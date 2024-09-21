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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 23. Стадион: .
Стабек
2:3
Второй тайм: 80'
ИК Старт
0'
1:0
6' Гол
Bassekou Diabate
1:1
36' Гол
Шульц Эрик
1:2
45' Гол в свои ворота
Jon Haukvik Oeya
2:2
50' Гол
Bassekou Diabate
2:3
53' Гол
Mustapha Isah
2:3
57' Не забитый пенальти
Bassekou Diabate
60' Желтая карточка
Пигнатель-Енссен Николас
63' Желтая карточка
Fredrik Mani Paalerud

Ход матча

6'
Bassekou Diabate
(Jon Haukvik Oeya)
1:0
36'
1:1
Шульц Эрик
(Mathias Grundetjern)
45'
1:2
Jon Haukvik Oeya
50'
Bassekou Diabate
(Rasmus Eggen Vinge)
2:2
53'
2:3
Mustapha Isah
(Mathias Grundetjern)
57'
Bassekou Diabate
2:3
60'
 
Пигнатель-Енссен Николас
60'
 
Sigurd Groenli
Страннегорд Том
60'
Oskar Spiten-Nysaether
Sebastian Olderheim
 
63'
 
Fredrik Mani Paalerud
71'
 
Haakon Lorentzen
Mathias Grundetjern
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
ИК Старт
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Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
11
Вальстад
Николас
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
20
Андресен
Александр
33
Матич
Алекса
6
Кристенсен
Магнус
8
Magnus
Lankhof-Dahlby
17
Sebastian
Olderheim
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
45
Jacob
Larsen
III
4
Sivert
Hansen
13
Гризбек
Себастьян
5
Пигнатель-Енссен
Николас
2
Fredrik
Mani
Paalerud
16
Страннегорд
Том
29
Форсагер
Вильгельм
11
Шульц
Эрик
27
Ludvig
Begby
8
Mathias
Grundetjern
23
Mustapha
Isah
Стабек
4-2-3-1
ИК Старт
3-5-2

История личных встреч

Стабек
ИК Старт

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
4:3
ТМК
2:1
ПД
5:0
ПД
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:5
Э
3:2
Э
4:1
Э
2:3
Э
1:2
КН
2:1
ТМС
4:2
Э
4:1
Э
2:4
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:0

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

2.9
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

25
7

Голов в среднем за матч

2.08
0.7

Среднее время на гол

43
128

Всего голов

54
31

Голов в среднем за матч

2.45
1.41

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

36
63

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 14 (1) 0.61
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.39
Sebastian Olderheim 6 0.26
Робертс Томас 3 (1) 0.13
Rasmus Eggen Vinge 3 0.13
Педерсен Каспер 3 0.13
Андресен Александр 2 0.09
William Wendt 2 0.09
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 1 0.04
Геэльмуйден Херман 1 0.04
Andreas Victorio 1 0.04
Упсет Кристиан 1 (1) 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Joachim Nysveen 0 0
Jon Haukvik Oeya 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 7 0.3
Шеквист Сандер Хансен 4 (2) 0.17
Mustapha Isah 4 0.17
Mathias Grundetjern 3 0.13
Страннегорд Том 2 0.09
Alagie Sanyang 2 0.09
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.09
Salim Nkubiri 1 0.04
Haakon Lorentzen 1 0.04
Jesper Gregersen 1 0.04
Deni Dashaev 1 0.04
Kristoffer Hoven 1 0.04
Faites Makosso 1 0.04
Marius Nordal 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Форсагер Вильгельм 0 0
Sivert Hansen 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Робертс Томас 3 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Матич Алекса 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Sebastian Olderheim 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 6 0
Пигнатель-Енссен Николас 5 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 3 1
Fredrik Mani Paalerud 3 0
Faites Makosso 3 0
Карадас Азар 2 0
Шульц Эрик 2 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Deni Dashaev 2 0
Sivert Hansen 2 0
Haakon Lorentzen 1 0
Ludvig Begby 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Sigurd Groenli 1 0
Kalle Wallius 1 0
Mustapha Isah 1 0

Результаты матчей

Стабек
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ИК Старт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
9
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ИК Старт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

