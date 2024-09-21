Тур: 1. Стадион: Янки.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
17
Фрэй
Ян
32
Аллен
Ноа
18
Альба
Жорди
42
Брайт
Янник
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Устари ОскарВратарь
- Защитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Защитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.29
0
Среднее время на гол
70
0
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|12
|0.41
|Родригес Сантьяго
|9 (3)
|0.31
|Вольф Ханнес
|5
|0.17
|Бакрар Монсеф
|4
|0.14
|Охеда Агустин
|3
|0.1
|Фернандес Джулиан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|17
|0.59
|Месси Лионель
|14 (1)
|0.48
|Кампана Леонардо
|6
|0.21
|Тейлор Роберт
|5
|0.17
|Альба Жорди
|4
|0.14
|Рохас Матиас
|4
|0.14
|Гомес Диего
|3
|0.1
|Кремаски Бенха
|3
|0.1
|Редондо Федерико
|2
|0.07
|Фрэй Ян
|2
|0.07
|Афонсо Лео
|2
|0.07
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Негри Франко
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|9
|1
|Паркс Китон
|5
|1
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Мартинс Тьяго II
|4
|0
|Танасиевич Страхиня
|4
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Моралес Максимильяно
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Грей Тэйвон
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Вольф Ханнес
|2
|0
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|11
|2
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Альба Жорди
|7
|0
|Вейгандт Марсело
|6
|0
|Гомес Диего
|5
|0
|Суарес Луис
|5
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Редондо Федерико
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Фрэй Ян
|3
|0
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
0% (0)
50% (7)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
7
4
Нью-Йорк Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
11
37
Нью-Йорк Сити
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
17% (5)
31% (9)
Интер Майами
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
18
41
Голы по времени матча
Забито
28
28
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
5
18%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
9
32%
7
25%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
6
24%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
7
33%
2
8%
76-90
Забито
14
40
8 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
3
21%
9
23%
1-15
1
7%
5
13%
16-30
4
29%
4
10%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
8
20%
61-75
4
29%
7
18%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
14%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
2
10%
4
24%
76-90
1
0%
0%
Забито
42
68
22 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
8
19%
9
13%
1-15
4
10%
10
15%
16-30
10
24%
10
15%
31-45
4
10%
13
19%
46-60
3
7%
12
18%
61-75
13
31%
14
21%
76-90
Пропущено
42
42
16 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
6
14%
9
21%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
6
14%
10
24%
31-45
9
21%
5
12%
46-60
7
17%
9
21%
61-75
9
21%
6
14%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
123
212
69
212
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
411
104
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
272
1415
227
326
1118
227
425
128
227
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 37
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|60 - 50
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 41
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Исход игры
Нью-Йорк Сити
9.5% (11)
Ничья
15.5% (18)
Интер Майами
75% (87)
Тотал 2.5
Больше
76.7% (79)
Меньше
23.3% (24)
Обе команды забьют
Да
90.29% (93)
Нет
9.71% (10)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
52.6% (61)
1:1 Ничья
12.1% (14)
1:3 Интер Майами
5.2% (6)
2:1 Нью-Йорк Сити
5.2% (6)
0:1 Интер Майами
3.4% (4)
1:0 Нью-Йорк Сити
1.7% (2)
2:3 Интер Майами
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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