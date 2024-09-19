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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
2:2
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
15' Гол
Пеллегрино Амаль
20' Желтая карточка
Hernan Lopez
1:1
21' Гол
Моррис Джордан
38' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
2:1
39' Гол
Моррис Джордан
51' Желтая карточка
Груэсо Карлос
2:2
89' Гол
Марье Поль
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
18
Варгас
Обед
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
14
Ротрок
Пол
13
Моррис
Джордан
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
29
Акапо
Карлос
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
33
Oscar
Verhoeven
30
Цакирис
Нико
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
17
Боуда
Уссени
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

42 матча

40.5%
21.4%
38.1%
17 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:2
М
2:0
М
0:1
М
2:2
ОК
2:2
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.37
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

67
42

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 67%
Меньше 33%
14
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.43
Руснак Альберт 8 (2) 0.27
Руидиас Рауль 8 (4) 0.27
Ротрок Пол 3 0.1
Раген Джексон 3 0.1
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Ролдан Кристиан 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 0.24
Эспиноса Кристиан 4 0.14
Hernan Lopez 4 0.14
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.14
Тоньяо 3 0.1
Марье Поль 3 0.1
Киканович Бенджамин 3 0.1
Коста Витор 2 0.07
Скахен Джек 1 0.03
Вилсон Бруно 1 0.03
Джадд Престон 1 0.03
Боуда Уссени 1 0.03
Юилл Джексон 0 0
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 8 1
Раген Джексон 4 1
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Гомес Еймар 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Ротрок Пол 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Груэсо Карлос 7 0
Акапо Карлос 6 0
Скахен Джек 6 0
Джадд Престон 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Hernan Lopez 4 0
Юилл Джексон 2 1
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
18
Сиэтл Саундерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
24

Упущенные победы

16
7
Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
26

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
14%
4
17%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
2
9%
8
35%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
32%
1
4%
76-90

Пропущено

14
39
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
1
7%
2
5%
1-15
4
29%
9
23%
16-30
0
0%
7
18%
31-45
1
7%
3
8%
46-60
4
29%
5
13%
61-75
4
29%
13
33%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
4
19%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
8
38%
2
17%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

22
29
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
9%
2
7%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
3
14%
10
34%
76-90

Забито

43
35
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
7
16%
6
17%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
4
9%
11
31%
31-45
7
16%
8
23%
46-60
9
21%
6
17%
61-75
8
19%
2
6%
76-90

Пропущено

36
68
17 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 27
3
8%
4
6%
1-15
8
22%
11
16%
16-30
6
17%
10
15%
31-45
7
19%
9
13%
46-60
5
14%
11
16%
61-75
7
19%
23
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
8
7
1.5
3
11
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
21
8
15
15
1.5
10
19
5
25
2.5
5
24
2
28
3.5
1
29
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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