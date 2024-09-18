Тур: 1. Стадион: Янки.
Позже
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.29
0
Среднее время на гол
70
0
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|12
|0.41
|Родригес Сантьяго
|9 (3)
|0.31
|Вольф Ханнес
|5
|0.17
|Бакрар Монсеф
|4
|0.14
|Охеда Агустин
|3
|0.1
|Фернандес Джулиан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|17
|0.59
|Месси Лионель
|14 (1)
|0.48
|Кампана Леонардо
|6
|0.21
|Тейлор Роберт
|5
|0.17
|Альба Жорди
|4
|0.14
|Рохас Матиас
|4
|0.14
|Гомес Диего
|3
|0.1
|Кремаски Бенха
|3
|0.1
|Редондо Федерико
|2
|0.07
|Фрэй Ян
|2
|0.07
|Афонсо Лео
|2
|0.07
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Негри Франко
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|9
|1
|Паркс Китон
|5
|1
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Мартинс Тьяго II
|4
|0
|Танасиевич Страхиня
|4
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Моралес Максимильяно
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Грей Тэйвон
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Вольф Ханнес
|2
|0
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|11
|2
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Альба Жорди
|7
|0
|Вейгандт Марсело
|6
|0
|Гомес Диего
|5
|0
|Суарес Луис
|5
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Редондо Федерико
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Фрэй Ян
|3
|0
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
0% (0)
50% (7)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
7
4
Нью-Йорк Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
11
37
Нью-Йорк Сити
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
17% (5)
31% (9)
Интер Майами
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
18
41
Голы по времени матча
Забито
28
28
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
5
18%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
9
32%
7
25%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
6
24%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
7
33%
2
8%
76-90
Забито
14
40
8 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
3
21%
9
23%
1-15
1
7%
5
13%
16-30
4
29%
4
10%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
8
20%
61-75
4
29%
7
18%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
14%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
2
10%
4
24%
76-90
1
0%
0%
Забито
42
68
22 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
8
19%
9
13%
1-15
4
10%
10
15%
16-30
10
24%
10
15%
31-45
4
10%
13
19%
46-60
3
7%
12
18%
61-75
13
31%
14
21%
76-90
Пропущено
42
42
16 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
6
14%
9
21%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
6
14%
10
24%
31-45
9
21%
5
12%
46-60
7
17%
9
21%
61-75
9
21%
6
14%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2
Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
123
212
69
212
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
411
104
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
272
1415
227
326
1118
227
425
128
227
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 37
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|60 - 50
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 41
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
Прогнозы на матч Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Исход игры
Нью-Йорк Сити
0% (0)
Ничья
18.2% (6)
Интер Майами
81.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
78.13% (25)
Меньше
21.88% (7)
Обе команды забьют
Да
93.75% (30)
Нет
6.25% (2)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
66.7% (22)
1:1 Ничья
15.2% (5)
1:3 Интер Майами
6.1% (2)
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