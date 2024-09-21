Тур: 23. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1270
0'
1:0
8' ГолСетер Йон-Хоу
50' Желтая карточкаAlexander Haapnes
90' Желтая карточкаVetle Wenaas
90'+9
Ход матча
8'
1:0
90'
16
Seydina
Diop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Seydina DiopНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Солли СивертНападающий
-
30 Tor Solvoll
-
-
17 Vetle Wenaas
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Ранхейм
Мосс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|14 (3)
|0.61
|Бюэ Бендик
|10
|0.43
|Dennis Gaustad
|3
|0.13
|Gustav Mogensen
|3
|0.13
|Sander Amble Haugen
|2
|0.09
|Йонсен Микаэль-Терсет
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Erik Toenne
|1
|0.04
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|8
|0.35
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|7 (3)
|0.3
|Bo Aasulv Hegland
|4
|0.17
|Ian Hoffmann
|4
|0.17
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|3
|0.13
|Marius Andresen2
|2
|0.09
|Александерссон Ноа
|2
|0.09
|Странде Кристиан
|2
|0.09
|Kristoffer Harrison
|1
|0.04
|Benarfa
|1
|0.04
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Элми Саадик Файсал
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|6
|1
|Йонсен Микаэль-Терсет
|5
|0
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0
|Слёрдаль Филип
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Vetle Wenaas
|2
|0
|Lucas Kolstad
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|5
|0
|Ian Hoffmann
|5
|0
|Элми Саадик Файсал
|4
|0
|Marius Andresen2
|4
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Kristoffer Harrison
|3
|0
|Alexander Haapnes
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Sebastian Pedersen II
|2
|0
|Benarfa
|2
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0
|Thomas Myhre
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мосс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
5
Ранхейм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Мосс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
12
16
Ранхейм
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Мосс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
22%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
16
23
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
6%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
8
50%
6
26%
61-75
3
19%
2
9%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
7
41%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
15%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
7
35%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
25%
2
20%
76-90
Забито
35
34
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
5
14%
4
12%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
7
20%
3
9%
31-45
7
20%
5
15%
46-60
4
11%
7
21%
61-75
8
23%
11
32%
76-90
Пропущено
36
33
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
4
11%
4
12%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
10
28%
4
12%
31-45
3
8%
9
27%
46-60
9
25%
7
21%
61-75
8
22%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Ранхейм - ИК Старт 2:3 Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1
Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5
Мосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0
Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0
Результаты матчей
Ранхейм
Мосс
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 30%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
56
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
66
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
176
1211
1112
419
617
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|14 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6