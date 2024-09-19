Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаРубио Диего
45' Желтая карточкаСегура Эдди
0:1
45' ГолОбриан Хадер
49' Желтая карточкаАтуэста Эдуард
1:1
62' ГолМоралес Давид
85' Желтая карточкаТильман Тимоти
88' Желтая карточкаФодри Си-Джей
90'+5
Ход матча
31'
45'
45'
0:1
49'
62'
85'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерНападающий
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Лос-Анджелес
Остин
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.9
1.2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
75
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|17 (7)
|0.61
|Богуш Матеуш
|14
|0.5
|Оливера Кристиан
|5
|0.18
|Тильман Тимоти
|4
|0.14
|Камара Кей
|3
|0.11
|Атуэста Эдуард
|2
|0.07
|Моралес Давид
|2
|0.07
|Холлингсхед Райан
|1
|0.04
|Ордаз Натан
|1
|0.04
|Анхель Томас
|1
|0.04
|Паленсия Серги
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|6
|0.21
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.17
|Рубио Диего
|4
|0.14
|Зардес Гьяси
|3
|0.1
|Галлахер Джон
|3
|0.1
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.07
|Касканте Хулио
|2
|0.07
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.07
|Вольфф Оуэн
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Букари Осман
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Паленсия Серги
|6
|1
|Тильман Тимоти
|7
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Сегура Эдди
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Йохан
|8
|0
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Касканте Хулио
|7
|0
|Дриусси Себастьян
|5
|1
|Рубио Диего
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|1
|Гильерме дос Сантос
|5
|0
|Ринг Александр
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Фодри Си-Джей
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Остин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
6
Лос-Анджелес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
14
21
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Остин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
32
10
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
7
22%
4
40%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
1
10%
61-75
6
19%
4
40%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
12%
5
24%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
4
24%
5
24%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
3
15%
5
23%
61-75
5
25%
4
18%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
4
21%
4
20%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
4
21%
3
15%
76-90
Забито
52
32
25 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
8
15%
3
9%
1-15
7
13%
4
13%
16-30
10
19%
6
19%
31-45
8
15%
5
16%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
11
21%
8
25%
76-90
Пропущено
36
41
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
2
6%
6
15%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
9
25%
6
15%
31-45
7
19%
8
20%
46-60
6
17%
11
27%
61-75
7
19%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Остин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0
Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Остин
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
96
86
510
212
213
113
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
96
76
114
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
209
1612
920
721
227
226
128
226
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 37
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|60 - 50
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 41
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10