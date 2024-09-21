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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 23. Стадион: .
Ранхейм
1:0
Второй тайм: 78'
Мосс
0'
1:0
8' Гол
Сетер Йон-Хоу
50' Желтая карточка
Alexander Haapnes
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
6
Jacob
Tromsdal
3
Ростен
Хокон
24
Haakon
Gangstad
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
16
Seydina
Diop
9
Бюэ
Бендик
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
13
Marius
Cassidy
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
18
Элми
Саадик
Файсал
31
Kristoffer
Harrison
6
Alexander
Haapnes
20
Aksel
Baran
Potur
9
Sebastian
Pedersen
II
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
Ранхейм
4-3-3
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Мосс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
А
1:0
А
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 14 (3) 0.61
Бюэ Бендик 10 0.43
Dennis Gaustad 3 0.13
Gustav Mogensen 3 0.13
Sander Amble Haugen 2 0.09
Йонсен Микаэль-Терсет 1 0.04
Vetle Wenaas 1 0.04
Erik Toenne 1 0.04
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 8 0.35
Thomas Klemetsen Jakobsen 7 (3) 0.3
Bo Aasulv Hegland 4 0.17
Ian Hoffmann 4 0.17
Eythor Martin Bjoergolfsson 3 0.13
Marius Andresen2 2 0.09
Александерссон Ноа 2 0.09
Странде Кристиан 2 0.09
Kristoffer Harrison 1 0.04
Benarfa 1 0.04
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Элми Саадик Файсал 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 6 1
Йонсен Микаэль-Терсет 5 0
Сетер Йон-Хоу 4 0
Слёрдаль Филип 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jacob Tromsdal 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Lucas Kolstad 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 5 0
Ian Hoffmann 5 0
Элми Саадик Файсал 4 0
Marius Andresen2 4 0
Aksel Baran Potur 4 0
Александерссон Ноа 3 0
Kristoffer Harrison 3 0
Alexander Haapnes 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Sebastian Pedersen II 2 0
Benarfa 2 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0
Thomas Myhre 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Мосс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
5
Ранхейм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Мосс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

12
16
Ранхейм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Мосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
18%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
5
29%
29%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Пропущено

16
22
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
8
50%
6
27%
61-75
3
19%
2
9%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
7
41%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
7
35%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
25%
2
20%
76-90

Забито

34
34
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
4
12%
4
12%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
4
12%
7
21%
61-75
8
24%
11
32%
76-90

Пропущено

36
32
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
11%
3
9%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
10
28%
4
13%
31-45
3
8%
9
28%
46-60
9
25%
7
22%
61-75
8
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1
Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5
Мосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0
Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0

Результаты матчей

Ранхейм
Мосс

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
5
6
3
7
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
6
1.5
6
5
1
11
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
17
5
12
10
1.5
11
11
4
18
2.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 23 16 4 3 62 - 24 52
2.
Брюне
 1:1 23 13 4 6 36 - 22 43
3.
Мосс
 0:1 23 12 3 8 36 - 31 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
6.
Стабек
 2:3 23 9 6 8 47 - 46 33
7.
Рёуфосс
 0:0 23 9 6 8 26 - 26 33
8.
Конгсвингер
 23 8 9 6 36 - 41 33
9.
Согндаль
 0:1 23 8 6 9 31 - 29 30
10.
Ранхейм
 1:0 23 8 6 9 36 - 35 30
11.
Осане
 4:0 23 7 6 10 33 - 40 27
12.
Левангер
 0:0 23 5 11 7 34 - 32 26
13.
Олесунн
 23 7 4 12 31 - 39 25
14.
ИК Старт
 3:2 23 6 6 11 32 - 46 24
15.
Мьёндален
 0:4 23 5 7 11 29 - 40 22
16.
Санднес
 1:0 23 4 4 15 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 12 8 3 1 22 - 10 27
2.
Волеренга
 1:1 11 8 1 2 34 - 11 25
3.
Мосс
 0:1 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 2:3 12 6 2 4 28 - 19 20
5.
Конгсвингер
 12 5 5 2 21 - 22 20
6.
Осане
 4:0 12 5 4 3 19 - 20 19
7.
Согндаль
 0:1 11 5 3 3 21 - 12 18
8.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
9.
Ранхейм
 1:0 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Рёуфосс
 0:0 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
12.
ИК Старт
 3:2 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Левангер
 0:0 11 3 5 3 17 - 12 14
14.
Мьёндален
 0:4 12 3 5 4 18 - 19 14
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 1:0 12 3 2 7 16 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 12 8 3 1 28 - 13 27
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Рёуфосс
 0:0 12 4 5 3 13 - 13 17
4.
Брюне
 1:1 11 5 1 5 14 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Олесунн
 11 4 2 5 14 - 15 14
7.
Мосс
 0:1 12 4 2 6 18 - 22 14
8.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
9.
Стабек
 2:3 11 3 4 4 19 - 27 13
10.
Ранхейм
 1:0 12 3 4 5 17 - 20 13
11.
Согндаль
 0:1 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Левангер
 0:0 12 2 6 4 17 - 20 12
13.
ИК Старт
 3:2 12 2 3 7 15 - 26 9
14.
Осане
 4:0 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
Мьёндален
 0:4 11 2 2 7 11 - 21 8
16.
Санднес
 1:0 11 1 2 8 5 - 30 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 14 (8)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
Весь список
  • 50'
    Alexander Haapnes получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Seydina Diop уходит с поля. Солли Сиверт выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Г О О О О Л - Сетер Йон-Хоу бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ранхейм
Ничья
Мосс
2.56
4.10
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8.50
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