсхед Райан 1 0.04
Моралес Давид 1 0.04
Анхель Томас 1 0.04
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 5 0.17
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.17
Рубио Диего 4 0.14
Зардес Гьяси 3 0.1
Галлахер Джон 3 0.1
Ринг Александр 2 (1) 0.07
Касканте Хулио 2 0.07
Гильерме дос Сантос 2 0.07
Вольфф Оуэн 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Ригони Эмилиано 1 0.03
Букари Осман 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 7 1
Паленсия Серги 6 1
Тильман Тимоти 6 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Шано Максим 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Лонг Аарон 2 0
Сегура Эдди 2 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Йохан 8 0
Даниэль Перейра 7 0
Касканте Хулио 7 0
Дриусси Себастьян 5 1
Рубио Диего 6 0
Хайнс-Айк Брендан 4 1
Гильерме дос Сантос 5 0
Ринг Александр 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Хименес Эктор 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Деслер Миккел 1 0
Стувер Брэд 1 0
Букари Осман 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Остин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
5
Лос-Анджелес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

14
21
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Остин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

31
9
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
1
11%
16-30
7
23%
3
33%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
4
13%
1
11%
61-75
6
19%
4
44%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
4
25%
4
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
3
15%
5
23%
61-75
5
25%
4
18%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
4
21%
4
20%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Забито

51
31
25 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
8
16%
3
10%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
10
20%
5
16%
31-45
8
16%
5
16%
46-60
7
14%
6
19%
61-75
11
22%
8
26%
76-90

Пропущено

35
40
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 21
2
6%
6
15%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
8
23%
6
15%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
6
17%
10
25%
61-75
7
20%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Остин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0
Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Остин

Точный счет

3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
8
6
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
6
1.5
1
13
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
9
16
11
1.5
9
19
7
20
2.5
2
26
2
25
3.5
1
27
2
25
4.5
1
26
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 30 16 7 7 58 - 42 55
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 30 14 7 9 45 - 33 49
4.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 28 14 6 8 50 - 37 48
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 29 12 7 10 58 - 49 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 1:0 Заявка 29 10 7 12 32 - 40 37
11.
Даллас
 2:3 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 29 5 2 22 35 - 67 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 15 9 4 2 37 - 23 31
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
6.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 12 29
7.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 2:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
6.
Реал Солт-Лейк
 3:2 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
10.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Даллас
 2:3 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 1 12 21 - 40 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Обриан Хадер бьет в цель!
  • 46'
    Сегура Эдди получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Лос-Анджелес.
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Лос-Анджелес
Ничья
Остин
3.30
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9.20
8.00
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Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:1 Остин онлайн

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