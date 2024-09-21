Тур: 23. Стадион: Гьемселунд.
1:5
Конец матча
0'
0:1
21' ГолMarcus Rafferty
0:2
35' ГолPaul Ngongo Iversen
0:3
43' ГолSander Hestetun Kilen
45' Желтая карточкаHarald Holter
0:4
45' ГолMarcus Rafferty
62' Желтая карточкаEmil Adrendrup Nielsen
0:5
63' ПенальтиPaul Ngongo Iversen
1:5
81' ГолКапскармо Оскар
90'+3
Ход матча
21'
35'
43'
45'
45'
63'
81'
1:5
12
Мбоу
Мапенда
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
25 Oien Damhaug
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Конгсвингер
Олесунн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.39
|Уильямс Ноа
|5
|0.22
|Adem Gueven
|4
|0.17
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.17
|Нильссон Джоэл
|3
|0.13
|Harald Holter
|3
|0.13
|Jesper Grundt
|3
|0.13
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Капскармо Оскар
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.26
|Claudio Braga
|4
|0.17
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.17
|Атанга Исаак
|3
|0.13
|Marcus Rafferty
|3
|0.13
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.09
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.09
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|David Snaer Johannsson
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|3
|1
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Олесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
2
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Олесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
15
12
Конгсвингер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Олесунн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
24
14
Голы по времени матча
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
5%
2
14%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
4
19%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
6
40%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
6
35%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Пропущено
18
24
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
1
4%
16-30
3
17%
8
33%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
2
11%
8
33%
76-90
Забито
37
31
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
4
11%
3
10%
1-15
5
14%
9
29%
29%
16-30
9
24%
6
19%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
8
22%
5
16%
61-75
6
16%
4
13%
76-90
Пропущено
40
39
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
3
8%
2
5%
1-15
11
28%
3
8%
16-30
6
15%
12
31%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
6
15%
14
36%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0
Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Олесунн
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
66
48
57
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
56
47
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
158
1112
815
617
419
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|16
|4
|3
|62 - 24
|52
|2.
|1:1
|23
|13
|4
|6
|36 - 22
|43
|3.
|0:1
|23
|12
|3
|8
|36 - 31
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|6.
|2:3
|23
|9
|6
|8
|47 - 46
|33
|7.
|0:0
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|8.
|23
|8
|9
|6
|36 - 41
|33
|9.
|0:1
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|36 - 35
|30
|11.
|4:0
|23
|7
|6
|10
|33 - 40
|27
|12.
|0:0
|23
|5
|11
|7
|34 - 32
|26
|13.
|23
|7
|4
|12
|31 - 39
|25
|14.
|3:2
|23
|6
|6
|11
|32 - 46
|24
|15.
|0:4
|23
|5
|7
|11
|29 - 40
|22
|16.
|1:0
|23
|4
|4
|15
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|3
|1
|22 - 10
|27
|2.
|1:1
|11
|8
|1
|2
|34 - 11
|25
|3.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|2:3
|12
|6
|2
|4
|28 - 19
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|21 - 22
|20
|6.
|4:0
|12
|5
|4
|3
|19 - 20
|19
|7.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|9.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|10.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|12.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|17 - 12
|14
|14.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|1:0
|12
|3
|2
|7
|16 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|4.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|10.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|17 - 20
|12
|13.
|3:2
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|14.
|4:0
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|15.
|0:4
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|16.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|5 - 30
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|14 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6