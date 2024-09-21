Тур: 23. Стадион: Гьемселунд.
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
21'
12
Мбоу
Мапенда
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
25 Oien Damhaug
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Конгсвингер
Олесунн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.39
|Уильямс Ноа
|5
|0.22
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.17
|Adem Gueven
|4
|0.17
|Нильссон Джоэл
|3
|0.13
|Harald Holter
|3
|0.13
|Jesper Grundt
|3
|0.13
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.26
|Claudio Braga
|4
|0.17
|Атанга Исаак
|3
|0.13
|Sander Hestetun Kilen
|3
|0.13
|Marcus Rafferty
|2
|0.09
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.09
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|David Snaer Johannsson
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Олесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
2
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
15
12
Конгсвингер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Олесунн
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
23
14
Голы по времени матча
Забито
20
9
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
5%
2
22%
1-15
4
20%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
12%
2
14%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
6
35%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Пропущено
18
24
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
1
4%
16-30
3
17%
8
33%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
2
11%
8
33%
76-90
Забито
36
26
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
4
11%
3
12%
1-15
5
14%
8
31%
16-30
9
25%
3
12%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
8
22%
4
15%
61-75
5
14%
4
15%
76-90
Пропущено
35
38
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
3
9%
2
5%
1-15
10
29%
3
8%
16-30
3
9%
12
32%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
6
17%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0
Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Олесунн
Точный счет
3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
65
48
56
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
56
37
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
148
1111
715
616
319
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|61 - 23
|51
|2.
|22
|13
|3
|6
|35 - 21
|42
|3.
|22
|12
|3
|7
|36 - 30
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|22
|9
|6
|7
|45 - 43
|33
|6.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|7.
|0:1
|23
|8
|9
|6
|35 - 37
|33
|8.
|22
|9
|5
|8
|26 - 26
|32
|9.
|22
|8
|6
|8
|31 - 28
|30
|10.
|22
|7
|6
|9
|35 - 35
|27
|11.
|22
|5
|10
|7
|34 - 32
|25
|12.
|1:0
|23
|7
|4
|12
|27 - 38
|25
|13.
|22
|6
|6
|10
|29 - 40
|24
|14.
|22
|5
|7
|10
|29 - 36
|22
|15.
|22
|5
|6
|11
|29 - 44
|21
|16.
|22
|3
|4
|15
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|34 - 11
|25
|3.
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|7.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|15 - 20
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|11.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|10
|3
|4
|3
|17 - 12
|13
|15.
|1:0
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|18 - 21
|14
|7.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|12.
|12
|2
|6
|4
|17 - 20
|12
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|14.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|16.
|11
|1
|2
|8
|5 - 30
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|13 (8)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|12 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|10 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6