Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
2:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолПеллегрино Амаль
20' Желтая карточкаHernan Lopez
1:1
21' ГолМоррис Джордан
38' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
2:1
39' ГолМоррис Джордан
51' Желтая карточкаГруэсо Карлос
2:2
89' ГолМарье Поль
90'+6
Ход матча
15'
20'
21'
39'
2:1
51'
89'
2:2
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
17
Боуда
Уссени
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Боуда УссениНападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Вратарь
-
77 Уоллс КейсиЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
42 матча
40.5%
21.4%
38.1%
17 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.37
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
67
42
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 67%
Меньше 33%
14
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.43
|Руснак Альберт
|8 (2)
|0.27
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.27
|Ротрок Пол
|3
|0.1
|Раген Джексон
|3
|0.1
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Ролдан Кристиан
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|0.24
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.14
|Hernan Lopez
|4
|0.14
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.14
|Тоньяо
|3
|0.1
|Марье Поль
|3
|0.1
|Киканович Бенджамин
|3
|0.1
|Коста Витор
|2
|0.07
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Вилсон Бруно
|1
|0.03
|Джадд Престон
|1
|0.03
|Боуда Уссени
|1
|0.03
|Юилл Джексон
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|8
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Гомес Еймар
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Ротрок Пол
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Груэсо Карлос
|7
|0
|Акапо Карлос
|6
|0
|Скахен Джек
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Hernan Lopez
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
18
Сиэтл Саундерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
24
Упущенные победы
16
7
Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
26
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
14%
4
17%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
2
9%
8
35%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
32%
1
4%
76-90
Пропущено
14
39
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
1
7%
2
5%
1-15
4
29%
9
23%
16-30
0
0%
7
18%
31-45
1
7%
3
8%
46-60
4
29%
5
13%
61-75
4
29%
13
33%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
4
19%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
8
38%
2
17%
61-75
1
5%
1
8%
76-90
Пропущено
22
29
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
9%
2
7%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
3
14%
10
34%
76-90
Забито
43
35
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
7
16%
6
17%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
4
9%
11
31%
31-45
7
16%
8
23%
46-60
9
21%
6
17%
61-75
8
19%
2
6%
76-90
Пропущено
36
68
17 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 27
3
8%
4
6%
1-15
8
22%
11
16%
16-30
6
17%
10
15%
31-45
7
19%
9
13%
46-60
5
14%
11
16%
61-75
7
19%
23
34%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
87
311
213
212
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
78
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
218
1515
1019
525
524
228
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 37
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|60 - 50
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 41
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10