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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 32
Нью-Йорк Сити 0% (0)
X 18.8% (6)
Интер Майами 81.3% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Интер Майами
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История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Интер Майами

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:1
ТМК
1:2
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
2:0
М
1:3
М
2:0
М
2:3
М
0:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.29
0

Среднее время на гол

70
0

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 12 0.41
Родригес Сантьяго 9 (3) 0.31
Вольф Ханнес 5 0.17
Бакрар Монсеф 4 0.14
Охеда Агустин 3 0.1
Фернандес Джулиан 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Перея Андрес 2 0.07
О'Тул Кевин 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 17 0.59
Месси Лионель 14 (1) 0.48
Кампана Леонардо 6 0.21
Тейлор Роберт 5 0.17
Альба Жорди 4 0.14
Рохас Матиас 4 0.14
Гомес Диего 3 0.1
Кремаски Бенха 3 0.1
Редондо Федерико 2 0.07
Фрэй Ян 2 0.07
Афонсо Лео 2 0.07
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Негри Франко 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 9 1
Паркс Китон 5 1
Родригес Сантьяго 6 0
Мартинс Тьяго II 4 0
Танасиевич Страхиня 4 0
Перея Андрес 4 0
Хаак Джастин 4 0
Иленчич Митя 2 1
Моралес Максимильяно 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
Вольф Ханнес 2 0
О'Тул Кевин 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 11 2
Бускетс Серхио 6 1
Альба Жорди 7 0
Вейгандт Марсело 6 0
Гомес Диего 5 0
Суарес Луис 5 0
Кампана Леонардо 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Редондо Федерико 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Фрэй Ян 3 0
Кремаски Бенха 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Брайт Янник 2 0
Месси Лионель 1 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
0% (0)
50% (7)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

7
4
Нью-Йорк Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

11
37
Нью-Йорк Сити
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
17% (5)
31% (9)
Интер Майами
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

18
41

Голы по времени матча

Забито

28
28
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
5
18%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
9
32%
7
25%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
6
24%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
7
33%
2
8%
76-90

Забито

14
40
8 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
3
21%
9
23%
1-15
1
7%
5
13%
16-30
4
29%
4
10%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
8
20%
61-75
4
29%
7
18%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
14%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
2
10%
4
24%
76-90
1
0%
0%

Забито

42
68
22 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
8
19%
9
13%
1-15
4
10%
10
15%
16-30
10
24%
10
15%
31-45
4
10%
13
19%
46-60
3
7%
12
18%
61-75
13
31%
14
21%
76-90

Пропущено

42
42
16 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
6
14%
9
21%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
6
14%
10
24%
31-45
9
21%
5
12%
46-60
7
17%
9
21%
61-75
9
21%
6
14%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2
Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Интер Майами

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
1.5
12
3
2
12
2.5
6
9
2
12
3.5
2
13
1
13
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
10
4
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
27
2
14
15
1.5
22
7
3
26
2.5
11
18
2
27
3.5
4
25
1
28
4.5
2
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 32 минуты.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 32
    Нью-Йорк Сити 0% (0)
    X 18.8% (6)
    Интер Майами 81.3% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нью-Йорк Сити
    Ничья
    Интер Майами
    2.75
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    3.70
    Реклама, bettery.ru
    3.60
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    Прогнозы на матч Нью-Йорк Сити - Интер Майами

    Исход игры
    Нью-Йорк Сити
    0% (0)
    Ничья
    18.2% (6)
    Интер Майами
    81.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.13% (25)
    Меньше
    21.88% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (30)
    Нет
    6.25% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    66.7% (22)
    1:1 Ничья
    15.2% (5)
    1:3 Интер Майами
    6.1% (2)
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