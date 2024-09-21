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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 23. Стадион: .
Брюне
1:1
Второй тайм: 80'
Волеренга
0'
27' Желтая карточка
Jones El-Abdellaoui
0:1
62' Гол
Jones El-Abdellaoui
1:1
66' Гол
Sanel Bojadzic
99
Igor
Spiridonov
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
14
Eirik
Saunes
11
Скривен
Альфред
26
Axel
Kryger
4
Christian
Landu
Landu
15
Твейта
Йон-Хельге
32
Sjur
Jonassen
18
Duarte
Moreira
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
17
Carl
Lange
29
Fidel
Brice
Ambina
8
Бьёрдаль
Хенрик
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
Брюне
4-4-2
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Волеренга

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 10 0.43
Скривен Альфред 5 0.22
Sjur Jonassen 4 0.17
Luis Goerlich 3 0.13
Eirik Saunes 3 0.13
Содаль Ларс-Эрик 3 0.13
Andreas Dybevik 2 0.09
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Robert Undheim 1 0.04
Axel Kryger 1 0.04
Хор Якоб 1 0.04
Christian Landu Landu 1 0.04
Sondre Norheim I 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 10 0.43
Рийкс Мис 9 0.39
Браянац Муамер 7 0.3
Странд Петтер 5 0.22
Хоканс Даниэль 5 0.22
Бьёрдаль Хенрик 4 (1) 0.17
Камара Ола 4 0.17
Риснаес Магнус 3 0.13
Хеденстад Вегар 2 0.09
Filip Thorvaldsen 2 0.09
Юклеред Симен 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Carl Lange 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Fidel Brice Ambina 1 0.04
Adrian Kurd Roenning 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 6 0
Andreas Dybevik 5 0
Содаль Ларс-Эрик 4 0
Luis Goerlich 3 0
Ole Kevin Knappen 3 0
Duarte Moreira 3 0
Axel Kryger 2 0
Sondre Norheim I 2 0
Скривен Альфред 2 0
Хор Якоб 2 0
Твейта Йон-Хельге 1 0
Robert Undheim 1 0
Igor Spiridonov 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Sjur Jonassen 1 0
Kristian Skurve Haaland 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 6 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Jones El-Abdellaoui 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0

Результаты матчей

Брюне
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Волеренга
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
5
Брюне
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
34
Брюне
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Волеренга
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

14
39

Голы по времени матча

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
5
23%
5
19%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Забито

14
35
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
14%
2
6%
1-15
1
7%
9
26%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
4
29%
6
17%
46-60
6
43%
6
17%
61-75
1
7%
9
26%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Забито

36
61
13 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
6
17%
4
7%
1-15
4
11%
15
25%
16-30
3
8%
8
13%
31-45
8
22%
10
16%
46-60
9
25%
10
16%
61-75
6
17%
14
23%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
20%
7
30%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
5
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мьёндален - Брюне 1:1 Брюне - Стабек 3:0 Олесунн - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1
Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1 Брюне - Санднес 1:1 Эгерсунд - Брюне 0:2 Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0
Волеренга
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4
Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3

Результаты матчей

Брюне
Волеренга

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
5
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брюне
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
4
7
2.5
7
4
1
10
3.5
4
7
1
10
4.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
9
2
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
21
1
8
14
1.5
16
6
5
17
2.5
11
11
2
20
3.5
6
16
2
20
4.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 23 16 4 3 62 - 24 52
2.
Брюне
 1:1 23 13 4 6 36 - 22 43
3.
Мосс
 0:1 23 12 3 8 36 - 31 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
6.
Стабек
 2:3 23 9 6 8 47 - 46 33
7.
Рёуфосс
 0:0 23 9 6 8 26 - 26 33
8.
Конгсвингер
 23 8 9 6 36 - 41 33
9.
Согндаль
 0:1 23 8 6 9 31 - 29 30
10.
Ранхейм
 1:0 23 8 6 9 36 - 35 30
11.
Осане
 4:0 23 7 6 10 33 - 40 27
12.
Левангер
 0:0 23 5 11 7 34 - 32 26
13.
Олесунн
 23 7 4 12 31 - 39 25
14.
ИК Старт
 3:2 23 6 6 11 32 - 46 24
15.
Мьёндален
 0:4 23 5 7 11 29 - 40 22
16.
Санднес
 1:0 23 4 4 15 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 12 8 3 1 22 - 10 27
2.
Волеренга
 1:1 11 8 1 2 34 - 11 25
3.
Мосс
 0:1 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 2:3 12 6 2 4 28 - 19 20
5.
Конгсвингер
 12 5 5 2 21 - 22 20
6.
Осане
 4:0 12 5 4 3 19 - 20 19
7.
Согндаль
 0:1 11 5 3 3 21 - 12 18
8.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
9.
Ранхейм
 1:0 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Рёуфосс
 0:0 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
12.
ИК Старт
 3:2 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Левангер
 0:0 11 3 5 3 17 - 12 14
14.
Мьёндален
 0:4 12 3 5 4 18 - 19 14
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 1:0 12 3 2 7 16 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 12 8 3 1 28 - 13 27
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Рёуфосс
 0:0 12 4 5 3 13 - 13 17
4.
Брюне
 1:1 11 5 1 5 14 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Олесунн
 11 4 2 5 14 - 15 14
7.
Мосс
 0:1 12 4 2 6 18 - 22 14
8.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
9.
Стабек
 2:3 11 3 4 4 19 - 27 13
10.
Ранхейм
 1:0 12 3 4 5 17 - 20 13
11.
Согндаль
 0:1 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Левангер
 0:0 12 2 6 4 17 - 20 12
13.
ИК Старт
 3:2 12 2 3 7 15 - 26 9
14.
Осане
 4:0 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
Мьёндален
 0:4 11 2 2 7 11 - 21 8
16.
Санднес
 1:0 11 1 2 8 5 - 30 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 14 (8)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Jones El-Abdellaoui получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Брюне
Ничья
Волеренга
4.90
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3.85
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