15
13
Стабек
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
ИК Старт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

24
22

Голы по времени матча

Забито

26
12
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
8
31%
4
33%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
3
12%
1
8%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
5
21%
16-30
1
6%
6
25%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
5
31%
5
21%
76-90

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Пропущено

27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
19%
1
5%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
6
32%
76-90

Забито

45
30
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
11
24%
6
20%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
5
11%
7
23%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
9
20%
5
17%
76-90

Пропущено

43
43
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 20
6
14%
2
5%
1-15
7
16%
8
19%
16-30
7
16%
9
21%
31-45
3
7%
8
19%
46-60
11
26%
5
12%
61-75
9
21%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3
Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Левангер 1:1 Ранхейм - ИК Старт 2:3 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Люн - ИК Старт 2:2
Эгерсунд - ИК Старт 3:2 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1

Результаты матчей

Стабек
ИК Старт

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
3
7 раз 32%
0
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стабек
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
3
8
5
6
2.5
2
9
3
8
3.5
2
9
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
3
8
5
6
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
18
4
12
10
1.5
6
16
10
12
2.5
3
19
3
19
3.5
2
20
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 23 16 4 3 62 - 24 52
2.
Брюне
 1:1 23 13 4 6 36 - 22 43
3.
Мосс
 0:1 23 12 3 8 36 - 31 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
6.
Стабек
 2:3 23 9 6 8 47 - 46 33
7.
Рёуфосс
 0:0 23 9 6 8 26 - 26 33
8.
Конгсвингер
 23 8 9 6 36 - 41 33
9.
Согндаль
 0:1 23 8 6 9 31 - 29 30
10.
Ранхейм
 1:0 23 8 6 9 36 - 35 30
11.
Осане
 4:0 23 7 6 10 33 - 40 27
12.
Левангер
 0:0 23 5 11 7 34 - 32 26
13.
Олесунн
 23 7 4 12 31 - 39 25
14.
ИК Старт
 3:2 23 6 6 11 32 - 46 24
15.
Мьёндален
 0:4 23 5 7 11 29 - 40 22
16.
Санднес
 1:0 23 4 4 15 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 12 8 3 1 22 - 10 27
2.
Волеренга
 1:1 11 8 1 2 34 - 11 25
3.
Мосс
 0:1 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 2:3 12 6 2 4 28 - 19 20
5.
Конгсвингер
 12 5 5 2 21 - 22 20
6.
Осане
 4:0 12 5 4 3 19 - 20 19
7.
Согндаль
 0:1 11 5 3 3 21 - 12 18
8.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
9.
Ранхейм
 1:0 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Рёуфосс
 0:0 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
12.
ИК Старт
 3:2 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Левангер
 0:0 11 3 5 3 17 - 12 14
14.
Мьёндален
 0:4 12 3 5 4 18 - 19 14
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 1:0 12 3 2 7 16 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 12 8 3 1 28 - 13 27
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Рёуфосс
 0:0 12 4 5 3 13 - 13 17
4.
Брюне
 1:1 11 5 1 5 14 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Олесунн
 11 4 2 5 14 - 15 14
7.
Мосс
 0:1 12 4 2 6 18 - 22 14
8.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
9.
Стабек
 2:3 11 3 4 4 19 - 27 13
10.
Ранхейм
 1:0 12 3 4 5 17 - 20 13
11.
Согндаль
 0:1 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Левангер
 0:0 12 2 6 4 17 - 20 12
13.
ИК Старт
 3:2 12 2 3 7 15 - 26 9
14.
Осане
 4:0 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
Мьёндален
 0:4 11 2 2 7 11 - 21 8
16.
Санднес
 1:0 11 1 2 8 5 - 30 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 14 (8)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
Весь список
  • 53'
    Mathias Grundetjern сделал результативную передачу.
  • 50'
    Rasmus Eggen Vinge сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Bassekou Diabate бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Jon Haukvik Oeya уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 36'
    Mathias Grundetjern сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
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    • 15'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 6'
      Jon Haukvik Oeya сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Bassekou Diabate бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Стабек
    Ничья
    ИК Старт
    8.70
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    4.30
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    4.20
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