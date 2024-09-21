Тур: 23. Стадион: Брине.
0'
27' Желтая карточкаJones El-Abdellaoui
0:1
62' ГолJones El-Abdellaoui
1:1
66' ГолSanel Bojadzic
Ход матча
62'
66'
1:1
5
Хор
Якоб
14
Eirik
Saunes
26
Axel
Kryger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
-
26 Axel KrygerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Jens Huseboe
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Брюне
Волеренга
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|10
|0.43
|Скривен Альфред
|5
|0.22
|Sjur Jonassen
|4
|0.17
|Luis Goerlich
|3
|0.13
|Eirik Saunes
|3
|0.13
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0.13
|Andreas Dybevik
|2
|0.09
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|Robert Undheim
|1
|0.04
|Axel Kryger
|1
|0.04
|Хор Якоб
|1
|0.04
|Christian Landu Landu
|1
|0.04
|Sondre Norheim I
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|10
|0.43
|Рийкс Мис
|9
|0.39
|Браянац Муамер
|7
|0.3
|Странд Петтер
|5
|0.22
|Хоканс Даниэль
|5
|0.22
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (1)
|0.17
|Камара Ола
|4
|0.17
|Риснаес Магнус
|3
|0.13
|Хеденстад Вегар
|2
|0.09
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.09
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Carl Lange
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|6
|0
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|4
|0
|Luis Goerlich
|3
|0
|Ole Kevin Knappen
|3
|0
|Duarte Moreira
|3
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Sondre Norheim I
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Хор Якоб
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Igor Spiridonov
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Sjur Jonassen
|1
|0
|Kristian Skurve Haaland
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|6
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Волеренга
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
5
Брюне
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
12
34
Брюне
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Волеренга
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
14
39
Голы по времени матча
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
5
23%
5
19%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Забито
14
35
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
14%
2
6%
1-15
1
7%
9
26%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
4
29%
6
17%
46-60
6
43%
6
17%
61-75
1
7%
9
26%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Забито
36
61
13 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
6
17%
4
7%
1-15
4
11%
15
25%
16-30
3
8%
8
13%
31-45
8
22%
10
16%
46-60
9
25%
10
16%
61-75
6
17%
14
23%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
20%
7
30%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
5
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мьёндален - Брюне 1:1 Брюне - Стабек 3:0 Олесунн - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1
Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1 Брюне - Санднес 1:1 Эгерсунд - Брюне 0:2 Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0
Волеренга
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4
Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3
Результаты матчей
Брюне
Волеренга
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
5
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брюне
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
74
47
74
110
47
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
92
110
47
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
211
814
166
517
1111
220
616
220
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|16
|4
|3
|62 - 24
|52
|2.
|1:1
|23
|13
|4
|6
|36 - 22
|43
|3.
|0:1
|23
|12
|3
|8
|36 - 31
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|6.
|2:3
|23
|9
|6
|8
|47 - 46
|33
|7.
|0:0
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|8.
|23
|8
|9
|6
|36 - 41
|33
|9.
|0:1
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|36 - 35
|30
|11.
|4:0
|23
|7
|6
|10
|33 - 40
|27
|12.
|0:0
|23
|5
|11
|7
|34 - 32
|26
|13.
|23
|7
|4
|12
|31 - 39
|25
|14.
|3:2
|23
|6
|6
|11
|32 - 46
|24
|15.
|0:4
|23
|5
|7
|11
|29 - 40
|22
|16.
|1:0
|23
|4
|4
|15
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|3
|1
|22 - 10
|27
|2.
|1:1
|11
|8
|1
|2
|34 - 11
|25
|3.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|2:3
|12
|6
|2
|4
|28 - 19
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|21 - 22
|20
|6.
|4:0
|12
|5
|4
|3
|19 - 20
|19
|7.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|9.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|10.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|12.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|17 - 12
|14
|14.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|1:0
|12
|3
|2
|7
|16 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|4.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|10.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|17 - 20
|12
|13.
|3:2
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|14.
|4:0
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|15.
|0:4
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|16.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|5 - 30
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|14 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6