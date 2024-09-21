Тур: 23. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 494
0'
10' Желтая карточкаСольберг Йоаким
1:0
32' ГолSebastian Heimvik Haugland
2:0
44' ГолБармен Кристоффер
3:0
48' ГолOle Kallevaag
4:0
61' ГолСколевик Стеффен
5:0
88' ГолСколевик Стеффен
90'+4
Ход матча
10'
44'
48'
3:0
61'
4:0
88'
26
_Efe
L.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 _Efe L.Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Jon Berisha
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моберг ВегарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Осане
Мьёндален
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.2
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|6
|0.26
|Сколевик Стеффен
|5
|0.22
|Ole Kallevaag
|4
|0.17
|Sebastian Heimvik Haugland
|4
|0.17
|Бармен Кристоффер
|3
|0.13
|Ларсен Кристоффер
|2
|0.09
|Sander Eng Strand
|2
|0.09
|Knut Haga
|2
|0.09
|Иверсен Эйнар
|2
|0.09
|Didrik Fredriksen
|1
|0.04
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.04
|Mats Selmer Thornes
|1
|0.04
|Thomas Lotsberg
|1
|0.04
|Dennis Moeller Wolfe
|0
|0
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Emil Sildnes
|0
|0
|Jon Berisha
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|6
|0.26
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.26
|Alie Conteh
|4
|0.17
|Mats Pedersen
|3
|0.13
|Бренден Эрик
|3
|0.13
|Холтен Расмус
|2
|0.09
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Вогт Педер
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Keerat Singh
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|5
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|1
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|3
|0
|Eirik Wollen Steen
|2
|0
|Stian Nygaard I
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Sander Eng Strand
|2
|0
|Ole Kallevaag
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|_Efe L.
|1
|0
|Sebastian Heimvik Haugland
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Бренден Эрик
|2
|1
|Thomas Kinn
|2
|1
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|3
|0
|Andreas Heredia-Randen
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Эверби Сиверт
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Результаты матчей
Осане
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
7
Осане
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Мьёндален
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
11
16
Осане
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Мьёндален
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
21
11
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
1
5%
2
18%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
2
10%
4
36%
61-75
8
38%
2
18%
76-90
Пропущено
19
22
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
16%
4
18%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
2
11%
4
18%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
1
5%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
5
25%
3
17%
76-90
Забито
35
30
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
2
6%
6
20%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
4
11%
6
20%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
14
40%
3
10%
76-90
Пропущено
39
40
22 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
6
15%
5
13%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
10
26%
7
18%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
3
8%
9
23%
61-75
7
18%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Волеренга - Осане 5:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Стабек - Осане 1:1 Осане - Олесунн 2:0
Осане - Брюне 2:5 Санднес - Осане 0:3 Осане - Рёуфосс 0:0 Люн - Осане 3:1 Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2
Мьёндален
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1
Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0
Результаты матчей
Осане
Мьёндален
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
5
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Осане
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
66
48
111
210
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
38
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
176
914
716
320
320
221
122
221
122
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|14 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6