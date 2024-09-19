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  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:1
Конец матча
Остин
0'
31' Желтая карточка
Рубио Диего
45' Желтая карточка
Сегура Эдди
0:1
45' Гол
Обриан Хадер
49' Желтая карточка
Атуэста Эдуард
1:1
62' Гол
Моралес Давид
85' Желтая карточка
Тильман Тимоти
88' Желтая карточка
Фодри Си-Джей
90'+5
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
18
Дуэньяс
Эрик
4
Сегура
Эдди
20
Атуэста
Эдуард
19
Богуш
Матеуш
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
1
Стувер
Брэд
3
Деслер
Миккел
18
Касканте
Хулио
21
Сваток
Александр
29
Гильерме
дос
Сантос
7
Букари
Осман
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
17
Галлахер
Джон
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
Лос-Анджелес
4-3-3
Остин
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Остин

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
2:0
М
1:1
М
2:4
М
3:0
М
3:0
М
4:1
М
1:2
М
1:2
М
0:2
М
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
75

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 17 (7) 0.61
Богуш Матеуш 14 0.5
Оливера Кристиан 5 0.18
Тильман Тимоти 4 0.14
Камара Кей 3 0.11
Атуэста Эдуард 2 0.07
Моралес Давид 2 0.07
Холлингсхед Райан 1 0.04
Ордаз Натан 1 0.04
Анхель Томас 1 0.04
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 6 0.21
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.17
Рубио Диего 4 0.14
Зардес Гьяси 3 0.1
Галлахер Джон 3 0.1
Ринг Александр 2 (1) 0.07
Касканте Хулио 2 0.07
Гильерме дос Сантос 2 0.07
Вольфф Оуэн 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Букари Осман 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Ригони Эмилиано 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 8 1
Паленсия Серги 6 1
Тильман Тимоти 7 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Шано Максим 3 0
Буанга Денис 3 0
Сегура Эдди 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Лонг Аарон 2 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Йохан 8 0
Даниэль Перейра 7 0
Касканте Хулио 7 0
Дриусси Себастьян 5 1
Рубио Диего 6 0
Хайнс-Айк Брендан 4 1
Гильерме дос Сантос 5 0
Ринг Александр 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Фодри Си-Джей 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Хименес Эктор 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Деслер Миккел 1 0
Стувер Брэд 1 0
Букари Осман 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Остин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
6
Лос-Анджелес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

14
21
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Остин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

32
10
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
7
22%
4
40%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
1
10%
61-75
6
19%
4
40%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
12%
5
24%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
4
24%
5
24%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
3
15%
5
23%
61-75
5
25%
4
18%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
4
21%
4
20%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Забито

52
32
25 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
8
15%
3
9%
1-15
7
13%
4
13%
16-30
10
19%
6
19%
31-45
8
15%
5
16%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
11
21%
8
25%
76-90

Пропущено

36
41
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
2
6%
6
15%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
9
25%
6
15%
31-45
7
19%
8
20%
46-60
6
17%
11
27%
61-75
7
19%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Остин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0
Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Остин

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
8
6
5
10
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
6
7
6
1.5
1
14
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
20
9
16
12
1.5
9
20
7
21
2.5
2
27
2
26
3.5
1
28
2
26
4.5
1
27
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Атуэста Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Букари Осман сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Обриан Хадер бьет в цель!
    • 46'
      Сегура Эдди получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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