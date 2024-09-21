Тур: 23. Стадион: Наддеруд.
0'
1:0
6' ГолBassekou Diabate
1:1
36' ГолШульц Эрик
1:2
45' Гол в свои воротаJon Haukvik Oeya
2:2
50' ГолBassekou Diabate
2:3
53' ГолMustapha Isah
2:3
57' Не забитый пенальтиBassekou Diabate
60' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
63' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
Ход матча
6'
36'
45'
1:2
50'
53'
57'
2:3
33
Матич
Алекса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Матич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
-
27 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Deni Dashaev
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Стабек
ИК Старт
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
2.9
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
25
7
Голов в среднем за матч
2.08
0.7
Среднее время на гол
43
128
Всего голов
54
31
Голов в среднем за матч
2.45
1.41
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
36
63
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|14 (1)
|0.61
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.39
|Sebastian Olderheim
|6
|0.26
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.13
|Rasmus Eggen Vinge
|3
|0.13
|Педерсен Каспер
|3
|0.13
|Андресен Александр
|2
|0.09
|William Wendt
|2
|0.09
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.04
|Andreas Victorio
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
|Jon Haukvik Oeya
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|7
|0.3
|Шеквист Сандер Хансен
|4 (2)
|0.17
|Mustapha Isah
|4
|0.17
|Mathias Grundetjern
|3
|0.13
|Страннегорд Том
|2
|0.09
|Alagie Sanyang
|2
|0.09
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0.09
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Haakon Lorentzen
|1
|0.04
|Jesper Gregersen
|1
|0.04
|Deni Dashaev
|1
|0.04
|Kristoffer Hoven
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Marius Nordal
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|Sivert Hansen
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Матич Алекса
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Sebastian Olderheim
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|6
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|5
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|3
|1
|Fredrik Mani Paalerud
|3
|0
|Faites Makosso
|3
|0
|Карадас Азар
|2
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Sivert Hansen
|2
|0
|Haakon Lorentzen
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Sigurd Groenli
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Mustapha Isah
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ИК Старт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
9
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ИК Старт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
15
13
Стабек
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
ИК Старт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
26
12
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
8
31%
4
33%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
3
12%
1
8%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
5
21%
16-30
1
6%
6
25%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
5
31%
5
21%
76-90
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Пропущено
27
19
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
19%
1
5%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
6
32%
76-90
Забито
45
30
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
11
24%
6
20%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
5
11%
7
23%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
9
20%
5
17%
76-90
Пропущено
43
43
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 20
6
14%
2
5%
1-15
7
16%
8
19%
16-30
7
16%
9
21%
31-45
3
7%
8
19%
46-60
11
26%
5
12%
61-75
9
21%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3
Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Левангер 1:1 Ранхейм - ИК Старт 2:3 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Люн - ИК Старт 2:2
Эгерсунд - ИК Старт 3:2 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1
Результаты матчей
Стабек
ИК Старт
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
3
7 раз 32%
0
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стабек
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
56
29
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
38
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
184
1210
616
1012
319
319
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|16
|4
|3
|62 - 24
|52
|2.
|1:1
|23
|13
|4
|6
|36 - 22
|43
|3.
|0:1
|23
|12
|3
|8
|36 - 31
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|6.
|2:3
|23
|9
|6
|8
|47 - 46
|33
|7.
|0:0
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|8.
|23
|8
|9
|6
|36 - 41
|33
|9.
|0:1
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|36 - 35
|30
|11.
|4:0
|23
|7
|6
|10
|33 - 40
|27
|12.
|0:0
|23
|5
|11
|7
|34 - 32
|26
|13.
|23
|7
|4
|12
|31 - 39
|25
|14.
|3:2
|23
|6
|6
|11
|32 - 46
|24
|15.
|0:4
|23
|5
|7
|11
|29 - 40
|22
|16.
|1:0
|23
|4
|4
|15
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|3
|1
|22 - 10
|27
|2.
|1:1
|11
|8
|1
|2
|34 - 11
|25
|3.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|2:3
|12
|6
|2
|4
|28 - 19
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|21 - 22
|20
|6.
|4:0
|12
|5
|4
|3
|19 - 20
|19
|7.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|9.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|10.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|12.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|17 - 12
|14
|14.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|1:0
|12
|3
|2
|7
|16 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|4.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|10.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|17 - 20
|12
|13.
|3:2
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|14.
|4:0
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|15.
|0:4
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|16.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|5 - 30
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|14 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6