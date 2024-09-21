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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 494
Осане
5:0
Конец матча
Мьёндален
0'
10' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
1:0
32' Гол
Sebastian Heimvik Haugland
2:0
44' Гол
Бармен Кристоффер
3:0
48' Гол
Ole Kallevaag
4:0
61' Гол
Сколевик Стеффен
5:0
88' Гол
Сколевик Стеффен
90'+4
24
Селин
Себастьян
4
Eirik
Lereng
3
Eirik
Wollen
Steen
28
Patrick
Andre
Wik
22
Dennis
Moeller
Wolfe
18
Ole
Kallevaag
10
Бармен
Кристоффер
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
26
_Efe
L.
23
Sebastian
Heimvik
Haugland
1
Thomas
Kinn
22
Хольст-Ларсен
Фабиан
8
Свеен
Оле
5
Эверби
Сиверт
6
Сольберг
Йоаким
19
Бренден
Эрик
25
Andreas
Heredia-Randen
24
Mats
Pedersen
9
Брингакер
Матиас
10
Моберг
Вегар
45
Ольсен
Мейнхард
Осане
3-5-2
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Осане
Мьёндален

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
2:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.2

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 6 0.26
Сколевик Стеффен 5 0.22
Ole Kallevaag 4 0.17
Sebastian Heimvik Haugland 4 0.17
Бармен Кристоффер 3 0.13
Ларсен Кристоффер 2 0.09
Sander Eng Strand 2 0.09
Knut Haga 2 0.09
Иверсен Эйнар 2 0.09
Didrik Fredriksen 1 0.04
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.04
Mats Selmer Thornes 1 0.04
Thomas Lotsberg 1 0.04
Dennis Moeller Wolfe 0 0
Stian Nygaard I 0 0
Emil Sildnes 0 0
Jon Berisha 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 6 0.26
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.26
Alie Conteh 4 0.17
Mats Pedersen 3 0.13
Бренден Эрик 3 0.13
Холтен Расмус 2 0.09
Эверби Сиверт 1 0.04
Вогт Педер 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Keerat Singh 1 0.04
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 5 0
Сколевик Стеффен 3 1
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Dennis Moeller Wolfe 3 0
Eirik Wollen Steen 2 0
Stian Nygaard I 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Sander Eng Strand 2 0
Ole Kallevaag 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
_Efe L. 1 0
Sebastian Heimvik Haugland 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольберг Йоаким 4 0
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Свеен Оле 2 1
Бренден Эрик 2 1
Thomas Kinn 2 1
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Хольст-Ларсен Фабиан 3 0
Andreas Heredia-Randen 3 0
Alie Conteh 1 1
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

Осане
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
7
Осане
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Мьёндален
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

11
16
Осане
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Мьёндален
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
1
5%
2
18%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
2
10%
4
36%
61-75
8
38%
2
18%
76-90

Пропущено

19
22
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
16%
4
18%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
1
5%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
5
25%
3
17%
76-90

Забито

35
30
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
2
6%
6
20%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
4
11%
6
20%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
14
40%
3
10%
76-90

Пропущено

39
40
22 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
6
15%
5
13%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
10
26%
7
18%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
3
8%
9
23%
61-75
7
18%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Волеренга - Осане 5:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Стабек - Осане 1:1 Осане - Олесунн 2:0
Осане - Брюне 2:5 Санднес - Осане 0:3 Осане - Рёуфосс 0:0 Люн - Осане 3:1 Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2
Мьёндален
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1
Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0

Результаты матчей

Осане
Мьёндален

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
5
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осане
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
17
6
9
14
1.5
7
16
3
20
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22
2
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 23 16 4 3 62 - 24 52
2.
Брюне
 23 13 4 6 36 - 22 43
3.
Мосс
 23 12 3 8 36 - 31 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Рёуфосс
 23 10 5 8 27 - 26 35
6.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
7.
Стабек
 23 9 6 8 47 - 46 33
8.
Конгсвингер
 23 8 9 6 36 - 41 33
9.
Согндаль
 23 8 6 9 31 - 29 30
10.
Ранхейм
 23 8 6 9 36 - 35 30
11.
Осане
 23 7 6 10 34 - 40 27
12.
Олесунн
 23 7 4 12 31 - 39 25
13.
Левангер
 23 5 10 8 34 - 33 25
14.
ИК Старт
 23 6 6 11 32 - 46 24
15.
Мьёндален
 23 5 7 11 29 - 41 22
16.
Санднес
 23 4 4 15 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 12 8 3 1 22 - 10 27
2.
Волеренга
 11 8 1 2 34 - 11 25
3.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 12 6 2 4 28 - 19 20
5.
Конгсвингер
 12 5 5 2 21 - 22 20
6.
Осане
 12 5 4 3 20 - 20 19
7.
Согндаль
 11 5 3 3 21 - 12 18
8.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
9.
Ранхейм
 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Рёуфосс
 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
12.
ИК Старт
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Мьёндален
 12 3 5 4 18 - 19 14
14.
Левангер
 11 3 4 4 17 - 13 13
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 12 3 2 7 16 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 12 8 3 1 28 - 13 27
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Рёуфосс
 12 5 4 3 14 - 13 19
4.
Брюне
 11 5 1 5 14 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Олесунн
 11 4 2 5 14 - 15 14
7.
Мосс
 12 4 2 6 18 - 22 14
8.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
9.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
10.
Ранхейм
 12 3 4 5 17 - 20 13
11.
Согндаль
 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Левангер
 12 2 6 4 17 - 20 12
13.
ИК Старт
 12 2 3 7 15 - 26 9
14.
Осане
 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
Мьёндален
 11 2 2 7 11 - 22 8
16.
Санднес
 11 1 2 8 5 - 30 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 14 (8)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
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