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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 23. Стадион: .
Конгсвингер
1:5
Конец матча
Олесунн
0'
0:1
21' Гол
Marcus Rafferty
0:2
35' Гол
Paul Ngongo Iversen
0:3
43' Гол
Sander Hestetun Kilen
45' Желтая карточка
Harald Holter
0:4
45' Гол
Marcus Rafferty
62' Желтая карточка
Emil Adrendrup Nielsen
0:5
63' Пенальти
Paul Ngongo Iversen
1:5
81' Гол
Капскармо Оскар
90'+3
1
Стрёмберг
Август
2
Нильссон
Джоэл
12
Мбоу
Мапенда
10
Герсон
Ларс
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
27
Andreas
Dybevik
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
11
Уильямс
Ноа
22
Ludvig
Langrekken
32
Капскармо
Оскар
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
5
Грогард
Томас
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Marcus
Rafferty
3
Меджиморец
Винко
19
Paul
Ngongo
Iversen
15
Sander
Hestetun
Kilen
Конгсвингер
4-4-2
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Конгсвингер
Олесунн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ТМС
3:2
Э
2:0
ТМС
3:3
Э
1:2

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.39
Уильямс Ноа 5 0.22
Adem Gueven 4 0.17
Моберг Вегар 4 (1) 0.17
Нильссон Джоэл 3 0.13
Harald Holter 3 0.13
Jesper Grundt 3 0.13
Ludvig Langrekken 1 0.04
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.04
Eric Taylor 1 0.04
Капскармо Оскар 1 0.04
Albert Leer Sandstad 1 0.04
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.26
Claudio Braga 4 0.17
Sander Hestetun Kilen 4 0.17
Атанга Исаак 3 0.13
Marcus Rafferty 3 0.13
Карлсбакк Маркус 2 0.09
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.09
Kristoffer Nessoe 1 0.04
David Snaer Johannsson 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.04
Кителано Йон 1 0.04
Stian Aarones Holte 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 3 1
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Олесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
2
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Олесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

15
12
Конгсвингер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Олесунн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

24
14

Голы по времени матча

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
5%
2
14%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
4
19%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
6
40%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
6
35%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Пропущено

18
24
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
1
4%
16-30
3
17%
8
33%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
2
11%
8
33%
76-90

Забито

37
31
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
4
11%
3
10%
1-15
5
14%
9
29%
29%
16-30
9
24%
6
19%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
8
22%
5
16%
61-75
6
16%
4
13%
76-90

Пропущено

40
39
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
3
8%
2
5%
1-15
11
28%
3
8%
16-30
6
15%
12
31%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
6
15%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0
Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Олесунн

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
5
7
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
15
8
11
12
1.5
8
15
6
17
2.5
4
19
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 23 16 4 3 62 - 24 52
2.
Брюне
 1:1 23 13 4 6 36 - 22 43
3.
Мосс
 0:1 23 12 3 8 36 - 31 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
6.
Стабек
 2:3 23 9 6 8 47 - 46 33
7.
Рёуфосс
 0:0 23 9 6 8 26 - 26 33
8.
Конгсвингер
 23 8 9 6 36 - 41 33
9.
Согндаль
 0:1 23 8 6 9 31 - 29 30
10.
Ранхейм
 1:0 23 8 6 9 36 - 35 30
11.
Осане
 4:0 23 7 6 10 33 - 40 27
12.
Левангер
 0:0 23 5 11 7 34 - 32 26
13.
Олесунн
 23 7 4 12 31 - 39 25
14.
ИК Старт
 3:2 23 6 6 11 32 - 46 24
15.
Мьёндален
 0:4 23 5 7 11 29 - 40 22
16.
Санднес
 1:0 23 4 4 15 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 12 8 3 1 22 - 10 27
2.
Волеренга
 1:1 11 8 1 2 34 - 11 25
3.
Мосс
 0:1 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 2:3 12 6 2 4 28 - 19 20
5.
Конгсвингер
 12 5 5 2 21 - 22 20
6.
Осане
 4:0 12 5 4 3 19 - 20 19
7.
Согндаль
 0:1 11 5 3 3 21 - 12 18
8.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
9.
Ранхейм
 1:0 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Рёуфосс
 0:0 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
12.
ИК Старт
 3:2 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Левангер
 0:0 11 3 5 3 17 - 12 14
14.
Мьёндален
 0:4 12 3 5 4 18 - 19 14
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 1:0 12 3 2 7 16 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 12 8 3 1 28 - 13 27
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Рёуфосс
 0:0 12 4 5 3 13 - 13 17
4.
Брюне
 1:1 11 5 1 5 14 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Олесунн
 11 4 2 5 14 - 15 14
7.
Мосс
 0:1 12 4 2 6 18 - 22 14
8.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
9.
Стабек
 2:3 11 3 4 4 19 - 27 13
10.
Ранхейм
 1:0 12 3 4 5 17 - 20 13
11.
Согндаль
 0:1 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Левангер
 0:0 12 2 6 4 17 - 20 12
13.
ИК Старт
 3:2 12 2 3 7 15 - 26 9
14.
Осане
 4:0 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
Мьёндален
 0:4 11 2 2 7 11 - 21 8
16.
Санднес
 1:0 11 1 2 8 5 - 30 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 14 (8)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
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